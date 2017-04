Unterwegs beim Filmfest Sinn für Humor Das Filmfest Dresden zeigt seit Dienstag wieder Kurzfilme in der ganzen Stadt und will dabei auch inklusiv sein.

Willkommen in der „Enklave der Weltoffenheit“ – man muss Jenny Zylka ein Kompliment aussprechen. Nicht nur, dass die Moderatorin ein wunderbar gewagtes Kleid trug zur Eröffnung des Filmfestes Dresden am vergangenen Dienstag. Sie brachte auch den Status der Landeshauptstadt auf einen ironischen treffenden Punkt. Zumindest aber für die verbleibenden Tage dieser Woche darf Dresden sich bunt und vielfältig präsentieren. Das Filmfest bietet ihm die Gelegenheit dazu.

Mittlerweile steht das Kurzfilmfestival an einem Punkt, an dem es sich entscheiden muss, will es weiterhin wachsen oder verweilen und sich ausruhen auf wohlverdienten Lorbeeren: Jährlich steigende Besucherzahlen, die Zahl der Einreichungen steigt ebenfalls kontinuierlich, ebenso deren Qualität. Es ist eine breite Vielfalt, die das weibliche Triumvirat an der Spitze des Festes kuratiert.

Die Vielfalt der Menschen erreichten sie damit bisher nur bedingt. In diesem Jahr erweitert das Filmfest darum seinen Horizont. Es will inklusiv sein, Menschen einbeziehen, die nicht ohne Hilfe Zugang zum Kino, zum Film bekommen. Erstmals also Simultandolmetscher auf der Bühne, die Gespräche in Gebärdensprache übersetzen, Untertitel für Gehörlose, Hörhilfen für Sehbehinderte.

Das Kino selbst stellt sich dann aber als die größte Behinderung dar: Wenn die Darstellerin des kanadischen Films „Take Me“ die Treppen der Schauburg hochgetragen werden muss. Wie eine Meerjungfrau mit rosarotem Haar und schwarzem Kleid sitzt Maxime D.-Pomerleau auf der Bühne, witzig und mutig. Die junge Schauspielerin zeigt alles in knappen zehn Minuten Film. Es geht um Assistenz beim Sex Behinderter. Ein eher steriles Zimmer ist der einzige Rückzugsort für zwei Liebende, die ohne helfende Hände nicht zueinander kämen.

Im Rahmen des Programms „(Un-)Möglich!“ findet dieses sanft-sachliche Werben für Sexualassistenz statt, gleich neben dem Porträt eines Jungen mit Cochlea-Implantat und einem Arzt, der seinen Patienten eine eher unangenehme Diagnose übermitteln muss. Das Programm schlägt einen Bogen von körperlicher Behinderung bis hin zu seelischem Leiden. Es findet den richtigen Ton und berührt, ohne zu verkitschen.

Bereits während der Eröffnung präsentierte „Der beste Weg“ einen ungeschönten Blick Blinder auf Sehende. Der britische „Awake“ bestätigt später den Eindruck, der sich da bereits einstellt: Der fehlende Sehsinn schärft offenbar den Sinn für Humor.

