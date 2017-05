So viele Südkoreaner wie nie dabei Der Musikwettbewerb im Vogtland ist ein Anziehungspunkt für Nachwuchsmusiker. Damit der Wettstreit auch künftig in der Champions League spielt, gibt es mehr Preisgeld.

Mit 179 Bewerbern aus 46 Ländern ist der Wettbewerb in Markneukirchen so international wie noch nie. © dpa

Südkorea dominiert den 52. Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen - zumindest bei den Teilnehmerzahlen. Mit 32 angemeldeten Musikern ist das asiatische Land bei dem Musikerwettstreit, der am Freitag (9.00 Uhr) mit den ersten Auswahlprüfungen beginnt, am stärksten vertreten. Südkorea stellt damit erstmals die größte Gruppe für beide Instrumente, sagte Wettbewerbsleiterin Carola Schlegel der dpa.

In diesem Jahr stehen Viola und Kontrabass im Rampenlicht des Wettbewerbs, der im jährlichen Wechsel zwischen Streich- und Blasinstrumenten ausgetragen wird. „Wir beobachten bei den Streichern seit über zehn Jahren mehr und mehr Teilnehmer aus Südkorea“, berichtet die Organisationschefin. Das Land habe qualitativ stark aufgeholt.

Darüber hinaus sei das Bewerberfeld 2017 so international wie nie zuvor. Demnach meldeten sich bis Ende Januar 110 Teilnehmer aus 33 Ländern für Viola und 69 Musiker aus 29 Ländern für Kontrabass an. Damit seien alle fünf Kontinente in der Stadt der Instrumentenbauer vertreten. Neben Südkorea führen Deutschland mit 26 und China mit 15 Anmeldungen die Rangliste an. Die Organisatoren rechnen damit, dass sich von den 179 angemeldeten Teilnehmern rund 120 tatsächlich dem Wettbewerb für Musiker bis 30 Jahre stellen.

Nach drei Auswahlrunden messen sich am 11. Mai die drei besten Kontrabassisten. Einen Tag später steht das Finale im Fach Viola auf dem Programm. Der Wettbewerb endet mit dem Preisträgerkonzert am 13. Mai in der Musikhalle Markneukirchen. Besonders mit dem Fach Kontrabass habe man ein Instrument auf die internationale Bühne gehoben, das solistisch sonst eher ein Schattendasein führe, sagt Schlegel.

Zum ersten Mal übernimmt die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), neben Christian Thielemann die Schirmherrschaft. Der Chefdirigent der Dresdner Staatskapelle hatte diese Funktion im vergangenen Jahr als Nachfolger von Kurt Masur angetreten.

In der Fachwelt ist die zehntägige Veranstaltung sehr angesehen. Vordere Plätze garantieren demnach fast immer den Sprung in die Internationalität, heißt es von den Organisatoren. Das soll sich ab diesem Jahr auch in den Preisgeldern widerspiegeln. Die drei Besten ihres Fachs erhalten demzufolge 7 000, 5 000 beziehungsweise 3 500 Euro. Bislang waren es 5 000, 3 500 und 2 500 Euro. „Wir spielen in der Champions League - international liegt der Standard für einen ersten Platz bei 10 000 Euro“, meint Schlegel. Daher habe man im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten nachziehen müssen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

In den mehr als 50 Jahren seit Beginn des Instrumentalwettbewerbs haben rund 3 650 Musiker ihr Können gezeigt. Beim ersten Geigerwettstreit in den 50er Jahren seien es gerade einmal drei Teilnehmer gewesen. Bei der Öffnung für Musiker aus der ganzen Welt im Jahr 1967 waren es laut Schlegel elf. 1981 sei erstmals die Grenze von 100 Teilnehmern überschritten worden. Den bisherigen Höchststand mit 149 angereisten Musikern habe man 2010 erzielt. (dpa)

