Supernormal Das Leipziger Grassi Museum präsentiert den britischen Designer Jasper Morrison.

Jasper Morrions „Cork Family“. Ob als Beistelltisch oder Hocker: Die Leichtgewichte sind standfest und robust. © André Huber

Ob Geschirr, Stühle, Brillengestelle oder Wasserkocher – Jasper Morrison hat in seinem Designer-Dasein so ziemlich alles gestaltet, was es in unserer Konsumwelt zu gestalten gibt. Der Brite vom Jahrgang 1959 arbeitet seit 35 Jahren für die Riesen der Branche: Alessi, Camper, Muji, Rowenta, Samsung, Sony und Vitra. Das Leipziger Grassi Museum für Angewandte Künste verschafft nun mit der Ausstellung „Thingness“ einen Überblick.

Der Begriff „supernormal“ prägt seit 2005 sein Tun: Nicht nur die Funktion der ausgestellten Objekte ist supernormal – darunter etwa auch ein Wasserklosett, Schuhe und Herrenkleidung, nein vor allem ihre Gestaltung ist benutzerfreundlich, zeitlos, verzichtet auf übermäßigen Dekor, besinnt sich auf die Grundformen. Im Sinne der Nachhaltigkeit setzt Morrison nicht selten auf bereits vorhandene, auch anonyme Entwürfe, überarbeitet und optimiert sie. Dieser Ansatz wird in der Ausstellung jedoch kaum sichtbar. Auch biografische Informationen, etwa die, dass Morrison 1984 als Stipendiat der heutigen Universität der Künste in Berlin sowie Teilnehmer der documenta 8 war, gehen unter.

Einfach und pur, so das Display: Auf einer vom Designer gefertigten Regalkonstruktion aus hellem Holz reiht sich Objekt an Objekt. Hintergrundinformationen liefern kleine Texttafeln – die deutsche Übersetzung muss der Besucher im Begleitbooklet nachlesen. Gern hätte man diese Texte des Schöpfers beim visuellen Spaziergang auf den Ohren gehabt und so unmittelbarer Zugang gefunden, wenn er erzählt von Inspirationen aus einem Wiener Kaffeehaus und der Überlegung, aus einer Gieß- eine Teekanne zu machen. Eine kleine Leseecke und eine sich kaum vermittelnde Slideshow, die die Freude über die analoge Anwesenheit seiner Produkte verstärkt, dieser Warenpräsentation aber nicht wirklich etwas hinzufügt, erwarten die Besucher nach dem Abschreiten der langen Regalmeter. Und auch eine kleine Fotoserie zu Morrisons Projekten im öffentlichen Raum geht unter – bedauerlicherweise, hat er doch auch Bushaltestellen im Portfolio.

Dass Designausstellen auch anders geht, hatte das Grassi im Jahr 2016 mit der Übernahme der Retrospektive zu Konstantin Grcic bewiesen, die auch dank dreier vom Designer entwickelten Raumszenarien und unterschiedlichster Displays den Besuch rechtfertigte.

Die Ausstellung zu Morrison gibt zwar einen interessanten Überblick über sein Schaffen. Und ja, sie sensibilisiert wie jede Ausstellung von Alltagsprodukten im musealen Kontext für unsere durchgestaltete Welt. Der Rundgang jedoch erinnert an dreidimensionales Blättern im Katalog. Anfassen darf man die Produkte nicht – mit Ausnahme des Rotary Tray von 2014, den es im Sonderangebot im Grassi-Museumsshop zu kaufen gibt. Eine „Drehanlage“, eine moderne Etagere, auf der man Dinge gruppieren könne, die „andernfalls unordentlich aussehen würden“.

Und schon seit 2007 können Besucher Morrisons Design im Alltag testen: Für Vitra gestaltete er die Museumsbänke in den Foyers und Ausstellungsräumen des Grassi-Museums. Auch daraus hätte man mehr machen können.

Bis 6. Mai 2018 im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig, Johannisplatz 5-11; dienstags bis sonntags und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr, am 31. 12. geschlossen.

zur Startseite