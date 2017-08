Stichs Geschichten Ein Mann aus Hellerau fotografiert die große und die kleine Welt vor 100 Jahren. Nun sind die Bilder neu zu entdecken.

zurück Bild 1 von 3 weiter Hübsch frisch: Frau mit Badewagen an der belgischen Küste, fotografiert 1908 von Rudolf Stich. © Deutsche Fotothek/Deutsche Werkstätten Hübsch frisch: Frau mit Badewagen an der belgischen Küste, fotografiert 1908 von Rudolf Stich.

1917 lebt Familie Stich zu fünft.

Elisabeth Stich 1914 mit zwei Söhnen an ihrem Haus Kurzer Weg 1 in Hellerau.

Die Kinder und Frauen leuchten in weißen Kleidern. Die Herren tragen Schwarz, Fliege am Hals, Melone auf dem Kopf. Der Festzug zieht über den Kurzen Weg und über den Markt von Hellerau, und weil die Belichtungszeit damals länger dauerte, sind manche Konturen verwischt. Deshalb wirken diese Fotografien wie Zeugen von Bewegung an sich. Irgendwo im Getümmel halten Festzügler zwei weiße Figuren mit gefächerten Flügeln in die Höhe. Es könnten Engel sein, aber sie sehen nicht nach Heimatstube aus. Sondern recht modern, eben so, wie man es von Hellerau in den Jahren 1912/13 erwarten darf.

Rudolf Stich, der damals in Hellerau wohnte, hat diese Aufnahmen gemacht. Seine Name dürfte selbst Fotohistorikern nichts sagen. Seine Bilder waren unbekannt. Dank viel privatem Engagement wurden sie ans Licht geholt, in einem gemeinsamen Kraftakt des Hellerauer Bürger- und des Weltkulturerbevereins, der Deutschen Fotothek und der Deutschen Werkstätten.

Letztere zeigen in ihrer Bürohalle noch bis 1. September eine Ausstellung mit Stichs Fotografien. Es sind hauptsächlich Abzüge von knapp einem Viertel der 198 Glasplatten-Negative, die bislang bekannt sind von diesem Laien. Stich, geboren 1879 in Berlin, war Kupferstecher und Landvermesser. Dass er die Fotos nebenbei in der Freizeit machte, sieht man manchmal nur an der Privatheit der Motive.

Zum Beispiel Ehefrau Elisabeth Stich mit den Söhnen Hans und Fritz. Man sieht Mutter und Kinder in einer hochidyllischen Szene mit Schafen im Vorder- und den ortstypischen Häusern im Hintergrund. Oder die Drei vor dem Weihnachtsbaum, der ältere Sohn Fritz auf einem Spielzeugpferdchen und mit einer Art Pickelhaube auf dem Kopf. Viel zu interessant sind die zeithistorischen Details, als dass man die Aufnahmen kitschig finden könnte. Hinzu kommt, dass Rudolf Stich seine Bilder oft gut komponierte. Die Qualität überrascht und erfreut.

Leiden am Krieg

Weil Stichs Frau aus Belgien stammte, reiste das Paar regelmäßig in französischsprachige Länder. An der belgischen Nordseeküste mit dem imposanten Kursaal und den sonnenschirmtragenden Strandspaziergängern herrscht noch malerische Sommerfrische vor. Aber schon der Bahnhofsturm von Ostende und die turmhohe Takelage der Schiffe im Hafen lassen in dieser Bilderwelt etwas Mondänes anklingen, das sich anderswo voll entfaltet. Besonders in den Straßenszenen von Brüssel, in den Aufnahmen von Paris, wo eine Galerie mächtiger Säulen das Börsengebäude hält. Das war 1908.

Sechs Jahre später bricht der Erste Weltkrieg aus, und Stich wird an die Westfront versetzt. Auch davon erzählt seine Privatfotografie, von Aufenthaltsorten, Essen mit Kameraden, von der Arbeit. Stich hat keinen direkten Kontakt zum Kriegsgeschehen, aber seine Landkarten klären über Gebiete auf, die kurz hinter der Frontlinie von Verdun liegen. Das Grauen bleibt ihm nicht erspart. Seine Frau wird später damit erklären, warum sich Rudolf Stich am 9. Juli 1929 in Hellerau das Leben nahm. Er wurde 49 Jahre alt.

Die Ausstellung zeigt nun nicht nur seine Fotografien in ansprechender Form. Die Bilder wurden am Computer so bearbeitet, dass man beispielsweise Sprünge im Glasnegativ nicht mehr sieht. Auf Leuchttischen sieht man eine Reihe von diesen Original-Negativen, die daran erinnern, welch kompliziertes Geschäft das Fotografieren vor 100 Jahren war. Genau wie die hölzerne Plattenkamera, die Stich nutzte. Vitrinen gestatten einen Blick auf seinen Schreibtisch, auf Tintenfass und Trinkbecher, Brieföffner und Verdienstorden. Die große und die kleine Welt, die Rudolf Stich fotografiert hat, zeigt sich ein letztes Mal in seinen Habseligkeiten.

Ausstellung „Stich Punkt Hellerau“: bis 1. September in den Deutschen Werkstätten, Moritzburger Weg 68, Dresden. Geöffnet Mo – Fr von 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei.

zur Startseite