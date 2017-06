Sonderweg der westlichen Moderne Der Historiker Philipp Blom demonstriert: Das Klima kann Denken und Wirtschaft von Gesellschaften verändern.

Kommt das Eis zurück und lässt Ernten erfrieren? Der Historiker Philipp Blom hat ein bemerkenswertes Buch über die Klimageschichte verfasst. © dpa

Die letzte Eiszeit ist erst dreihundert Jahre her. Nach der mittelalterlichen Warmperiode sanken die Jahresdurchschnittstemperaturen um zwei Grad. Die erste Welle bitterkalter Winter, in denen sogar Themse und Bodensee zufroren, kam in den 1570ern über Europa. Die Sommer waren verregnet und verhagelt, sodass die Ernte auf dem Halm verrottete. Zwei Grad, das entspricht sechs Wochen weniger Zeit der Reife von Getreide, Wein und Futter für das Vieh. Diese aus dem Klima resultierende Krise der Landwirtschaft hatte Folgen: Holländische Handelsschiffe schafften das Getreide zu gepfefferten Preisen aus dem Baltikum heran. Englische Gutsbesitzer begannen, die finanziellen Ausfälle durch wetterbedingt schlechte Ernten durch Wollproduktion auszugleichen – und zäunten das bislang von den Bauern gemeinschaftlich genutzte Allmendeland ein.

Dies führte dazu, schreibt der Historiker Philipp Blom in seiner Geschichte der Kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700, dass sich nicht bloß die Art des Wirtschaftens, sondern auch des Denkens veränderte. Das gottergebene Weltbild geriet ins Wanken. Die Menschen versuchten, sich aus der Abhängigkeit von der Natur zu befreien und suchten in Geschäften ihren Profit. Man nennt diese Anpassungsleistung heute „Aufklärung“ oder „Weg in die Moderne“. Laut Blom wird man hierfür neben der durch Buchdruck, Reformation und Amerikahandel markierten Expansion in die Welt auch Klimafolgen zum Kennzeichen nehmen müssen.

Blom zeigt die frühmoderne Welt in einer Folge von kleinen Geschichten. Als Klimazeugen dienen ihm Auszüge aus Tagebüchern, Chroniken, Landtagsarchiven, literarischen Werken. Um die Revolution des Denkens vorzuführen, wählt er Einblicke in Biografien von Männern, die wir heute wohl Intellektuelle nennen würden: das Leben und Wirken des ehemaligen Offiziers und späteren Logikers René Descartes, des Philosophieprofessors Pierre Bayle, des jüdischen Linsenschleifers und Ethikers Baruch Spinoza. Blom hat zudem ein Gespür für Anekdoten. Dass die Hölzer für die weltberühmten italienischen Violinen in den harten Wintern besonders langsam gewachsen sind zum Beispiel.

Dass unsere Vorfahren einen Gutteil des Tages alkoholisiert waren – und steigende Weinpreise so schlimm wie steigende Brotpreise. Auch Rembrandt, der als Müllersohn im regulierten Mittelalter wohl nie hätte Karriere machen können, passt ins Bild. Besonders fein ist der Trick, mit dem die Idee Spinozas verbreitet wurde, dass Gott nicht ins Weltgeschehen eingreift, weil er sich an die eigenen Regeln halten muss: Kollege Bayle schrieb in seinem „Dictionnaire“ eine giftige Widerlegung. Kein Artikel war länger als der Spinoza gewidmete.

Was der Historiker Philipp Blom mit dem dünn und dünner werdenden Draht zur Klimageschichte bezweckt, wird ebenfalls erst zum Ende seines Buches deutlich. Mithilfe von Mandevilles berühmter „Bienenfabel“ – der Bienenstock prosperiert, weil die Bienen einander betrügen – entlarvt er den Marktliberalismus als Sparversion der Aufklärung. Descartes, Baille und Spinoza sind hier nun Repräsentanten eines macht- und habgierigen Mittelstandes, der nach Rechtfertigung seines Tuns verlangt.

Der scharfzüngige Voltaire, der als Bankier von der Ausbeutung westindischer Sklaven profitierte, erscheint bei Blom als Intrigant und Personifizierung des Widerspruchs zwischen Selbstinteresse und Selbstbild der Mittelklasse. „Eine Toleranz, die nur die Toleranz des Marktplatzes ist, eine Aufklärung, die nur einer Elite vorbehalten bleibt, ein Freiheitsbegriff, der die Schwachen für ihr Los verantwortlich macht“ – Philipp Blom taugt das nicht zur Gesellschaftsvision.

Mit dieser deprimierenden Wendung wird die Moderne vom Wohlstand schaffenden Werkzeug zum Draht, mit dem sich der Mensch heute selbst in die Hand schneidet. Die Ökologie ist angeschlagen, das soziale Klima wird härter. Auch wenn Blom in seiner Konzentration auf Frankreich und die Niederlande die schottische und deutlich besser mit Selbstverpflichtungen und Gottvertrauen gepolsterte Aufklärung um Adam Smith unterschlägt: Welthistorisch bleibt die westlich geprägte Moderne ein Sonderweg, jung und angreifbar wegen der unerhörten Ausbeutung. Man wird sich künftig wohl neu anpassen müssen.

Philipp Blom. Die Welt aus den Angeln. Eine Geschichte der Kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700. Hanser, 304 S., 24 Euro

