Stierblut, Stuck und Übermut Die Publizistin Jutta Voigt erzählt von jenen, die in der DDR aus der Reihe tanzten und auf Dederongardinen pfiffen.

Momentaufnahme von 1984 in Ost-Berlin: Ein Ständchen im Hinterhof. Der Musiker bediente unterm Lampion auf der Wäscheleine und nah bei den geistigen Getränken das Akkordeon. © Jochen Wermann

In der DDR hatten wir einiges nicht oder doch nur selten. Schnittblumen und Erdbeeren im Winter, Meinungsfreiheit, Avocado, Fenster ohne Gardinen. Und bis zur Lektüre von Jutta Voigts Buch hätte man als gelernter Ossi den schillernden Sammelbegriff Boheme zweifellos mit eingefügt in diese Reihe, die irgendwo hinter Austern, Scampi und Kaschmir endete.

Boheme war etwas für die Opernbühne. Oder für Gitanes rauchende und Pernod trinkende Franzosen in lässigen Trenchcoats über schwarzen Rollkragenpullovern mit Baguette unterm Arm. Der Osten und Boheme? Stapfend auf den Holzbohlen des Bitterfelder Wegs? Kuriose Vorstellung.

Fein gefärbte Baumwollwindeln

Jutta Voigt hat gründlich recherchiert, sehr vieles selbst erlebt und klärt auf: Boheme hatten wir auch. Die Journalistin, in der DDR bei der Zeitung Sonntag in Berlin angestellt, war sogar ein Teil davon als muntere und alles registrierende Beobachterin am Rand der Hauptstadt. Ihre Zeitreise liest sich flott, unterhält vorzüglich und weckt Erinnerungen an ein untergegangenes Land. Die melancholische Unterströmung könnte dem Text der Autorin ebenso entspringen wie den eigenen, fast vergessenen Erinnerungen.

Jutta Voigts Buch erzählt von Aufbruch und Enttäuschung, von Avantgarde und Gleichgültigkeit. Aber auch von der Lust des Spiels und der Macht des Übermuts. „Spiel ist Freiheit, Übermut bedeutet Selbstbewusstsein.“

Die Boheme des Ostens stieg – freilich in Vor-Aids-Zeiten – mit jedem ins Bett, der ihr gefiel, rauchte Kette und trank viel. Am liebsten Rotwein. Und am allerliebsten Egri Bikaver. Nicht, dass sie viel Auswahl gehabt hätte. Egri Bikaver kommt aus dem Ungarischen und heißt Erlauer Stierblut. „Der Name steht für Mut und Eigensinn“, behauptet die Autorin. Unser Favorit war dieser Wein nicht, viel zu trocken. Wir tranken am liebsten den süffigen Rosenthaler Kadarka, wenn es ihn gab, was außerhalb Berlins selten genug der Fall war.

Aber wir waren ja auch keine Boheme, obwohl wir viel von deren Attitüde übernahmen: die Vorliebe für alte Möbel und echte Jeans, Möbelpacker-Streifenhemden und Bauernblusen, aus selbst gefärbten Baumwollwindeln genäht, Altbauwohnungen mit Stuckdecke und Klo auf der Treppe. Wir waren Studenten in Leipzig und hatten danach klaglos unsere ersten Arbeitsstellen in Suhl, Annaberg, Dresden oder Grimmen anzutreten. Halt überall, wo die Absolventeneinsatzkommission meinte, dort sei der richtige Platz, um unseren Beitrag zum Aufbau des Sozialismus zu leisten. Die Anwesenheit von Boheme in den teils ungeliebten Städten hätte uns die Zwangszuweisung erleichtert. Hatte Grimmen eine Boheme? Suhl hatte keine. Dresden schon, sie wohnte in der Neustadt. Annaberg hatte auch eine. Sie war am Theater zu Hause. Und für eine mittellange Zeit kam eine schöne Schauspielerin mit ihrer Tochter aus Berlin und zeigte den Annabergern, wie Hauptstadt-Boheme geht.

Eva-Maria Hagen spielte die Eliza Doolittle in „My fair Lady“, und Nina war auch dabei. Das hat mancher schon mal gewusst und stößt nun bei Jutta Voigt wieder darauf. Das Gastspiel in der Provinz, schreibt sie, sollte eine Strafe für die Künstlerin Hagen sein, die in der Hauptstadt wegen ihrer Beziehung zu Wolf Biermann keine Rollen mehr bekam. Sie hat das Land kurz darauf verlassen. Nicht wegen Annaberg, sondern wegen der Biermann-Ausbürgerung.

Einst Genuss, heute Plörre

In unserem kleinen Land, in dem für alle gesorgt war, gab es von Anfang an Menschen, die anders leben wollten als andere. Sie wollten sich anders kleiden, wollten anders wohnen, andere Gedanken denken, anderes essen und immer wieder Neues ausprobieren. Vor allem intellektuelle Grenzen überschreiten und spontan sein im Tun und Lassen. Menschen, die sich für ein nichtkonformes Leben entschieden und das immerwährende Aus-der-Reihe-Tanzen zum Prinzip erhoben.

Weil sie nichts werden wollten, wurden sie Friedhofsgärtner oder Bühnentechniker und hatten in ihren Nischen leidlich Ruhe. Das Individuelle war ihnen wichtiger als die angenehme Wärme des Kollektivs. Als sie die leer stehenden Wohnungen und Häuser in Berlin, Leipzig und anderswo besetzten, wurden sie nicht nur von der Stasi misstrauisch beäugt. Gegen Widerstände gingen sie ihren Weg, der manchmal in den Westen führte, manchmal in die innere Emigration und manchmal nirgendwohin. Die Unangepassten pfiffen auf das Brave, Biedere, das den Sozialismus prägte. Auf Fransenlampe und Dederongardine. Auf Sicherheit. Sie wollten ihre Freiheit. Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit war größer als ihr Anpassungsbedürfnis.

Vater Staat fand das beunruhigend und bedrohlich. Die alten Männer an der Spitze verstanden bis zum Schluss nicht, was diese bunten Hunde – Musiker, Schauspieler, Keramiker, Sänger, Maler, Dichter, Modemacher, Lebenskünstler und so mancher Stasi-Spitzel mittendrin – umtrieb.

Die Wiederbegegnung nach Jahren mit dem einst so tollen Rosenthaler Kadarka war übrigens eine Enttäuschung. War die Plörre damals auch schon so süß? Oder hatten wir nur keine Ahnung von Wein? Wer weiß. Nach Egri Bikaver wird noch gefahndet. Im hiesigen Supermarkt gibt es ihn nicht. Was trinkt die Ost-Boheme heute?

Jutta Voigt: Stierblutjahre. Die Boheme des Ostens. Aufbau-Verlag, 271 Seiten, 19,95 Euro

