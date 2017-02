Tanzen ist wie reden, nur besser Ein Festival in Dresden will Afrika-Klischees nicht ausmerzen, sondern umtanzen.

Souleymane Ladji Koné aus Burkina Faso ist am Sonnabend und Sonntag im Festspielhaus Hellerau zu sehen. © Katja Illner

Eine leere Schale mit einem Reiskorn darin, fliegenbesetzte Augen, ausgemergelte Kinderkörper und Menschen, die übers Mittelmeer fliehen: Unser Bild von Afrika ist verzerrt. Dass die meisten, die in Deutschland leben, die einzelnen afrikanischen Staaten nicht einmal ansatzweise korrekt verorten, geschweige denn kulturelle Unterschiede auf dem Kontinent benennen können: Das gehört zu den Überbleibseln einer kolonialen Sicht auf Afrika.

Doch die Realität verändert sich. Längst ist Entwicklungshilfe umstritten, wird Afrika immer weniger als hilfsbedürftiger Behinderter gesehen. Sondern als stolzer Kontinent, von dem wir lernen können und der Anstöße braucht, sich selbst zu helfen – um dann aus sich selbst zu wachsen.

Diesen Weg geht auch das Festspielhaus Hellerau mit dem Festival „Shifting Realities“, das am Freitag begonnen hat. Ein „tänzerischer Dialog“ zwischen Afrika und Europa soll es sein. Und natürlich ist tanzen wie reden, nur besser, denn es geht über Sprachbarrieren hinaus. Hellerau-Intendant Dieter Jaenicke unterstützte daher den Austausch zwischen europäischen und afrikanischen Nachwuchs-Choreografen und -Tänzern. Es erwuchs eine sich über Jahre hinziehende Zusammenarbeit künstlerischer Zentren hier und da. „Nicht wir verändern Realitäten in Afrika, sondern wir unterstützen diejenigen, die es dort tun“, so Dieter Jaenicke.

Das Festival stellt die Ergebnisse der Recherchen, Forschungen und gemeinsamen Arbeit noch bis zum 11. Februar in Hellerau vor. Etwa in dem Tanzstück „Fragiland“, für das Tänzer aus vier verschiedenen Ländern zusammenarbeiteten. Jason Jacobs und Anna Till, die ihre künstlerische Basis in Dresden haben, waren in der École des Sables im Senegal eingeladen. Es folgte eine Residenz der afrikanischen Künstler Katia Manjate und Ladji Koné in Dresden. Die Uraufführung spielt mit den Klischees über „die anderen“, mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden.

Denn die will niemand verschweigen. Während Tänzer hierzulande zum Beispiel durch ein wohlorganisiertes Ausbildungssystem wandern, spielt Tanz in Afrika oft noch eine viel elementarere Rolle im Alltag, ist Teil im „Straßenkampf“, wie Jaenicke sagt. Wenn über Kunst die Spannung der Differenzen sichtbar wird, wenn Klischees kunstvoll umtanzt und überprüft werden, entstehen in den Köpfen irgendwann vielleicht neue Bilder von Afrika.

Festival „Shifting Realities“, noch bis 11.2. im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau in Dresden. „Fragiland“ mit Ladji Koné am 5.2. um 20 Uhr.

