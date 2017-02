Steilvorlage für Selbstsinger Christoph Drieschner alias Tex gibt die Lieder seiner aktuellen Platte zum Hören, Durchblättern und zum Nachspielen frei.

Tex, Von hier bis aufs Dach. TV Noir Label

Es gibt ja immer noch Leute, die sich vor Liedermachern fürchten. Weil die doch so zauselig aussehen und mit brutal zurechtgereimten Belehrungen auf simpel gedroschenen Gitarrenakkorden nerven. Christoph Drieschner, der als Tex Lieder macht und singt, bricht mit solchen Klischees. Er reiht sich auch nicht bei den weinerlichen Pseudoromantikern ein, die gerade alles fluten. Tex ist authentisch, gänzlich unzauselig, sehr gewitzt, ein richtig guter Musiker, ein Experte für Texte mit Biss und Esprit. Der Wahlberliner ist einfach gut. Gerade deshalb nimmt er sich oft genug zurück und verhilft lieber Kollegen, die ähnlich ticken, zu einem Podium.

Im Mai 2008 erfand er die Musik-Talk-Show „TV Noir“, in der sich seine Gäste in lauschiger Wohnzimmeratmosphäre vor Publikum präsentieren können und von Tex ausfragen lassen. Das Ganze war zunächst nur im Internet zu sehen, 2011 schloss sich der mittlerweile abgeschaltete TV-Sender ZDFkultur an. Zudem schnitzt Tex weiterhin am eigenen Repertoire und testet mit seiner aktuellen Veröffentlichung eine Art Rundum-Versorgung. „Von hier bis aufs Dach“ ist eine CD im stabilen A4-Heft, fein illustriert, mit allen Texten plus Gitarrenakkorden. Obendrein gibt es im Internet Hilfe für alle, die beim Nachspielen der Songs Schwierigkeiten haben. Die zu überwinden lohnt, denn die Songs sind wie Tex selbst. Also richtig gut.

Das Konzert: Tex spielt am 5.2. ab 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen in der Dresdner Scheune.

zur Startseite