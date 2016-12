TV-Tipp „Tatortreiniger“ startet mit neuer Staffel

Bjarne Mädel als Heiko „Schotty“ Schotte in einer Szene des Films „Der Tatortreiniger - Ganz normale Jobs“ bei einem Einsatz. © dpa

Damit es kurz vor Weihnachten nicht allzu besinnlich wird, ist Tatortreiniger Heiko Schotte alias Schotty (Bjarne Mädel) wieder im Einsatz. Die neue Staffel von „Der Tatortreiniger“ im NDR-Fernsehen startet am Mittwoch um 22 Uhr mit der Episode „Sind Sie sicher?“. Darin gerät Schotty in einer Consultingfirma mit dem Geschäftsführer aneinander und muss befürchten, dass sein eigener Chef eine Evaluation in Auftrag gegeben hat. Diskussionen über Vorurteile und Namensgebung stehen dann am 21. Dezember im Mittelpunkt: Der Tatortreiniger trifft auf die hochschwangere Silke, die ihren Sohn Özgür nennen will.

An der Seite von Bjarne Mädel spielen in den drei neuen Folgen der vielfach preisgekrönten Comedyreihe unter anderem Sandra Hüller, Sebastian Blomberg, Bastian Reiber, Jan-Peter Heyne, Carol Schuler, Stephan Schad, Rafael Stachowiak und Katrin Wichmann. Die Bücher schrieb erneut Mizzi Meyer, Regie führte Arne Feldhusen. (SZ)

