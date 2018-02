Startenor Villazón in der Semperoper

Rolando Villazón © Tobias Hase/dpa

Dresden. Startenor Rolando Villazón wird erstmals und Skandalregisseur Peter Konwitschny wieder in der Semperoper arbeiten. Beide Spitzenkünstler gehören zum Team des ab Sommer 2018 am Haus agierenden Intendanten Peter Theiler. Näheres verkündet der am Donnerstag bei der Präsentation seiner ersten Spielzeit.

Der mexikanisch-französische Opernsänger und Regisseur Villazón will die französische Barockoper „Platée“ inszenieren. Das 1745 am Hof von Versailles uraufgeführte Stück von Jean-Philippe Rameau gilt als Meisterwerk mit verblüffenden Einfällen. „Platée“ ist der Auftakt zu einer Reihe der bislang in Dresden nicht vertreten gewesenen französischen Barockoper. Theiler hatte ihr schon an seinem alten Haus in Nürnberg gefrönt. Regisseur Konwitschny, der an der Semperoper besonders 1999 mit einer „Csardasfürstin“ in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges für Aufsehen sorgte, kehrt mit der Premiere von Giacomo Meyerbeers „Die Hugenotten“ nach langer Pause nach Dresden zurück. (SZ/bkl)

