Starke Emotionen sind für Künstler interessant Marion Ackermann ist Expertin für moderne Kunst. Ab November hütet sie Sachsens Staatsschatz. Sie kommt mit innovativen Ideen nach Dresden.

Steiler Aufstieg: Marion Ackermann kommt aus Düsseldorf nach Dresden als Generaldirektorin von 14 Museen der SKD. © kairospress

Die künftige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, sieht Museen vor einer neuen Aufgabe. „Neben dem Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln gehört unbedingt das Anregen künstlerischer Produktion dazu“, sagte sie eine Woche vor ihrem Amtsantritt. Das könne eine Art Leitprinzip für die Museumsarbeit werden. Die Kunsthistorikerin ist bis Ende Oktober noch Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.

Die aktuelle Zerrissenheit der Stadt Dresden und Sachsens beschädigtes Image sieht sie als Herausforderung. „Auch in einer politischen Situation mit einer gewissen Frustration und Unzufriedenheit ist Kreativität immer etwas, was eine Entwicklung nach vorn bringt, was Ungeahntes birgt, was wie ein Motor sein kann.“ Kreativität brauche Reibung und könne gerade in komplizierten Städten gut gedeihen.

Den Weg zu Kunst ebnen

Ackermann will dabei Tradition und Historie nutzen und Zukunft durch Inspiration der eigenen Geschichte entwickeln. Die Vielschichtigkeit der Menschen und Befindlichkeiten böten sich da geradezu an. „Starke Emotionen interessieren Künstler immer.“ Sie will dem Angewandten in den Sammlungen mehr Raum geben und seltenes Handwerk lebendig halten. „Hier hat Handwerk überlebt, das es im Westen nicht mehr gibt. Das ist etwas Kostbares. Ich möchte mit den Direktoren schauen, ob man eine vorprofessionelle Ausbildung mit dem Museum verbinden kann, um es lebendig zu halten.“ In London, so berichtete sie, fragen sich viele nach dem Brexit-Beschluss, ob man nicht zu abgehoben, zu akademisch, zu intellektuell war. Das Handwerkliche in der Kunst komme gerade ganz stark zurück. Auch das könne Gesellschaftsschichten verbinden. Die Arbeit an der Schnittstelle zum Publikum solle an den SKD intensiver als bisher durchdacht und umgesetzt werden. „Das Prinzip der Werkstatt hat sich in Düsseldorf sehr bewährt, gerade bei Kindern und Jugendlichen.“

Außerdem plädiert Ackermann für einen neuen Umgang mit Kunst: „Wir müssen einen eigenen Weg zur Kunst bieten, statt sie autoritär zu erklären.“

Der Kunstbegriff sei in Deutschland stark von Idealismus geprägt. „Es herrscht noch eine sehr stark idealisierte Kunsttradition“, sagte die Kunsthistorikerin. „Mir geht es darum, Dinge anzustoßen, nicht missionarisch, sondern in Demut vor dem anderen.“ Man müsse Haltung wahren: gegen Gewalt, Rassismus, Missachtung, Respektlosigkeit und Hass. „Zweifel, Sorgen, soziale Ungleichheiten sind etwas anderes“, meinte sie mit Blick auf die Pegida-Proteste und das Brexit-Votum. „Politikverdrossenheit ist gefährlich.“

Die Kunstsammlungen bieten aus ihrer Sicht die besten Voraussetzungen zur Aufklärung. „Hier kann man studieren, was passiert ist und wie es umschlägt in eine neue kreative, eigene und identitätsstiftende Entwicklung.“ Ausstellungen sollen mit der hiesigen Tradition zu tun haben, „das ist unverwechselbar“. Schöpfen will sie zudem aus der besonderen DDR-Geschichte und Dresdens Lage in Zentraleuropa. Dafür plant sie eine engere Zusammenarbeit mit Polen, Tschechien und – auch aus historischem Gründen – mit St. Petersburg und der Türkei.

„Dresden hat Potenzial, Künstler lieben die Beschäftigung mit den vielfältigen Sammlungen“, sagte sie. „Eigentlich müsste eine solche Schnittstelle von diesen historischen Sammlungen und der Reibung mit aktueller Kunst unglaublich viel Neues entstehen lassen.“ (dpa)

