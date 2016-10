Stolz wie Sau Im wiederaufgebauten Berliner Schloss will ein Brite die Welt darstellen. Zuvor aber blickt er auf Deutschland.

Wild auf Wein: Hohe Herrschaften reichten ihren Gästen Trinkgefäße wie die „Goldene Sau von Kandern". Man nahm den Kopf ab und trank daraus. Der vergoldete Silberbehälter entstand nach 1600.

Kleinstaaterei ist Mist. Oft hört man jemanden schimpfen über Deutschland, über das langwierige Entstehen von Gesetzen und darüber, dass Schüler in Sachsen was anderes lernen als in Bayern. Im Grunde sind die 16 Bundesländer leicht zu handhaben, vergleicht man sie mit dem Kaiserreich. Auf dem altpolitischen Flickenteppich machte jeder Kurfürst, jeder Bischof, jeder Herzog sein eigenes Ding. Und auf jedem Fleck zahlte man mit anderen Silbertalern oder Golddukaten. Nur durch Wiegen wurden sie vergleichbar. Sonst hätte man das um 1700 nicht hingekriegt mit mehr als zweihundert verschiedenen Währungen.

Das Mosaik der Münzen bedeckt die Fläche des deutschen Kaiserreichs. Es ist ein Blickfang der neuen Deutschland-Ausstellung, die ab diesem Wochenende im Berliner Gropius-Bau zu sehen ist. Für dieses Museum war sie nie geplant, ja nicht einmal für die Bundesrepublik, sagt Neil MacGregor. Vor zwei Jahren hat der damalige Chef des British Museum die Schau in London gezeigt. Da seine Landsleute Deutschland oft nur mit den Hitlerjahren verbinden, wollte er ihren Blick weiten. So versammelte MacGregor Objekte wie den VW Käfer oder ein Nashorn aus Meissener Porzellan, um vom deutschen Erfindergeist zu erzählen. Und auch, um Unterschiede in den politischen Traditionen beider Staaten aufzuklären. Erst die deutsche Kleinstaaterei habe die Reformation ermöglicht und ganz allgemein eine Bereitschaft zu Kompromissen. Das lässt sich von den Briten seit dem Brexit kaum noch behaupten.

Der Brexit war immer wieder Thema bei der Ausstellungspräsentation am Freitag. Aber MacGregor ist kein Mann, der sich als Erklärer lauthals in den Vordergrund spielt. Manche sagen sogar, gemessen an seiner neuen Aufgabe blieb er viel zu lange im Hintergrund. MacGregor ist seit diesem Jahr Chef jenes Intendantentrios, das Ideen liefern soll für das neue Humboldtforum. Unter dem Namen entsteht ein Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung im Berliner Schloss, das derzeit wiederaufgebaut wird. Doch während die Hülle immer mehr an Gestalt gewinnt, weiß man vom Inhalt nur Ungefähres. Ein Kulturort neuen Typs soll es werden, hat die Kulturstaatsministerin einmal gesagt. Ein Ort, der die Geschichte der Menschheit und aller Kulturen neu zeigt. Es sind große Worte für Deutschlands wichtigstes Kulturprojekt. 590 Millionen Euro soll es kosten.

Insofern hätte es einen schon interessiert, was Neil MacGregor dazu zu sagen hat. Weil er außer dem Humboldtforum noch ein weiteres neues Museum in Mumbai betreut, ist er nur zehn Tage pro Monat in Berlin. Und seit Monaten kaum zu erreichen. Deshalb war die Chance so wertvoll. Gibt die Machart der Deutschland-Ausstellung einen Vorgeschmack auf das Humboldtforum, Mister MacGregor? „Das werden Sie sehen“, sagt der Brite nichtssagend, aber höflich und humorvoll, wie er nun einmal ist. Er bittet um einen weiteren Monat Geduld: Im November will er sein Konzept vorstellen.

Manches spricht dafür, dass MacGregor sein Erfolgsrezept abermals nutzt. Er hat großes Talent darin, anhand von Einzelobjekten das große Ganze zu erklären. Seit seiner „Geschichte der Welt in 100 Objekten“ feiert er damit international Erfolge, in London oft im Dreiklang von Ausstellung, Radioserie, Buch. Man mag sich allerdings nur ungern vorstellen, wie sich die Briten seinerzeit durch die Schau „Deutschland – Erinnerungen einer Nation“ gepresst haben. Denn die hatte laut MacGregor in London weniger Platz als nun in Berlin. Dabei sind die Objekte auch hier recht dicht arrangiert, mit vielen, aber guten Texten, die alle Dinge in ihre Zeit einbetten. Nicht chronologisch, sondern innerhalb von Themenblöcken wie „Meister des Metalls“ oder „Eine Nation begründen“. Übrigens stehen die deutschen Titel unter den englischen. Auch das könnte ein Vorgeschmack sein auf das Weltmuseum im Schloss.

Höchstwahrscheinlich wird es dort auch ein Nebeneinander von Artefakten geben, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Gropius-Bau treffen derzeit Fisch-Fossilien aus Goethes Sammlung auf eine geometrisch klare Wiege Marke Bauhaus und eine Replik des Lagertores von Buchenwald. Die Verbindung entsteht durch Weimar, den Ort, der gleichermaßen Geist und Ungeist hervorbrachte. Der Nationalsozialismus ist eines von vielen Themen der Ausstellung. MacGregor schätzt die Offenheit, mit der Deutsche ihre Geschichte anschauen – ganz anders als etwa die Briten.

Seinen Landsleuten muss er in Sachen Nationalstolz nichts beibringen. Den Deutschen schon eher. Die Ausstellung trägt vielleicht dazu bei.

