Sooo viel Gefühl Singende Kuscheldecken sind schwer gefragt. Jetzt wird auch noch der Schauspieler Matthias Schweighöfer sentimental.

Matthias Schweighöfer singt demnächst auch in Dresden. Etliche andere geplante Konzerte musste der Schauspieler wegen laufender Dreharbeiten absagen. Foto: dpa © picture alliance / monika skolim

Gleich im ersten Song seines ersten Albums ist Matthias Schweighöfer auf der Suche nach dem Sinn. Sein Problem nämlich: „Auf der Suche nach dem Sinn bleibt keine Zeit zu träumen“. Sein Lösungsvorschlag einige Zeilen später: „Lauf mit mir dem Leben in die Arme.“ Meint in etwa: Weniger das Hirn einschalten, mehr aufs Herz hören, einfach den Moment genießen, wird schon alles werden. Die Musik untermalt mit Schlagerbeat, Klavier, Streicher, Chor aufgeregt, aber gelungen den Versuch, alles Nachdenkliche, Tiefergehende, Irritierende konsequent zu ignorieren.

Aus dieser Perspektive muss Schweighöfers Debütalbum „Lachen Weinen Tanzen“ als großer Wurf durchgehen, denn was für den ersten Song gilt, gilt ebenso für die folgenden 14 Songs: Alles dreht sich um nichts als Gefühle: kleine und große, positive und negative, verliebte, sehnsüchtige, leidenschaftliche, ehrliche, traurige, verhasste und schmerzvolle. Powered by emotion: Nach diesem Prinzip agieren seit einiger Zeit moderne Mannsbilder äußerst profitabel in der Popbranche. Sich als singende Kuscheldecken vermarktende Musiker wie Tim Bendzko oder Mark Forster schlagen dabei einen vor Innerlichkeit bebenden Ton an, der als ultimativer Trend konstant die deutschen Charts okkupiert. Schweighöfer möchte unbedingt dazugehören mit seiner Musik und tut alles, was nötig und möglich ist.

Effektheischende Arrangements

Es hatte sich ja längst angedeutet, dass der Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, Produzent, Markenbotschafter, Modelabelgründer, Wachsfigurdarsteller als mittlerweile erfolgreicher Geschäftsmann sein Portfolio um die Betätigung nun auch noch als Sänger erweitern wird. Er spielte bereits in mehreren Musikvideos von Silbermond bis Philipp Poisel mit und veröffentlichte im Jahr 2015 seine erste Single „Fliegen“ aus dem Soundtrack seines Films „Der Nanny“.

Dass Schauspieler singen müssen, scheint heutzutage auch ein Naturgesetz zu sein: Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Tom Schilling, Jana Pallaske, Nora Tschirner, Ulrich Tukur und so weiter, und so weiter. In dieser Doppelrolle kann man sich leicht verzetteln: Kürzlich musste Schweighöfer etliche seiner für dieses Jahr geplanten Konzerte absagen. In einem Videoclip entschuldigte er das mit laufenden Dreharbeiten: „Es ist sehr schwer, alles unter einen Hut zu kriegen.“ Das Konzert in Dresden bleibt aber auf dem Programm.

Dass Schweighöfers Album wie die Musik zu einem seiner kommenden Filme klingt, verwundert nicht, und vielleicht schließt es auch bald eine Lücke in der Verwertungskette des kleinen Schweighöfer-Imperiums. Doch versiert zu sein im professionellen Umgang mit Emotionen reicht nicht, um daraus relevante Kunst werden zu lassen. Diese Erfahrung hat der 35-Jährige erst als Schauspieler und nun als Sänger machen dürfen.

Was ist mit einer Musik anzufangen, die nur den einen Modus harmonischer Harmlosigkeit kann, die sich ständig dramatisch ans Herz fasst, ergriffen von sentimentaler Plattheit und Schlaffheit, und deren einziger Zweck die Überwältigung der Hörer mit aller Macht ist? Schweighöfers Gesang klingt wie eine schlechte Kopie von Bendzko und Andreas Bourani. Die in Kooperation entstandenen Texte sind ebenso nichtssagend und nichtswollend wie die Musik trotz ihrer effektheischenden Arrangements. Bonmots wie „Nichts macht so viel Sinn wie wir“ stehen einerseits für die kontinuierliche Fortsetzung der eingangs beschriebenen Suche, andererseits aber auch stellvertretend für die biedere Schnulzenhaftigkeit des Repertoires.

Matthias Schweighöfers zum Teil in den Berliner Hansa Studios aufgenommenes Debütalbum „Lachen Weinen Tanzen“ flüchtet sich in die totale Trivialität – und wirft nebenbei eine wichtige Frage auf: Warum können es viele musizierende Männer in den Dreißigern nur mit sooo viel Gefühl? Jüngere und ältere Frauen freut’s, alle anderen werden dadurch, ob sie wollen oder nicht, direkt in die Arme von zwielichtigen Typen wie Till Lindemann oder Haftbefehl getrieben.

Matthias Schweighöfer: Lachen Weinen Tanzen (Pantasounds/Universal Music)

Am 2. September, 20 Uhr, stellt Matthias Schweighöfer sein Album in der Jungen Garde in Dresden vor.

zur Startseite