Satirischer Nachschlag So was kommt von so was Populismus ist, wenn Populisten Populisten Populisten nennen.

© Robert Michael

Nachts ein Uhr an jenem Mittwoch vereinte die ZDF-Lanz-Runde die Gewissheit, Trump werde die Wahl nie gewinnen, weil sie Hillary, wie sie alle liebevoll nannten, gewinnen werde. Mein müder Gedanke war, dass Trump zwölf Frauen belästigt und Hillary vier Kriege befohlen habe und dass man einen Sexisten nicht wählen dürfe. Als ich durch die weckereingestellten Nachrichten acht Uhr aufwachte, sagte der Nachrichtensprecher, Trump habe die Wahl gewonnen. Ich dachte: Toll gemacht, Jan Böhmermann!

Als acht Uhr fünf der Kommentator kommentierte, warum Trump die Wahl gewonnen habe, wurde ich stutzig. Doch kein Fake, dachte ich. Dann dachte ich: Das ist nun mal so in der Demokratie: Jedes Arschgesicht kann sich zur Wahl stellen und jeder Blattspinat auf zwei Beinen kann wählen. Dann dachte ich, dass ich nicht so denken darf, weil das Wählerbeschimpfung ist, und ein Kommentator sagte am Vormittag, die Werte der westlichen Welt würden aufschreien, weil Trump sie angreife. Abends zitierte der Nachrichtensprecher, in seiner Rede habe er betont, Moslems seien ein fremder Kulturkreis und man dürfe sie nicht reinlassen und müsse Illegale abschieben. So ist er, der Trump, der Rassist. Aber der Nachrichtensprecher hatte aus einer Rede von Seehofer zitiert.

Nachts kommentierte ein Kommentator, man müsse Trumps Wahl als Zeichen verstehen, wie tief der Hass auf die Eliten sei und dass auch in Deutschland Pegida und AfD ein Aufschrei der besorgten Bürger sei, die sich entsorgt fühlten und abgehängt und nicht beachtet, und der Kommentator sagte, die Politiker hätten das verstanden, dass es bei so viel Vertrauensverlust in die alten Eliten einen Neuanfang geben müsse. Deshalb beschlossen die Politiker, dass Steinmeier Bundespräsident werden solle. In diesen Zeiten müsse ein feuriger Redner in feurigen Reden dem Volk Zuversicht vermitteln, dass die Verlierer der Gesellschaft künftig nicht mehr die Verlierer sein werden, und wer könne das besser als der Architekt von Hartz-Vier.

Tags darauf sagte ein Kommentator, Europa sei in Gefahr, denn in Frankreich könne Le Pen und in den Niederlanden der Wilders und wenn man nach Polen und Ungarn schaue mit dem ganzen Rechtsruck, und das alles sei doch höchst beunruhigend, und deshalb müsse man ganz ruhig bleiben. Deshalb sagte unsere Kanzlerin, sie wolle Kanzlerin bleiben, denn wenn sie an der Spaltung der Nation ihre Mitschuld trage, so wolle sie weiter Mitschuld tragen, man brauche in diesen Zeiten Kontinuität und müsse gemeinsam gegen Populismus kämpfen. Seehofer reichte ihr daraufhin seine populistische Hand, zwar eine nur, weil er sich die zweite freihalten muss, falls er doch noch in Koalition mit der AfD Kanzler werden wolle, und Gabriel sagte, Populismus sei eine Gefahr, während er überlegte, in welche Richtung er nun wieder seine Meinung drehen müsse im Kampf um Wählerstimmen.

Derweil verkündigt die Statistik einen Zuwachs an AfD-Wählern, würde morgen gewählt, aber morgen wird noch gar nicht gewählt, sondern erst überübermorgen, obwohl es besser wäre, morgen würde gewählt, denn überübermorgen können vielleicht die völkische Frauke Petry als Kanzlerin und der rassistische Gauland als Außenminister gewählt werden, und wer das nicht für möglich hält: Vorvorgestern hat in der ZDF-Lanz-Runde auch niemand für möglich gehalten, dass Trump Präsident wird. Das sind doch nur ein paar ungezogene Kinder, die zündeln. Der Kommentator sagt, wir sollen nicht den Feuerteufel an die Wand malen. Ich denke: Manchmal ist es gut, die Feuerwehr zu rufen, bevor die Hütte brennt. Gegen ein Uhr nachts sagt Lanz: Morgen sprechen wir darüber, ob zu viel Bärlauch gesundheitsschädlich ist. Es wird spannend.

