Swingerpartys im Wald Die Vielfalt der Natur hat einen Grund: Sex. Eine Ausstellung in Dresden zeigt nun, warum neben dem Angepasstesten auch der Schönste wichtig ist.

Kopulierende Hirsche sind der Hingucker der Sonderausstellung „Sex und Evolution“, die jetzt im Dresdner Japanischen Palais zu sehen ist. © Tarek Barkouni

Ein kopulierendes Hirschpaar umringt von ebenfalls kopulierenden Waldtieren – Igel, Krähen, Füchse, alle machen mit.. Was nach dem Zeugungsakt von Bambi klingt, ist der Eingangsbereich der Ausstellung „Sex und Evolution“ im Dresdner Japanischen Palais.

Die direkte Konfrontation mit der Realität der Fortpflanzung zieht hinein in eine Ausstellung, die sich die Frage stellt: Warum haben Lebewesen Sex? Immerhin ist Sex gefährlich. Währenddessen sind alle Beteiligten der Umwelt schutzlos ausgeliefert. Fressfeinde lauern überall, Krankheiten können übertragen werden, und einige Arten töten und fressen den Partner am Ende der kurzen Liaison auch noch. Keine guten Voraussetzungen für Sex, sich als sonderlich beliebte Tätigkeit zu etablieren.

Die Ausstellung der Senckenberg Naturhistorischen Sammlung Dresden, die in Kooperation mit dem LWL-Museum für Naturkunde Münster entstanden ist, zeigt die Vorteile von Sex gegenüber der Vermehrung durch Teilung oder Ableger. Das funktioniert durch die thematische Trennung sehr gut. Sie beantwortet auch sehr schnell die Frage, warum sich Tiere und Menschen das anstrengende Prozedere mit Brautwerbung, Geschlechtsakt und Aufzucht trotzdem antun: Beim Sex geben beide Partner die Hälfte der Gene hinzu. So entsteht genetische Vielfalt zur Verteidigung gegen Viren und Bakterien, die leichtes Spiel hätten, wenn wir uns teilen würden. Sie hätten sonst eine Art Generalschlüssel für unser Immunsystem. Wenn es den Sex nicht gäbe, wäre die Welt längst ausgerottet. Vernichtet von winzig kleinen Organismen.

Die Ausstellung zeigt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als die Paarung von Mann und Frau. Tiere, bei denen das Geschlecht erst beim Akt festgelegt wird, oder die Rennechse, die auf Männer verzichtet, wenn es denn notwendig ist. Zum Glück für die männliche Fraktion passiert das nur selten – Fortpflanzung mit beiden Geschlechtern ist beliebter.

Schönheit lohnt sich

Die ständige Neukombination bei der Fortpflanzung hat dabei seltsame Blüten hervorgebracht, die sogar Charles Darwin an seinen Erkenntnissen über die Selektion haben zweifeln lassen. Schließlich hindern die Schwanzfedern des prächtigen Pfaus ihn so sehr am Fliegen, dass er eher hohe Sprünge und kurze Segelflugeinlagen vollführt. Seine Schlussfolgerung, dass Schönheit und Pracht Gesundheit und gute Gene zeigen, hat sich durchgesetzt. Die Ausstellung zeigt viele Beispiele der Tiere für die kreative Art zu sagen, sie seien der beste, schönste, tollste und genetisch beste Partner. So kann man in der Ausstellung den Hirsch röhren hören, den Moschusochsen riechen und den Pfau mit aufgespanntem Schweif sehen.

Auch dem Thema Homosexualität wird genügend Platz geboten. Ein Phänomen, das im Tierreich mindestens genauso oft vorkommt wie beim Menschen und für viele Arten, inklusive den Menschen, einen vielfältigen Nutzen hat. Sei es nun ein sozialisierender Faktor wie für Delfine oder eine Befriedigung des Sexualtriebes bei Bonobos. Die Ausstellung schafft es, ein interessantes Thema, zu dem viel Halbwissen verbreitet ist, durchdacht aufzubereiten. Dabei wird nicht auf Skurrilitäten verzichtet. Der über 1,50 Meter lange Pottwalpenis ist leider etwas versteckt am Ende des Raumes. Zu beobachten sind auch einige lebende Tiere. Die Achatschnecken und Guppys fühlen sich im Japanischen Palais so wohl, dass sie quasi vor Publikum zur Arterhaltung beitragen.

So durchstrukturiert die gesamte Ausstellung auch wirkt, einige Exponate scheinen durch die schlaglichtartige Platzierung willkürlich. Dazu trägt sicher auch bei, dass das Thema zu komplex ist, um es auf den Schautafeln erschöpfend zu erklären. Trotzdem zeigt sie die Grundlage unserer natürlichen Vielfalt sehr gut.

„Sex und Evolution“, Japanisches Palais, Dresden, bis März 2018; Öffnungszeiten: Di – So, 10 – 18 Uhr

zur Startseite