Spieler ohne Grenzen Frank Elstner gilt zu seinem 75. Geburtstag als Verkörperung des guten, alten Fernsehens. Doch der Eindruck trügt.

Frank Elstner erfand mit „Wetten,dass..?“ die erfolgreichste Fernsehsendung Europas. An diesem Mittwoch feiert er seinen 75. Geburtstag. © dpa

Wenn es in diesem Land heute überhaupt noch irgendetwas gibt, worin sich wirklich alle einig sind, dann ist es wohl der Klageruf, früher sei alles besser gewesen. Aber selbst darüber kann man streiten, und dafür ist Frank Elstner der beste Beweis.

Ja, man nennt ihn, der heute seinen 75. Geburtstag feiert, den „Grandseigneur“ der Fernsehunterhaltung. Es stimmt auch, dass einen jedes Mal, wenn sein Gesicht im Fernsehen auftaucht, ein wenig Wehmut nach alten Zeiten beschleicht: Der grinst nicht blöde, sondern lächelt fein. Der kreischt nicht albern, sondern redet bedächtig. Der macht nicht Tempo und Action, sondern verbreitet Ruhe und Langsamkeit. So war das Fernsehen mal. So war dieses Land mal. Und ein bisschen davon rettet Frank Elstner in diese verrückte Gegenwart. Und doch taugt er nicht als Ikone für die Früher-war-alles-Besserwisser.

Schließlich wurde Frank Elstner gerade deshalb so erfolgreich, weil er immer wieder Neues ausprobiert und gewagt hat. Er ist nicht nur Deutschlands erfahrenster Moderator, sondern auch ein Erfinder und Macher, der das Fernsehen mit schier grenzenloser Kreativität verändert hat: „Spiel ohne Grenzen“, „Montagsmaler“, „Wetten, dass..?“, „Verstehen Sie Spaß?“ Er hat Deutschland das Spielen beigebracht. Etwas Besseres konnte diesem Land nicht passieren. Elstner selbst beschreibt sich als gespaltene Persönlichkeit: „Auf der einen Seite sehe ich aus wie ein Langweiler, auf der anderen Seite zünde ich Feuer.“

So sieht er, der das Fernsehen der alten Schule verkörpert wie kein zweiter, das Internet als Bereicherung. Sendungen nach starrem Programmschema hält er für „unzeitgemäß“. Es sei ein Gewinn an Freiheit, selbst zu entscheiden, wann und wo man welche Sendung schaut, schrieb er schon vor fünf Jahren in seiner Autobiografie. Die Möglichkeit, auf Youtube spontan selbst Videos zu produzieren, betrachtet er mit Begeisterung: „Wenn ich heute ein junger Mann wäre, ich würde jeden Tag Programme rauspusten.“ So redet einer, der mit 75 jünger ist als mancher 40-Jährige.

Das TV-Porträt „Frank Elstner – Einer von hier“ ist noch bis April 2018 in der ARD-Mediathek zu sehen.

zur Startseite