„Straßentheater ist gnadenlos“ Managerin und Mädchen für alles: Von Anfang an sorgt Christiane Hoffmann dafür, dass schräge Vögel zum Festival Viathea in Görlitz einfliegen.

Leere Gassen wird es bis Sonnabend kaum geben in Görlitz. Das Festival Viathea, organisiert von Christiane Hoffmann, lockt Zehntausende in die Altstadt. © Pawel Sosnowski

Wenn Christiane Hoffmann in diesen Tagen durch Görlitz eilt, dann baumeln zwei Ohrringe hin und her, die täuschend echt wie Schokolade aussehen. Auf den quadratischen Stückchen kann man sogar den Markennamen lesen, das linke ist angebissen. Für die Trägerin ein Talisman: Möge alles gut gehen, wenn sich wieder Zehntausende Gäste durch Görlitz schlängeln auf der Suche nach besonderem Theatervergnügen. Ein süßer Schmuck, das schon. Und doch verbindet Christiane Hoffmann damit eine bittere Erfahrung.

„Geht’s uns nicht gut?“, fragt sie lächelnd in die Sonne. Der Wind streicht über den Untermarkt. Die 53-Jährige wirkt erstaunlich entspannt – dafür, dass das Gespräch viel länger dauert als vereinbart. Dafür, dass ihr Tag voll gefüllt ist mit Anrufen, Absprachen, Presseterminen, Jurysitzung und Schlüsselübergabe. Dafür, dass schon an diesem Donnerstag das Straßentheaterfestival Viathea beginnt. Bis Sonnabendnacht werden Dutzende Theaterleute, Stelzenläufer, Musiker, Tänzer, Jongleure, Clowns und andere schräge Vögel die Görlitzer Straßen und Plätze bevölkern. Der Eintritt ist frei. Christiane Hoffmann hält als Projektleiterin alle Fäden in der Hand, und zwar von Anfang an, seit 23 Jahren.

Mit Herzblut unterwegs

Dass sie den Job noch immer mag, liegt vor allem an den Künstlern. Aus mehr als dreihundert Bewerbungen hat Hoffmann gut zwanzig Solisten und Ensembles ausgewählt. Sie kommen aus der gesamten Republik, aus Frankreich, Israel, den Niederlanden und den USA an den östlichsten Zipfel Deutschlands. Und wie sie kommen! „Die ticken völlig anders“, sagt Hoffmann über die Straßentheaterleute. Die haben nämlich keine ständige Spielstätte und kein festes Engagement, sie sind nicht nur sinnbildlich dauernd unterwegs, manche mit Kindern, denen sie gleich die ersten Kunststücke beibringen. So ein Leben geht nur mit viel Herzblut und Freundlichkeit und einem Gespür für den jeweiligen Auftrittsort. Wenn der Funke nicht flugs zum Publikum überspringt, gehen die Zuschauer weiter, erzählt Hoffmann. „Straßentheater ist gnadenlos.“

Den Unterschied zu einem klassischen Bühnenbetrieb sieht Hoffmann Tag für Tag. Seit zehn Jahren ist sie angestellt am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, kümmert sich dort um Veranstaltungen und Verträge. Ihr wichtigstes Projekt aber ist Viathea. Angefangen hat sie damit im Görlitzer Kulturamt. Das wurde 2007 aufgelöst, die Aufgaben ausgelagert. Das Festival ging mit Hoffmann ans Theater. Da hatte die gelernte Erzieherin und Mutter von zwei Kindern schon einen weiteren Abschluss in der Tasche. Aber Verwaltungsfachangestellte, dieses behäbige Wort passt nicht zu ihr. Schon eher: Managerin. Oder: Mädchen für alles. Wie die Anekdote von der Schwengelpumpe zeigt.

Eine solche wurde für eine Inszenierung gebraucht. Also startete Hoffmann einen Aufruf über alle Medienkanäle. Es riefen sie sogar Leute an, die eine Pumpe nur gesehen hatten. „Total süß“, findet Hoffmann, und freut sich, das begehrte Requisit nun zu haben. Selbst wer vor Festivalbeginn bloß einen Viathea-Anstecker oder ein Schlüsselband kaufen wollte, wurde direkt von ihr, der Festivalleiterin, bedient. „Einen festen Assistenten würde ich mir wünschen“, sagt Hoffmann bescheiden.

Weil sie weder Politikerin noch Theaterintendantin ist, fühlt sie sich nicht in der Position, mehr Geld für das Festival zu fordern. „Das fände ich egoistisch“, sagt Hoffmann und zählt auf, dass auch das soziokulturelle Zentrum, der Tierpark und die Schwimmhalle finanziert sein wollen. Gleichwohl weiß sie: „Mit dem heutigen Budget kann man sich nicht wirklich weiterentwickeln.“ Genau das aber schwebt ihr vor. Viathea könnte zum Beispiel bis Sonntag verlängert werden, verstärkt neue Tendenzen von Straßentheater abbilden und einen Ponton in der Neiße bespielen. Die Menschen könnten gleichzeitig vom deutschen wie vom polnischen Ufer staunen. Die Grenzüberschreitung, die das Festival schon heute praktiziert, wäre noch deutlicher.

Feiern dank Bürgern und Firmen

Zuletzt aber musste Hoffmann große Platzinszenierungen streichen – schlicht, weil die Kosten stiegen, etwa für Sicherheitsdienste und medizinisches Personal. Viathea: Das wäre gar nicht mehr möglich, würden Bürger und Wirtschaft es nicht nach Kräften unterstützen. Etwa zwei Drittel des Budgets von 150 000 Euro stammen von Sponsoren, aus Spenden und eigenen Erlösen. Die Chefin hofft, der Freistaat möge die Einmaligkeit dieses skurril bunten, barrierefreien, tourismusfördernden Festes erkennen und Geld geben. „Da muss doch noch was gehen“, sagt Hoffmann.

Es wäre ein Stück Planungssicherheit, etwas höchst Wertvolles für die Open-Air-Macherin. Schon manchmal hat ihr der Regen die beste Programmierung durchkreuzt, im Flutjahr 2002 sagte sie das Festival ganz ab. Ein persönlicher Tiefschlag.

Danach hat ihr jemand diese Ohrringe geschenkt, die täuschend echt wie Schokolade aussehen.

