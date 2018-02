Stars, Bären und eine lahme Ente Ab heute lockt die 68. Berlinale wieder mit Prominenten und tollen Filmen. Doch das Festival steckt in der Krise. In deren Zentrum: Noch-Chef Kosslick.

Ende in Sicht: Dieter Kosslick (69) steht vor seinem letzten Amtsjahr. „Alles für Alle“ war das Konzept des Berlinale-Chefs. Stetig wachsende Besucherzahlen schienen ihm recht zu geben. Ein eigenes klares, starkes Festivalprofil ging dabei jedoch verloren. © dpa

Als Lame Duck, also als lahme Ente bezeichnet man in den USA Politiker, die bereits abgewählt sind und nur noch auf den Amtswechsel warten. Einerseits noch in der Verantwortung, andererseits schon entmachtet. Das trifft auch auf Dieter Kosslick zu, seit 2001 Berlinale-Chef. Im November konkretisierten sich Kritik und Unzufriedenheit vieler Filmschaffender in einem offenen Brief, der in klaren Worten einen Neuanfang für das Festival und ein Ende der Ära Kosslick forderte. Unterzeichnet wurde das von einem weiten Spektrum prominenter, renommierter Namen, auch jener, die auf der Berlinale beachtliche Erfolge feiern konnten – neben Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta, Doris Dörrie und Rosa von Praunheim ebenso wie von Maren Ade, Christoph Hochhäusler, Fatih Akin oder Sebastian Schipper.

Zum Gemischtwarenladen geworden

79 Unterschriften gegen den Berlinale-Chef; das muss Kosslick sehr gekränkt haben. Nur schmallippig kommentierte der sonst ewig gut Gelaunte Brief und Kritik, letztlich stellte der 69-Jährige sein Amt quasi zur Verfügung und erklärte, er strebe keine Verlängerung seines 2019 auslaufenden Vertrages an. Die diesjährige Berlinale ist somit Kosslicks vorletzte, die Suche nach seiner Nachfolge läuft bereits. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang der Name von Kirsten Niehuus, der selbstbewussten Leiterin des Medienboard Berlin-Brandenburg. Eine Frau an der Spitze der Filmfestspiele wäre so zeitgemäß wie überfällig. Ob jedoch eine Filmwirtschaftsmanagerin die erhoffte Erneuerung der Berlinale umsetzen kann und will, ist offen.

Fakt ist, dass das Festival schon länger in der Krise steckt. Auch in der Sächsischen Zeitung wurde schon oft der ungezähmte Wildwuchs der Berlinale kritisiert. Unter Dieter Kosslick kamen immer mehr Nebenreihen und Bonus-Sektionen hinzu, Nachwuchs-Programme, Fernsehserien oder auch das „Kulinarische Kino“. Der offizielle Festival-Bereich enthält heute neben Filmen in und außer Konkurrenz um die Bären auch die „Berlinale Specials“, populäres Kino mit Stars, das es sonst auf keinen attraktiven Festival-Platz geschafft hätte.

„Alles für Alle“ war Kosslicks Konzept. Stetig wachsende Besucherzahlen schienen ihm recht zu geben. Ein eigenes klares, starkes Festival-Profil ging dabei jedoch verloren: Die Berlinale ist heute ein Büfett, ein Gemischtwarenladen. Wenn Kosslicks Kritiker in ihrem Brief fordern „das Festival programmatisch zu erneuern und zu entschlacken“, ist das insofern absolut nachvollziehbar.

Aber auch eine ganz grundsätzliche Frage macht der Berlinale zu schaffen: Wie zeitgemäß, wie wichtig sind Festivals überhaupt noch in Zeiten von Streaming-Diensten, virtueller Film-Auswertung und -Besprechung? Kino findet jenseits der Blockbuster und Multiplexe immer häufiger auf den Bildschirmen statt. Wenn Martin Scorsese „The Irishman“ für Netflix dreht, kommt der nicht in die Filmtheater. Und die zunehmende Polarisierung besonders des US-Films macht allen Festivals, auch der Berlinale zu schaffen: Jene mittelgroßen, ambitionierten Produktionen prominenter Filmschaffender, die dringend das Renommee einer Festival-Premiere und den Adelsschlag einer Auszeichnung brauchen, gibt es kaum noch.

Umso mühevoller ist es auch für die Berlinale geworden, Hollywood-Stars und VIPs an die Spree zu bekommen. Dieter Kosslick setzt gewohnheitsmäßig auf alte Bekannte und gute Beziehungen. Das hat zwischenzeitlich auch gut funktioniert: Dass George Clooney zum Berlinale-Stammgast wurde, Matt Damon, Nicole Kidman, Colin Firth oder Helen Mirren immer wieder gerne an die Spree kamen, hat für nicht unerheblichen Glanz gesorgt.

Auch der diesjährige Auftakt folgt der Tradition: Regisseur Wes Anderson ist zum dritten Mal im Wettbewerbsprogramm, wie schon sein famoser „Grand Budapest Hotel“ (Eröffnungsfilm 2014) ist auch der Stop-Motion-Animationsfilm „Isle of Dogs – Ataris Reise“ eine Ko-Produktion des Studios Babelsberg und gefördert aus Mitteln des Medienboards Berlin-Brandenburg. Zu Andersons Film werden unter anderem in Berlin erwartet: Jeff Goldblum und Bill Murray, Liev Schreiber und Bryan Cranston, vielleicht auch Indie-Ikone Greta Gerwig. German Fördergeld und American Prominenz, das ist bei der Berlinale eine gängige Kombination. Auch andere Stars haben sich diesmal angekündigt, auch da viele Berlinale-Routiniers: Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert Pattinson und Joaquin Phoenix kommen. Willem Dafoe wird einen Ehrenbären erhalten.

Auch das deutsche Kino hat wieder seinen Platz im Wettbewerb. Neben Emily Atefs Romy-Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“ mit Marie Bäumer, Thomas Stubers Beziehungsgeschichte „In den Gängen“ und Philip Grönings „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ ist auch Christian Petzolds Anna-Seghers-Verfilmung „Transit“ dabei. Dass Petzold – anders als der diesjährige Juryvorsitzende Tom Tykwer – ein Unterzeichner des Protestbriefes ist, wird zweifellos für Gespräche sorgen.

Ich bin nicht deine Puppe!

Auch etwas anderes wird jenseits der Filme ein Thema sein: Die Berlinale ist das erste internationale Filmfestival nach den Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein, Kevin Spacey und vielen anderen Größen aus dem Filmgeschäft wegen sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch. Insofern wird man beim diesjährigen Festival ganz genau hinschauen, egal ob #metoo, #timesup oder die von Anna Brüggemann initiierte „Nobody’s Doll“-Kampagne, die ein Ende des Mode- und Glamour-Diktats für weibliche Filmschaffende fordert.

Ohnehin war die Berlinale immer auch Vorreiter der Gleichberechtigung. Das Festival gab Filmemacherinnen früh eine Plattform, feierte Geschichten über sexuelle Befreiung und war, besonders in der Panorama-Sektion, wegweisend in der filmischen Auseinandersetzung mit den Lebensentwürfen und Problemen der LGBT-Community. Doch auch an der Spree sind schöne Frauen oft sehr dekorativ bei Pressekonferenzen oder auf dem roten Teppich inszeniert. Dieter Kosslick, trotz aller Kritik ein netter Typ mit dem sympathischen Hang zu auch mal schlechtem Humor, verrutscht da hoffentlich kein Scherz ins Anzügliche. Das wäre gerade sehr blöd.

zur Startseite