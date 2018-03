Tellkamp und Grünbein im Dialog

In einer bundesweit erscheinenden >tageszeitung< habe ich folgende Anzeige aufgegeben: *@ Pegida e.V.! Der Freistaat Sachsen ist beschuldigt zwei Gerichtsprotokolle gefälscht zu haben! Beweis: Siehe Bundestags-Petition 4-18-07-301-046685. Erhard Jakob Mobil: 0176/96349755*. Am Montag, den 5. März 2018, war ich das erste Mal bei einer >PEGIDA Veranstaltung< und habe diesen Text auf einem Plakat (1m x 1,2m) gezeigt. Die AfD ist in diese Sache involviert. Natürlich habe ich gehofft, dass der AfD Chef Jörg Urban dazu reden wird. Meine Hoffnung erfüllte sich nicht! An Tellkamp und Grünbeil! Nehmt diesen Text als Diskussions-Papier und redet darüber!