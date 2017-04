Soll ich schreiben oder Gassi gehen? Die Jazzsängerin Fama M’Boup ist eine besonders vielseitige Dresdner Studentin. Jetzt erhält sie das Weber-Stipendium.

Die Musikstudentin Fama M’Boup freut sich über das Stipendium als eine „besondere Form von Rückmeldung“. © Diego Zendeh

In der Cafeteria der Dresdner Musikhochschule ist morgens halb zehn wenig Betrieb. Fama M’Boup säße kaum hier, gäbe es nicht unseren Interviewtermin, den sie mit einem aufgeweckten Lachen angeht. Wach ist sie um diese Zeit längst, auch wenn sich die Abende der jungen Jazzsängerin, die in Dresden studiert, oft ziehen. So wie am 5. April, wenn es im Jazzclub Tonne die nächste Vocal Night mit ihr gibt.

Ob sie am Tag unseres Treffens schon gesungen habe? Fama winkt ab; die Frage klingt der 22-jährigen Berlinerin zu sehr nach Kategorie und festem Ritual. Strukturen im Leben sind ihr dennoch lieb. Um sieben steht sie auf, geht eine Stunde später ans Werk: Im Kern bedeutet das Klavier spielen, schreiben, singen – Elemente, die ständig ineinanderfließen, auch im Unterricht. „Wenn ich einen Song mitbringe“, sagt Fama, „verknüpfen sich darin ganz viele Sachen. Weder singen noch komponieren geschehen rein.“ Sie besucht keine Lied- oder Opernklasse, wo an vorgefundenem Material gearbeitet wird. Was sie singt, in ihrer Band Mehou oder allein, erfindet sie eher selbst. In ihren Texten geht es um Zwischenmenschliches. „Ich fange an, Personen zu repräsentieren, die es gibt oder nicht – ein spannender Prozess“, sagt Fama, deren rhythmisch akzentuierter Gesang besticht.

Früher habe sie sich zeitlich mehr festgelegt. „Aber ich habe gemerkt, es ist viel schöner, wenn sich die Dinge entwickeln können.“ Dinge, das sind neben mittlerweile zwei Dutzend Songs Ideen, die sich darum gruppieren, etwa für ihre eigene Website oder den Podcast „*jardin“, in dem erfrischende Gespräche mit Musikern, auf die sie irgendwo trifft, nachzuhören sind.

Als Tochter eines senegalesischen Trommlers und einer deutschen Lehrerin mit Leidenschaft für afrikanischen Tanz weitete sich ihr Horizont früh. Während ihres Studiums zog sie sich für sieben Monate zurück, um die Familie ihres Vaters in Westafrika zu besuchen. Auszeiten kann Fama nur empfehlen. „Es ist unfassbar prägend. Ich bin mir über viele Sachen klar geworden.“ Zum Beispiel, dass es „definitiv anders“ geht im Leben. Dass Zeit eine Frage der Priorität ist. „Schreibe ich oder gehe ich lieber mit Tierheimhunden spazieren?“

Für Dresden entschied sich Fama, weil sie bei Jazz-Sängerin Céline Rudolph studieren wollte. Eine fruchtbare Begegnung, findet die Professorin. Fama „ist eine herausragende Studentin, mit der ich sehr gern arbeite, da sie einerseits alle Impulse schnell aufnimmt und verwandelt, andererseits immerwährend eigene herausfordernde Impulse einbringt.“ Céline Rudolph empfahl sie für das Carl-Maria-von-Weber-Stipendium, das die Dresdner Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden jährlich an zwei Studenten der Hochschule vergibt. Es ist mit jeweils 3 600 Euro dotiert und soll der künstlerischen Entwicklung hervorragender Studierender dienen.

Eine Jury entschied: Fama setzte sich durch und erhält die Auszeichnung am Sonntag in der jährlichen Hochschul-Matinee in der Semperoper. „Fama überzeugte neben den Qualitäten ihrer Werke durch ihre wandlungsfähige und ausdrucksstarke Stimme sowie durch die Universalität ihrer gesamten künstlerischen Präsenz“, lobt Jury-Vorsitzender Manuel Gervink.

Ruhig kaut Fatma an ihrer Laugenbrezel, während der Kopf unentwegt arbeitet. Schon manche Vocal Night hat sie organisiert. Auch im Organisieren ist sie Vorbild. „Wir hatten Themenabende Thelonious Monk und Herbie Hancock gewidmet“, erzählt Fama von ihrer momentan aus zehn Sängerinnen bestehenden Klasse. „Diesmal werfen wir eigene Songs in einen Pool.“ Die eine singt, und die andere darf raten – spannend auch fürs Publikum.

Matinee am 2. April um 11 Uhr in der Semperoper Dresden, Vocal Night am 5. April um 21 Uhr im Jazzclub Tonne, Dresden. Tickets jeweils an der Tages-/Abendkasse

