So verwegen wie versponnen Die bibliophil gestaltete DVD verhilft „Swiss Army Man“ zu der Ehre, die dem Film gebührt.

Swiss Army Man. Capelight

Aufgrund der Überfülle an Kinostarts heißt es, flink zu sein, um alles Sehenswerte zu erwischen. Spezialbehandlungen jener kundigen Menschen, die Leinwände bestücken, helfen nicht immer. Besondere Filme rufen nach besonderer Pflege auch dann, wenn es ums Heimkino geht.

„Swiss Army Man“ von Daniel Kwan und Daniel Scheinert ist 2016 nur den besonders Wachen mit privilegiertem Wohnsitz aufgefallen. Erst jetzt in einer bibliophil gestalteten DVD/Blu-Ray-Ausgabe kann das gute Stück zu Ehren gelangen, die ihm unzweifelhaft gebühren. Denn es ist ein mutig wie entschlossen zwischen Genres springendes, extrem fantasievolles und im besten Sinne abgedrehtes Werk – verwegen im Humor, versponnen in der Geschichte, doppelbödig in den Metaphern aufs Dasein. Hank (Paul Dano) will seiner Inseleinsamkeit ein Ende bereiten. Doch zum Suizid durch den Strick kommt es nicht, weil er einen Körper (Daniel Radcliffe) am Strand entdeckt. Eine Leiche? Nun, das mit dem Ableben wird sich als noch längst nicht erwiesen herausstellen. Hank hat plötzlich einen Kumpel, der Gase verströmt, mit denen sich gemeinsam reisen lässt. Und mehr!

Der Edition liegt im Bonus, neben Featurettes und Interviews, der grandiose Soundtrack auf CD bei. Dano & Radcliffe als Sänger – wunderbar!

zur Startseite