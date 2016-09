Tanz vor kosmischem Schlund Ein Ort der sächsischen Weltoffenheit: Zum Jubiläum der Wiedereröffnung des Festspielhauses Hellerau zeigt Akram Khan nochmals sein erstes abendfüllendes Stück.

Tanz, der berührt und doch Rätsel aufgibt: Seine nur fünf Tänzer lässt der Choreograf Akram Khan Dinge vervielfältigen, dass man mitunter mehr Arme sieht, als tatsächlich in Bewegung sind – wie der vielarmige Hindu-Gott Shiva. © Jean-Louis Fernandez

Großer Bahnhof im Festspielhaus Dresden-Hellerau. Aus Anlass der Wiedereröffnung des Hauses vor zehn Jahren gab es am Mittwoch erste neue Musik, dann lobende Worte und schließlich assoziationsreiche, anregende Kunst. Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange würdigte das Festspielhaus am Rande Dresdens als Ort der Weltoffenheit. „Innovatives Kunstverständnis, europäisches Wertebewusstsein in der globalen Welt, aktive Integrationsbereitschaft – dies sind in Hellerau gelebte Tugenden, die das Bild eines weltoffenen Dresdens unterfüttern“, erklärte Stange. Trotz vieler Brüche in der über 100-jährigen Geschichte des Hauses habe es diese Tugenden bewahren können.

Das Auge sieht einen Arm mehr

Das hier residierende Europäische Zentrum der Künste fühlt sich nicht nur dem zeitgenössischen Schaffen verbunden. Es verschaffe mit speziellen Länderprogrammen und internationalen Festivals dem Publikum Einblicke in die kulturelle Vielfalt Europas in den modernen darstellenden Künsten und darüber hinaus“, so Stange. Aus diesem Geist heraus habe sich Dresden auf den Weg gemacht, sich als Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu bewerben.

Entsprechend gut gewählt war das erste Tanzstück der neuen Spielzeit 2016/17 – obwohl es eines ist, das hier zum allerletzten Mal aufgeführt wird. Der bangladeschstämmige Choreograf Akram Khan aus England – schon mehrfach in Hellerau zu Gast – stellte seine Arbeit „Kaash“ bereits 2002 erstmals vor. Es war sein erstes abendfüllendes Stück, noch mit ihm selbst als Tänzer auf der Bühne. Neben Khans Verbindung von modernem Tanz und indischem Kathak überzeugten damals vor allem Kooperationen mit zwei Künstlern, die wie Khan ihre Wurzeln im indischen Kulturkreis haben: Nitin Sawhney entwickelte einen pulsierenden, von Stimmen unterstützten Trommelsound. Der Bildhauer Anish Kapoor schuf das Bühnenbild. Es ist ein lose grau umrandetes schwarzes Viereck auf weißem Grund hinter den Tänzern, das je nach Art und Farbe der Beleuchtung hervorzutreten scheint oder nach hinten rückt, vermeintlich wie ein kosmischer Schlund den Raum einsaugt. Damals wurde „Kaash“ 133-mal in 23 Ländern aufgeführt und kehrte 2014 mit neuer Besetzung auf die Bühnen der Welt zurück.

Am Mittwoch konnte man sehen: Das Stück hat sich gut gehalten. Im Vergleich zu späteren Erfindungen Akram Khans ist „Kaash“ purer Tanz – eine Choreografie, in der die fünf Tänzerinnen und Tänzer nicht reden oder ein religiöses Ritual aufführen, sondern allein mit ihren Bewegungen wechselweise Kopf, Herz und Bauch ansprechen. Und das oft durch die besondere Weise, wie sie eine Ordnung herstellen und wieder auflösen. Oft zeigen sich vier der fünf in Schwung, mit so schnell bewegten Armen, dass man einen Arm mehr zu sehen glaubt, während der fünfte Tänzer still im Streiflicht steht. Dann drehen sich alle unverhofft, dass die Röcke wehen. Linien und Kreise, aufeinander ausgerichtet, dann tanzt der oder die Einzelne wieder nur sich. Wegen dieser Energie, der körperlichen Qualitäten gab es am Schluss reichlich Beifall vom Jubiläumsfeierpublikum. Doch für die mit Handbewegungen angerissenen Geschichten, gemäß der Tradition des nordindischen Tanzes Kathak, bleibt das Publikum zwangsläufig blind. Es werden ihm vom Programmheft, das die zehn Jahre nach Wiedereröffnung vorstellt, auch keine Informationen in die Hand gegeben. Sonst hätte es womöglich die Lichtstimmungen in Rot und Violett als Grenzen des sichtbaren Farbspektrums entschlüsselt, als Symbol für Anfang und Ende. Sonst hätte es die Windmühlenbewegungen womöglich erkannt als Attribut des hundertarmigen Hindu-Gottes Shiva. Und sonst hätte es die Szene zwischen dem Meditierenden und einer rasenden Tänzerin erkannt – von der Frau des indischen Weltenzerstörers geht die Sage, sie habe sich verbrannt, um für ihn neu geboren zu werden. Kämpft sie um den Trauernden?

Die Vision einer Bildungsadresse

Vielleicht aber haben sich Khans Intentionen für „Kaash“ inzwischen verändert? Auch für diesen Künstler gilt schließlich: Man muss eine Vision von Welt vermitteln, damit sie sichtbar wird. So wie das 1911/1912 nach einem Entwurf von Heinrich Tessenow entstandene Festspielhaus seit jeher eine begehrte Kunstadresse ist. Nicht nur mit seiner einst revolutionären, heute noch immer faszinierenden funktionalen Bauweise. Es avancierte auch in den Inhalten einst zum Vorreiter der Moderne – und ist seit seiner Wiederbelebung 2006 wieder eine erste Kunst- und Bildungsadresse.

„Kaash“ läuft wieder am Freitag ab 20 Uhr im Festspielhaus Hellerau, DD; Kartentel. 0351 2646246

