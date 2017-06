Straßenopern und die Hebamme in Rathen In der nächsten Saison bringen die Landesbühnen „Tschick“ als Oper und versuchen, an vergangene Erfolge anzuknüpfen.

Intendant Manuel Schöbel (r.) und Operndirektor Sebastian Ritschel fühlen sich nicht nur durch die Frisur verbunden. © Martin Reißmann

Reisen bildet und weitet den Blick. Es befriedigt Neugier und führt zu neuen Fragen. Für die Landesbühnen Sachsen in Radebeul beginnt in der neuen Saison eine Reise im Kopf. Sagt zumindest deren Intendant Manuel Schöbel. Mit dem stattlichen Repertoire, das er sich aufgebaut hat, kann er sich durchaus mal eine Reise in neue Gefilde erlauben.

„Unser Theater versteht sich als Brennspiegel der Zeit“, sagt Schöbel. Die Zeit ist nun mal durch Völkerbewegungen bestimmt. Darum heißt das Spielzeitmotto für 2017/18: „Weltreisen“. Wundersam fügen sich alle Premieren in dieses Thema ein. Es geht manchmal mehr, manchmal weniger konkret um Nähe und Fremde: „Willkommen“ heißt die erste Schauspiel-Premiere. Das Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz handelt auf Unterhaltungsebene von der Integrationsthematik. Kurz darauf hat der Intendant „Die Vermessung der Welt“ ins Programm genommen. Mit dem Schauspiel nach Daniel Kehlmanns Bestseller hatte Manuel Schöbel als Freiberger Theaterchef seinen größten Erfolg. Und er verhehlt nicht, dass er an diesen anknüpfen möchte: „Darum machen wir es jetzt wieder mit genau dem Team“, so Schöbel. Inklusive Bautzner Theaterintendant Lutz Hillmann als Regisseur. Das ist die Nummer Sicher statt Abenteuerreise.

Mit „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ und dem „Sommernachtstraum“ sind Klassiker im Programm. Und natürlich darf in keinem aktuellen Spielplan „Tschick“ fehlen. Das Besondere: Es kommt an den Landesbühnen auf die Opernbühne. Am Theater Hagen hatte die „Roadopera“ von Ludger Vollmer die Uraufführung, jetzt dürfen die Landesbühnen ran. Der neue Opernchef Sebastian Ritschel freut sich auf das große Ensemble, den Kinderchor und die spannende Musik der „Tschick“-Oper: „Das wird ein richtiges Abenteuer.“ Auch daüber hinaus plant der Neue ungewöhnliche Produktionen, „Klassiker haben wir genug im Programm“, so Ritschel. Im Oktober hat das Musical „Company“ Premiere, im März 2018 kommt die Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke. Sowieso scheinen die Opern- und Tanzsparte an den Landesbühnen die mutigeren Reisen zu betreiben. Ballettchef Carlos Matos wird ein Gräfin-Cosel-Tanzstück inszenieren, Schwanensee kommt ihm nicht unter – Halt, doch, aber für Kinder! Schon in der laufenden Spielzeit gab es ein Tanzstück für die Allerkleinsten, nun kriegen Fünfjährige „Schwanensee“.

Im Sommer können dann alle in Rathen in die Vergangenheit reisen: Die Landesbühnen haben sich die Bühnenrechte an „Das Geheimnis der Hebamme“ von Ulrike Ebert gesichert und bringen es auf die Felsenbühne. Wenn das keine Reise ist.

Theaterfest zur Eröffnung der Spielzeit: 23.9.2017, Landesbühnen Sachsen. Der ganze Spielplan unter www.landesbuehnen-sachsen.de

