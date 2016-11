Thalbach inszeniert Oper in Leipzig

Die Sopranistin Anna Virovlansky singt wegen eines Bänderrisses aus dem Rollstuhl heraus ihre Arien. © dpa

Katharina Thalbach (62) inszeniert erstmals eine Oper in Leipzig - allerdings muss dabei die Sopranistin Anna Virovlansky in der Titelpartie von „Lucia di Lammermoor“ aus einem Rollstuhl singen. Weil sich Virovlansky kurz vor der Premiere an diesem Samstag einen Bänderriss zuzog, wird Thalbach die Sängerin durch den Abend begleiten, wie die Oper Leipzig mitteilte.

Die Oper von Gaetano Donizetti über zwei Liebende, die in Wahnsinn und Tod getrieben werden, hat am Samstagabend (26. November) Premiere. Es spielt das Gewandhausorchester unter der Leitung von Anthony Bramall. Nach Angaben der Oper sind nur noch Restkarten für die Premiere erhältlich.

Thalbach ist neben ihrer Schauspielkarriere seit 1997 als Opernregisseurin im In- und Ausland tätig. Unter anderem inszenierte sie den „Barbier von Sevilla“ und „Das schlaue Füchslein“ an der Deutschen Oper Berlin. Auch in Zürich, Genf und Tel Aviv war sie bereits aktiv, wie die Oper mitteilte. „Lucia di Lammermoor“ ist Thalbachs 16. Operninszenierung. (dpa)

