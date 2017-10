Staatsoperette in Frauenhand Eine junge Dramaturgin soll das Dresdner Haus der heiteren Muse ab Mitte 2019 leiten. Mitglieder der Findungskommission fühlen sich übergangen und protestieren.

Kathrin Kondaurow soll Intendantin der Staatsoperette werden. Die 34-Jährige arbeitet am Nationaltheater Weimar. © Julia Thomas

Die Staatsoperette Dresden soll ab der Saison 2019/2020 von der jungen Dramaturgin Kathrin Kondaurow geleitet werden. Der Kompromissvorschlag einer Findungskommission unter Leitung der Bürgermeisterin für Kultur, Annekatrin Klepsch, wird nun dem Stadtrat zugeleitet.

38 Bewerbungen hatte es auf die Nachfolge von Intendant Wolfgang Schaller gegeben. Neun Bewerber wurden gebeten, ihre Konzeptionen für ein Musiktheater mit Operette, Musical und Oper vorzustellen. Allerdings waren Spartenkenner, die der Kommission angehören, zum Termin verhindert. Das Rumpfgremium konnte sich nicht einigen, wählte geheim – und über das Ergebnis gibt es die ersten Proteste aus dem Theater und von Mitgliedern der Kommission. Kompetentere Bewerber wie der Sänger, Regisseur und langjährige Musiktheater-Intendant Axel Köhler seien übergangen worden, obwohl sie bühnen- wie kulturpolitisch erfahren seien und das Ensemble sowie die besondere Situation und Geschichte des Hauses gut kennen.

Klepsch widerspricht: „Mit Kathrin Kondaurow wird nicht nur die Zukunft des Staatsoperette als renommiertes Musiktheaterensemble gesichert, sondern auch der Erwartung in Dresden und außerhalb nach einer künstlerischen Weiterentwicklung des Hauses entsprochen.“ Die Kandidatin habe eine größere Affinität zur Operette und zum Ensemble und viele Ideen für Kooperationen mit dem ebenfalls im Kulturkraftwerk angesiedelten Theater Junge Generation.

Die Biografie der 34-Jährigen lässt darauf nicht sofort schließen. Kondaurow studierte in Berlin, Weimar und Jena Jura, Musikwissenschaft, Kulturmanagement und französische Literaturwissenschaft. Sie arbeitete als Regieassistentin und Produktionsleiterin im Bereich Musiktheater. Zudem hat sie in Pressestellen, bei Wettbewerbs- und Kunstfest-Projekten assistiert und war für eine Künstleragentur tätig. Seit der Spielzeit 2011/12 ist Kathrin Kondaurow Musiktheaterdramaturgin am Nationaltheater Weimar und betreut dort Produktionen wie „Es liegt in der Luft“ und „Candide“, begleitet Sänger am Klavier.

Maßgeblichen Mitgliedern der Findungskommission sei es entgegen allen Hinweisen darum gegangen, eine junge Frau zu installieren, monieren Beobachter. „Generationswechsel und Frauenquote“ sei die Vorgabe gewesen. Bemerkenswert sei auch, dass die Chefin des Theaters Junge Generation, Felicitas Loewe, zur Kommission gehörte. Sie gelte als aussichtsreiche Kandidatin für die Intendanz der über kurz oder lang fusionierenden Häuser zu den Vereinigten Dresdner Bühnen. „Frau Loewe hat viel dafür getan, keinen starken Partner als Gegenspieler in das Haus zu bekommen“, sagt ein Kommissionsmitglied. Kommende Woche soll Kondaurow in Dresden vorgestellt werden.

