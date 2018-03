Staatskapelle Dresden: Frank Peter Zimmermann spielt erste Geige „Tradition bewahren und mal durchlüften“: Das will Christian Thielemann als Chef der Staatskapelle Dresden. Sein Orchester lobt er in den höchsten Tönen, eine besondere Rolle soll ein Geiger spielen.

Der Geiger Frank Peter Zimmermann wird die neue Spielzeit der Sächsischen Staatskapelle Dresden maßgeblich mitprägen. © Salvador Sas/EFE/dpa

Dresden Tradition und Moderne: Die Staatskapelle Dresden will auch 470 Jahre nach ihrer Gründung an alten Tugenden festhalten und sich damit für die Zukunft rüsten. Das am Donnerstag präsentierte Programm für die neue Spielzeit erhält neben dem Kernrepertoire auch Werke der klassischen Moderne und viel zeitgenössische Musik - dank des „Capell-Compositeurs“ Peter Eötvös.

Mehr als ein Dutzend Werke des Ungarn sind in diversen Konzertformaten zu hören. Mit dem „Compositeur“ erinnert die Staatskapelle seit 2007 an ein Amt, das bis auf ihren einstigen Kapellmeister Heinrich Schütz (1585-1672) zurückgeht und das auch Johann Sebastian Bach (1685-1750) ausübte.

Auch der Geiger Frank Peter Zimmermann wird die neue Spielzeit der Staatskapelle Dresden maßgeblich mitprägen. Der 53-Jährige trägt dann den Titel „Capell-Virtuos“ und ist in Sinfoniekonzerten des Orchester und auch bei Kammermusikabenden zu hören. In einem Sonderkonzert spielt Zimmermann mit seinem Sohn Serge Bachs Doppelkonzert d-Moll.

Chefdirigent Christian Thielemann leitet in der Reihe der Sinfoniekonzerte vier Programme. Dabei führt er im Oktober alle vier Sinfonien von Robert Schumann (1810-1856) auf. „Schumann ist ein Herzensanliegen“, sagte Thielemann. Außerdem dirigiert er Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Bruckner und Franz Schubert.

Neben Thielemann stehen auch Ehrendirigent Herbert Blomstedt, der Erste Gastdirigent Myung-Whun Chung und weitere namhafte Maestros wie Alan Gilbert, Christoph Eschenbach und Franz Welser-Möst am Pult. Tourneen führen die Staatskapelle zwei Mal nach Asien und in europäische Musikzentren wie Prag, Wien und Berlin. Der 470. Geburtstag des Orchesters wird am 22. September mit einem Sonderkonzert unter Leitung von Manfred Honeck gefeiert. Eine neue Reihe „Kapelle 21“ im Malsaal der Theaterwerkstätten ist vor allem der musikalischen Gegenwart gewidmet. Zum wiederholten Male wird in Kneipen des Dresdner Szene-Viertels Neustadt musiziert.

Thielemann, der unlängst seinen Vertrag in Dresden bis Sommer 2024 verlängert hatte, äußerte sich auch zu seiner Partnerschaft mit der Staatskapelle. „Es ist eine traumhaft schöne Zusammenarbeit mit dem Orchester“, sagte der 58-Jährige. Er fühle sich von dem wunderbaren Dresdner Klang geborgen und wolle mithelfen, ihn zu bewahren. (dpa)

zur Startseite