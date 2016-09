Street Art aus aller Welt in Dresden Wenn die Kunst auf der Straße liegt, sind Street Art Künstler nicht weit. In Dresden kommt es zu einer ungewöhnlichen Konzentration dieser Zunft. Sie haben eine „Magic City“ erschaffen.

Dresden wird magisch: Street-Art-Künstler aus aller Welt machen Dresden ab 1. Oktober zur „Magic City“. Dann sind ihre Werke in der Zeitenströmung - einem früheren Fabrikgelände - zu sehen. Momentan laufen die letzten Vorbereitungen für das Spektakel auf Hochtouren, teilte der Veranstalter SC Exhibitions am Freitag mit.

Viele Graffiti, Wandgemälde, Skulpturen, Installationen und 3-D-Bilder sind bereits vollendet. 42 Künstler beteiligen sich an dem Projekt mit optischen Illusionen. Rund 1 600 Quadratmeter Wandfläche sind zu gestalten, dafür wurden allein 1400 Spraydosen geordert. Bis 8. Januar können sich Besucher in der farbenfrohen „Magic City“ auch Illusionen hingeben.

Denn auch neue Trends wie die sogenannte anamorphe Kunst spielen eine Rolle. Dabei werden Bildern in den Raum gemalt, die sich dem Betrachter nur aus einer einzigen Perspektive erschließen. Für diese Richtung steht beispielsweise der niederländische Künstler Leon Kerr.

Großflächige Illusionsgemälde sollen das Straßenbild durch optische Täuschungen beleben. „Die Leute sind es gewohnt, durch ein graues Stadtbild zu gehen. Wenn sie dann plötzlich auf Illusionskunst stoßen und sehen, wie etwas Buntes, Merkwürdiges passiert, entsteht eine angenehmen Erinnerung“, beschrieb Kerr sein Anliegen.

„Künstler haben schon immer die Poesie, aber auch die Probleme der Stadt zu ihrem Thema gemacht. Das Projekt „Magic City“ will genau diese Stimmen zu Wort kommen lassen, so dass wir hinterher sehen können, was die ganz eigene Magie jeder Stadt ausmacht“, sagte Kurator Carlo McCormick.

Die Besucher sollen sich in einer Umgebung wiederfinden, die durch unterschiedliche künstlerische Ansätze völlig neu inszeniert worden ist, hieß es. Der öffentliche Raum - von Straßen und Plätzen bis hin zu Hochhäusern - werde durch Street Art einer Verwandlung unterzogen. Die Gäste könnten sich dort fotografieren lassen - und so selbst Teil der Kunst werden.

Für die „Magic City“ wird schon seit Tagen gemalt, gesprüht, geritzt, geklebt und sogar gestrickt. Es gehe darum, die ganze Vielfalt neuer urbaner Kunst zentral an einem Ort erlebbar zu machen, betonte der Veranstalter und sprach von einer Weltpremiere.

In Dresden entsteht die Modellstadt auf einer Fläche von 2 500 Quadratern. Außerdem ist ein umfangreiches Begleitprogramm mit Workshops und Vorträgen geplant. Die Organisation Brooklyn Street Art beteiligt sich mit einem Filmprogramm. (dpa)

