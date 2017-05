Sinfoniker bieten Trump Paroli

Der Intendant der Dresdner Sinfoniker, Markus Rindt, Donald Trump Paroli bieten. © dpa

Noch vor Ablauf der Frist am Sonnabend haben die Dresdner Sinfoniker das Spendenziel für ihr Open-Air-Konzert an der Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA erreicht. Weltweit beteiligten sich bis Freitag mehr als 360 Unterstützer bei einer Crowdfunding-Aktion im Internet und brachten zusammen die Summe von 15 000 Euro auf. Die Sinfoniker planen für den 3. Juni unter dem Motto „Tear Down This Wall!“ ein Konzert, das gleichzeitig auf beiden Seiten der Grenze und unter Beteiligung zahlreicher Gäste stattfindet. (SZ/ada)

