Zelluloid-Erinnerungen Sorge um Deutschland Hardy Krüger, seines Zeichens internationaler Kino- und Theaterstar, hat auch als Zeitzeuge Wichtiges zu sagen.

Hardy Krüger in einem seiner ersten Filme Anfang der 50er-Jahre. © Archiv A. Berger

Das hat vor über 60 Jahren Seltenheitswert. Hardy Krüger filmt in der Nachkriegszeit an vorderster Stelle mit den Größen der internationalen Kinobranche – von John Wayne bis Claudia Cardinale. Der 1928 geborene Berliner zählt zu den wenigen deutschen Künstlern, denen damals der Sprung über die Landesgrenze gelingt. Angesichts der im Zeichen des NS-Regimes begangenen Verbrechen hat der weltweite Filmmarkt kein Interesse an Darstellern aus Germany.

Hardy, blond, blauäugig, vom Äußeren her das Idealbild eines Deutschen, stellt seinem Elternhaus ein zwielichtiges Zeugnis aus: „Es war liebevoll, aber aus Blindheit nationalsozialistisch.“ Weder Vater noch Mutter haben etwas dagegen, dass ihr Sohn ab 1941 die Ordensburg Sonthofen absolviert, eine für die Ausbildung künftiger Kader der Machthaber zuständige sogenannte Adolf-Hitler-Schule. 1943 kreuzt Ufa-Regisseur Alfred Weidenmann in Sonthofen auf, um unter den Schülern Mitwirkende für den Wehrmachtswerbespielfilm „Junge Adler“ auszuwählen. Hardy darf mitmachen. Er ist als Pimpf Bäumchen so überzeugend, dass ihm Produktionsleiter Wolfgang Liebeneiner eine Kinokarriere nahelegt. Während der Dreharbeiten lernt er die Ufa-Stars Hans Söhnker und Albert Florath näher kennen und erfährt Dinge, die ihn zutiefst aufwühlen. Die beiden prominenten Künstler klären ihn über Hitlers Konzentrationslager und die Drangsalierung jüdischer Mitbürger auf. Fakten, die Krügers Lebensbahn bis auf den heutigen Tag mitbestimmen.

Noch in den letzten Kriegsmonaten wird der inzwischen 16-jährige Berliner als Panzergrenadier eingezogen und gerät in Tirol in amerikanische Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung vermittelt ihn Liebeneiner an das Schauspielhaus Hamburg. Als Edelkomparse und Kulissenschieber studiert er bei jeder Gelegenheit das Spiel der Mimen. Ein Selbststudium, das sein einziger Schauspielunterricht bleibt.

Ein Star unterwegs

Mit 19 geht Hardy Krüger als Naturbursche nach Hannover an die Niedersächsischen Landesbühnen. Erstaunlich rasch profiliert er sich zu einem seriösen Darsteller, der sich an führenden Bühnen des Landes einen Namen macht. 1949 nimmt er endgültig Kurs Film. Er ist fürs Erste in dem Publikumsgeschmack angepassten Belanglosigkeiten wie „Käthchen für alles“ oder „Das Fräulein und der Vagabund“ der nette Mann, der es mit der Liebe meist ernst meint. Format zeigt er in anspruchsvollen Seelenromanzen („Illusion in Moll“, „Solange du da bist“). Mit Johanna Matz und Johannes Heesters steht er in der Verfilmung der Broadway-Komödie „Die Jungfrau auf dem Dach“ in Hollywood vor der Kamera.

Als ihm die in Deutschland angebotenen Rollen nicht mehr zusagen, kann sich der Berliner vor allem als positiver Held in Kriegs- und Gangsterfilmen in Paris, London und Hollywood durchsetzen. Nicht minder anerkannt ist er als feinsinniger Autor von Romanen und Reiseliteratur.

Der im In- und Ausland geehrte Künstler zeigt Flagge. Aus Sorge um seine Heimat Deutschland gehört er zu den Mitbegründern der Initiative „Gemeinsam gegen rechte Gewalt“. Oft ist er unterwegs, um bei Buchlesungen, Interviews und Jugendtreffs rechtsorientierten Machenschaften eine klare Absage zu erteilen.

Seit 1978 lebt Hardy Krüger mit der amerikanischen Fotografin Anita Park abwechselnd in Kalifornien und Hamburg. Seine drei Kinder haben sich nach väterlichem Vorbild dem Theater verschrieben.

