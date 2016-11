So wird der Lesehunger gestillt Der Heimatverein von Uhyst startet ein erstaunliches Wintervergnügen – und das seit anderthalb Jahrzehnten.

Frank Stübner, Chef vom Lusatia Verlag in Bautzen, hat auch das neue Oberlausitzer Hausbuch voller Heimatgeschichten im Handgepäck.

Johanna Gruner ist die gute Seele vom Verein. Sie hat den Auftakt für den Uhyster Lesewinter liebevoll vorbereitet. Jutta Gulde (r.) hilft beim Broteschmieren.

Der Abend ist nass, kalt und dunkel, und kein Zugereister würde drauf wetten, dass mehr als vier Leute kommen. Johanna Gruner scheint an Wunder zu glauben. Sie hat eine Schüssel voll Sahnequark mit Leinöl verrührt, hat saure Gurke in Scheiben geschnitten und Schnittlauch in winzige Röllchen. Sie hat zwei frische Brote gekauft und Schweinebauch mit Rippchen zu Quirlfett verköchelt. Das Fleisch soll so weich sein, dass es sich mit einem Quirl verrühren lässt, daher der Name. Der braune, irdene Topf mit dem Henkel ist an der Oberkante leicht eingedellt. Generationen von Hausfrauen haben daran ihr Messer gewetzt. Es müssen Rechtshänderinnen gewesen sein. Johanna Gruner hält ihr Messer in der linken Hand. Sonst aber macht sie nichts mit links. Es würde nicht funktionieren.

Uhyst, sagen viele, kenn ich, das ist der Ort mit der Autobahnkirche. Falsch. Dieses Uhyst liegt am Bärwalder See zwischen Bautzen und Weißwasser, und hier findet das Wunder tatsächlich statt. In kurzer Zeit ist der Rathaussaal voll. Mehr Frauen als Männer, mehr Ältere als Jüngere sitzen an den langen Tischen, rund dreißig Gäste, viele interessante Strickwesten, und dann wird erst mal richtig geredet. Ob die Kinder zu Weihnachten kommen. Was die Ärztin neulich gesagt hat. Wann das Spreewehr endlich fertig wird. Hier und da schrauben Damen am Rotkäppchensekt. Leider hält so eine Piccoloflasche nie lange.

In den kleineren Orten fehlt es an Räumen, wo Leute sich treffen können, seit nicht mal mehr die Kirche im Dorf bleibt. „Rückzug aus der Fläche“ heißt das bei Städteplanern. Uhyst mit Sachsens größtem See in der Nachbarschaft hat Glück. Hier gibt es noch Gasthof und Eiscafé, Bäcker und Fleischer, eine überschaubare evangelische Kirchengemeinde und vor allem den Heimatverein mit tatkräftigen Frauen wie Johanna Gruner. Sie erzählt vom Dorfklub in der DDR-Zeit und von der Reihe „Konzertwinter auf dem Lande“ und wie sie lange auf ihren Mann eingeredet hat, um so etwas wiederzubeleben. „Ich bin die Ursache für den Verein.“ Die Frage nach dem Warum beantwortet sie mit einem überzeugenden Argument. „Weil ich Uhysterin bin, durch und durch, und weil immer was getan werden sollte.“ 1998 wurde der Heimatverein gegründet. Er hat über sechzig Mitglieder, die sich um Fotografie, Baudenkmäler, Kindergruppe und um die Heimatstube kümmern. Sie soll demnächst neu eingerichtet werden. Jedes Jahr im Oktober finden Parkseminare statt.

In der Küche rührt Johanna Gruner den Glühwein um. Es duftet. Der Uhyster Lesewinter ist ein Gesamtkunstwerk. Er hat Tradition. Im Hintergrund steht Gottfried Unterdörfer als Pate. Der Schriftsteller verfasste stimmungsvolle Erzählungen und Gedichte, in denen die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mitspielt. Als Revierförster kannte er jede Ecke. Nach seinem Tod 1992 blieb etliches ungedruckt, auch sein Tagebuch, und über den neuen Autoren wurden die alten vergessen. Schade drum, fand Johanna Gruner. Sie organisierte Fördermittel, suchte Verbündete, und so erschien 2001 im Lusatia Verlag der Band „Ich möchte einen Kranich sehen“ mit Texten von Gottfried Unterdörfer. „Ich hatte unheimlich Angst, dass ich den Verein damit ruiniere“, sagt Johanna Gruner. Doch die Auflage von 2 000 Stück ist bis auf wenige Exemplare verkauft. Die Buchpremiere fand in der voll besetzten Kirche statt. Das Publikum wünschte mehr davon.

Damit begann der Uhyster Lesewinter. Ein Minus in der Kasse hatte er nie. Ein Brot mit Quirlfett und Gurkenscheiben kostet einen Euro, ein Glühwein einsfünfzig. Oft sind es Schriftsteller aus der Region, die zwischen November und März ihre Bücher vorstellen. Es ist an diesem Ort die einzige Chance für solche Begegnungen.

„Das Interesse hält bis heute an“, sagt Frank Stübner vom Lusatia Verlag. Meistens bestreitet er den letzten Abend eines Jahrgangs. Diesmal kommt er auch zur Eröffnung, und dass sie bei Fettbrot und Glühwein stattfindet und nicht wie sonst sonntags nachmittags bei Kaffee und Blechkuchen, ist eine Ausnahme, vom Kalender verursacht. Der Winter wird auf den Freitag vorgezogen.

Der Bautzner Verleger und sein Mittäter Rainer Gruß stellen das Oberlausitzer Hausbuch für 2017 vor. Sie sind ein eingespieltes Duo und können selbst das Verlesen des Pflanz- und Erntekalenders zu einem literarischen Ereignis machen. Auch Gruß, Schauspieler am Deutsch-Sorbischen Volkstheater, war schon mehrfach zu Gast in Uhyst. „Es liegt ja immer an Einzelnen, ob in so einem Ort was los ist oder nicht“, sagt er. „Und hier liegt es an der Johanna.“

Sie hat zum Beispiel im Sommer die Telefonzelle vorm Gasthof organisiert, die nun voller Bücher steht, zum freien Benutzen. Als Kind, sagt Johanna Gruner, war sie wie verrückt nach Büchern. Sie hat den Vorwurf der Mutter noch im Ohr: „Mädel, lissst du schon wieder?!“ Trotzdem und auch wenn die Familie aufs Geld gucken musste, gab es zu Weihnachten und zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Sie liest immer noch gern, sagt Johanna Gruner, und am liebsten in der Badewanne, aber nicht mehr so viel wie früher. Als hätte der Tag neuerdings weniger Stunden. Johanna Gruner ist sechzig. Sie arbeitete bei der Sparkasse und erhält seit einer Krebserkrankung Erwerbsunfähigkeitsrente.

Häufig muss sie zustimmend nicken, als Rainer Gruß eine Geschichte von der schlesischen Großmutter vorliest, die aus jedem Rest etwas machen konnte und nie vom Waldspaziergang zurückkam ohne ein paar Beeren, Pilze, Zapfen oder Feuerholz. Rund sechzig Autoren haben für das Hausbuch exklusive Texte zur Heimatgeschichte verfasst, mehr als ein Dutzend Autoren sind neu dabei. Verleger Stübner führt eine Warteliste. Die Heimat von Johanna Gruner ist mit zwei Beiträgen vertreten. Einer erinnert an die Lehranstalten, die Uhyst im 18. und 19. Jahrhundert zu einer Bildungshochburg der Oberlausitz machten. Neben baltischen Grafen saß Fürst Pückler hier auf der Schulbank. Der andere Beitrag ist dem stillen Heidedorf Tzschelln gewidmet, das dem Bergbau weichen musste. Doch ein Rest blieb. Der Heimatverein kümmert sich nicht nur um die Reste, er fügt auch Neues hinzu, neue Lesestoffe zum Beispiel. „Danke, dass Sie heute nicht vor dem Fernseher sitzen geblieben sind!“, sagt Johanna Gruner.

