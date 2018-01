So etwas wie eine Rückkehr Nach Dresden zog Fanny Staffa ohne Zögern. Jetzt spielt sie in „Maria Stuart“ im Staatsschauspiel.

„Manchmal habe ich das Gefühl, Ostdeutschland ist eine vergessene Nation“, sagt Fanny Staffa, die seit einem halben Jahr in Dresden lebt. © Thomas Kretschel/kairospress

Der Fotograf will die Sonnenstrahlen einfangen. Das Theatertreppenhaus wird zur Bühne für Fanny Staffa. Die Fensterstreben bilden ein Muster auf dem Gesicht der Schauspielerin, sie lehnt sich ein wenig nach links, wieder nach rechts, spielt mit dem Effekt. Dann verschwindet die Sonne. Um die letzten Strahlen zu erwischen, muss sie sich verrenken.

Fanny Staffa ist auf der Suche, nach Erklärungen, Antworten, manchmal auch nur nach Fragen. Im Dresdner Staatsschauspiel ist sie ab Freitag als Elisabeth I. in Schillers „Maria Stuart“ zu sehen. Sie spielt die englische Königin, die drei Tage lang bis zur Hinrichtung von Maria das Reich zusammenhält und ihre Rivalin schließlich hinrichten lässt. Die Frage danach, was diese Frau antreibt, was sie dazu bringt, ihre Macht mit so viel Überzeugung durchzusetzen, scheint Fanny Staffa vom Scheitel bis zur Sohle zu beschäftigen.

Seit einem halben Jahr lebt sie in Dresden. Der neue Staatsschauspiel-Intendant Joachim Klement brachte Staffa aus Braunschweig mit. Sie hatte kein feste Engagement am Theater, spielte dort aber als Gast. Ihr Leben als Schauspielerin führte sie immer wieder an andere Theater, andere Orte. Sie wollte das so.

Ein Ort ist seit mehr als acht Jahren Rostock. Fanny Staffa ist Teil des Teams im dortigen „Polizeiruf 110“. Da spielt sie Vivian, inzwischen Ex-Ehefrau von Kommissar Bukow. Staffa fühlt sich wohl mit Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau, die sie als „Knaller-Hauptdarsteller“ bezeichnet. Sie kann ihre Rolle mitgestalten, das Drehbuch hinterfragen. Die Idee, dass Vivian ihren Mann betrügt, kam unter anderem von ihr. Jetzt hat sie wieder eine Weiterentwicklung der Figur vorgeschlagen. Auch wenn die Scheidung zwischen Vivian und Bukow ansteht: Ihre Rolle in diesem „Polizeiruf 110“, der in der deutschen Krimilandschaft wegen seiner Rotzigkeit und radikalen Drehbücher herausragt, wird weitergeschrieben.

Ein stark entwurzeltes Gefühl

Neben den Dreharbeiten hat sie an verschiedenen Bühnen Theater gespielt, auch selbst Regie geführt. „Ich habe in den letzten Jahren viel im Zug gesessen und aus dem Koffer gelebt“, sagt Fanny Staffa. Dann kam das Angebot an sie und ihren Mann, nach Dresden zu gehen. Sven Hönig ist ebenfalls mit im Ensemble. Sie zögerten keinen Moment und kamen mit den beiden Söhnen nach Sachsen. Vielleicht ist es ja auch so etwas wie eine Rückkehr.

Fanny Staffa wurde geboren in Frankfurt an der Oder. Als die Mauer fiel, war sie zwölf. Das hat Spuren hinterlassen. „Ich habe ein stark entwurzeltes Gefühl“, sagt sie. In Braunschweig sei sie in fünf Jahren nie wirklich angekommen. Erst seit einem halben Jahr wohnt sie mit ihrer Familie nun in der Dresdner Neustadt, trotzdem fühlt sie sich hier schon zu Hause.

Die zeitweise politisch aufgeheizte Lage in der Stadt, die manch ausländische Wissenschaftler nach wie vor abschreckt, war für die Schauspielerin umso mehr ein Argument, es mit Dresden zu versuchen. Ihr biografischer Hintergrund ermöglicht ihr vielleicht einen anderen Zugang zu den Menschen, die sich als abgehängt empfinden. Von ihren Eltern erzählt sie, dass die fast 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer damit hadern, mit anderen Werten großgeworden zu sein. „Manchmal habe ich das Gefühl, Ostdeutschland ist eine vergessene Nation.“ Auch hier ist Fanny Staffa auf der Suche nach den Gründen, und zwar nicht von der Bühne herab. Sie kann sich vorstellen, in Randgebiete zu fahren, in Gemeindehäusern oder Vereinen kleine Stücke aufzuführen, mit Menschen zu sprechen. „Das wäre schon viel.“

Jetzt kommt erst mal die große Bühne. „Maria Stuart“ ist das einzige Stück im klassischen Dramenkanon mit zwei tragenden weiblichen Rollen. Passenderweise schwappte in die Proben die #metoo-

Debatte. Frauen aus der Filmwelt beklagen Übergriffe und männlichen Machtmissbrauch, nach den USA nun auch in Deutschland. „Ich habe mich gefragt, wo bin ich frei – mit einem vorwiegend männlichen Stab um mich herum?“ Fanny Staffa erinnert sich an zwei, drei Episoden ihrer Laufbahn, als sie sich auf der Bühne nicht wohlgefühlt hat, „weil etwas Unangenehmes mitschwang“. Doch sie ist auch überzeugt: „Theater sollte sinnlich sein. In der Probenarbeit passiert ganz viel: Hass, Wut, Verzweiflung, aber auch Liebe und ja, Sex. Mit all dem muss anständig umgegangen werden. Ich muss mich als Frau sicher fühlen, um mich Männern gegenüber offensiv verhalten zu können.“

Wieder sucht sie sich selbst in der Rolle. Gräbt in sich nach Eigenschaften, die sie bei Elisabeth findet. Sie forscht nach Parallelen. Klar gebe es das Machtgefälle in einem hierarchischen Betrieb wie dem Theater, sagt Fanny Staffa. Wenn fast das ganze Team aus Männern besteht, spielt sie als Frau dann anders? Auch Elisabeth passe sich dem männlichen System an. Sie treffe zwar die Entscheidung, Maria Stuart hinrichten zu lassen. Doch die Verantwortung gibt sie von sich. „Das ist ein sehr männliches Verhalten“, findet sie, „Frauen nehmen die Schuld auf sich. Das tut Elisabeth in diesem Fall nicht.“

Symbiose zwischen Person und Rolle

Ist ihre Königin also eine durch und durch emanzipierte Elisabeth? Das wäre zu einfach. „Zu erkennen, es gibt diese Männerwelt, heißt ja schon, dass man nicht frei ist.“ Die Königin arrangiere sich mit dem männlich dominierten System, aber sie stehe unter einem großen Druck. Andererseits sei sie getrieben durch eine unglaubliche Freude und Lust am Regieren. „Zwischen diesen beiden Polen habe ich mich in den letzten sechs Wochen befunden.“ Fanny Staffa lacht fast gequält. Es scheint nicht immer leicht zu sein, in einer solchen Dynamik mit der Bühnenrolle zu leben.

Bevor es wieder in die Probe geht, muss sie noch mal an die Luft, sagt sie. Klar im Kopf werden, das braucht sie, bevor sie sich Schillers Sprache stellt. „Um den schnell, klar und scharf zu denken, dafür muss ich hellwach sein.“ Und schon verschwindet sie, raus, ans Licht.

