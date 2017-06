Stolz ist eine Zeitverschwendung Noch mit 80 arbeitet der Dresdner Künstler Max Uhlig am größten Projekt seines Lebens.

Welche Bilder lässt „die eigene Jury“ gelten? In seinem Atelier überprüft Max Uhlig sein Werk – und wirft manches weg. © Ronald Bonß

Andere belassen es am Geburtstag beim Besuch einer Gaststätte. Max Uhlig hingegen wird am späten Nachmittag in einer Kirche Platz nehmen. Er wird auf die sechs Fenster an der Südseite von St. Johannis in Magdeburg blicken, auf ein leuchtendes, peitschendes Geflecht der Linien und Farben, wie es so nur Uhlig auf die Scheiben malen konnte. Es wird Musik von Schostakowitsch geben und viele lobende Worte. Für das Kunstwerk, das mit dieser Feierstunde der Öffentlichkeit gehört. Und für ihn, den Jubilar. An diesem Freitag feiert Uhlig seinen 80. Geburtstag. Am Ziel ist er noch nicht. Er kann sich nicht mal richtig freuen über die eigene Arbeit, sein Großprojekt schlechthin. „Mir sitzt die Anstrengung noch zu sehr im Kopf.“

Anfang mit Schrecken

Anstrengend ist dieses Leben oft gewesen, das sieht man ihm an. Zum Geldverdienen hat Uhlig in früheren Jahren allein an der Steindruckpresse gearbeitet, obwohl man eine so schwere Maschine besser zu zweit bedienen sollte. Nun ist sein Kreuz kaputt, der Rücken eine Kurve, aber der Mann: hellwach, scharfsinnig, redselig. Am Stock geht Uhlig flink über Flur und Treppen, und von denen gibt es etliche in seinem Haus im Helfenberger Grund tief im Dresdner Osten. Waldrandsäuseln und Bachgeplätscher umgeben das Fabrikgebäude, das ein Chemiker im 19. Jahrhundert errichtet hat. Uhlig ließ das Haus sanieren, seit Ende der Neunziger wohnt er dort zusammen mit seiner zweiten Frau. Den meisten Platz beansprucht die Kunst.

Über vier Etagen breitet sich ein Lebenswerk aus, Gemälde, Skizzen, Aquarelle, Radierungen. Uhlig verschafft sich gerade einen Überblick und bildet drei Stapel. Was durch „die eigene Jury“ geht, bewahrt er auf. Was durchfällt, vernichtet er. Und schließlich gibt es Bilder, die für ihn noch nicht stimmig sind, aber es werden können durch weitere Bearbeitung. Ob auch diese eines Tages in Dresden aufbewahrt werden für die Öffentlichkeit?

Der Künstler deutet so eine Lösung für sein Werk an. Noch ist sie nicht spruchreif, klasse wäre sie in jedem Fall. Max Uhlig ist Dresdner, nicht nur nach Lage der Fakten. Nicht nur, weil er hier zur Welt kam am 23. Juni 1937, als ältestes von fünf Kindern eines Forstmeisters. Nicht nur, weil er an der örtlichen Kunsthochschule bei Hans Theo Richter und Max Schwimmer studierte und in den Neunzigern dorthin zurückkehrte als Professor für Malerei und Grafik. Nicht nur, weil er trotz weiter Reisen und seiner jahrelangen Zweitresidenz in der Provence immer wieder in seine Heimatstadt zurückkehrte.

Vielleicht ist Max Uhlig vor allem deshalb Dresdner, weil sich hier die Urzündung seines Werks ereignet hat.

Als Kind sah er, wie die Kriegsflammen die Stadt auffraßen. Mit Rotstift und Schwarzstift brachte er die Dramatik aufs Papier. Nun täte man ihm unrecht, seine Kunst darauf zu reduzieren. Gleichwohl finden sich darin bis heute Spuren von Gewalt und Trauer. Selbst, wenn die unteren Schichten eines Gemäldes farbige Strahlkraft entfachen, so werden sie doch stets beherrscht von darüberliegenden Linien, die der Maler kreuzweise oder in Bündeln ausbreitet. Er nutzt dafür ein Blau, so dunkel, dass es sich kaum unterscheiden lässt von Schwarz. In den Porträts scheinen einem häufig Schweigende und Weinende zu begegnen, Beladene und Geschlagene. Ein Uhlig grinst nicht.

Abenteuer im Alter

Wie viel Reiz diese Handschrift über Jahrzehnte entwickelt hat, lässt sich nicht nur daran ablesen, dass Museen von Köln bis Peking die Bilder ausstellen. Oder dass Kanzler Schröder zum Porträtsitzen nach Dresden kam. Es zeigt sich auch im Auftrag aus Magdeburg. Für die Gestaltung der 13 Kirchenfenster waren drei weitere Künstler im Gespräch, die im Kunstzirkus teils ziemlich viel Scheinwerferlicht abbekommen. Noch heute äußert sich Uhlig verwundert über die Vergabe des Projekts: „Ich war sehr erstaunt, dass es zu mir kam.“

So hat er mit Mitte siebzig die Glasmalerei gelernt. Hat Entwürfe in Originalgröße gemacht, experimentiert und verworfen. „Ich fühlte mich anfangs total überfordert“, sagt Uhlig. „Die Dimensionen sind gewaltig.“ 13,70 Meter hoch sind die größten Fenster, an denen er noch immer arbeitet. Anders als andere Künstler übernimmt er die Ausführung selbst. Was für ihn bedeutet, regelmäßig zu einer Spezialfirma nach Hessen zu fahren. So wächst nach und nach das Flechtwerk der Weinstöcke auf den Chorfenstern empor. Fertig ist die Landschaft auf den Südfenstern der wiederaufgebauten Kirche, die heute als Veranstaltungsraum dient. „Ich freue mich, wenn etwas gelungen ist“, sagt Uhlig. „Aber Stolz ist eine Zeitverschwendung.“

