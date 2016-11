Sind 1 000 Folgen „Tatort“ nicht langsam genug? Pro& Kontra: Zwei SZ-Redakteure haben sich die Frage gestellt, ob der sonntägliche TV-Dinosaurier noch zeitgemäß ist.

Hoch die Gabeln: Axel Prahl alias Hauptkommissar Frank Thiel und Jan Josef Liefers als Pathologe Karl-Friedrich Boerne gehören zu den beliebtesten Ermittlern des „Tatort“. Der feiert nun die tausendste Folge – und ist noch lange nicht am Ende. © WDR

Am 29. November 1970 flimmerte der erste „Tatort“ über die Bildschirme der Bundesrepublik. Im Schnitt sehen heutzutage zehn Millionen Menschen wöchentlich zu. Am Anfang waren es viel mehr - häufig sogar um die 25 Millionen.

Im 1 000 „Tatort“ - der wie der erste „Taxi nach Leipzig“ heißen wird - ermitteln heute Abend Maria Furtwängler und Axel Milberg als Charlotte Lindholm und Klaus Borowski. Zwei SZ-Redakteure haben sich die Frage gestellt, ob der sonntägliche TV-Dinosaurier noch zeitgemäß ist:

PRO: „Der einzige Ort, an dem das Land vereint ist“, sagt Johanna Lemke

Deutschland liegt auf der Couch. Mit den Sachsen will seit Clausnitz und Freital keiner mehr was zu tun haben. Nordrhein-Westfalen verliert den Kohleabbau und damit seine Identität. Die Bayern nimmt sowieso niemand mehr ernst, und Berlin wird überflutet von verrückten Exilanten, die die Finanztöpfe der Stadt schröpfen und Dreck hinterlassen. Selbst die Hamburger schämen sich inzwischen für ihren unverschämten Wohlstand, und das will schon was heißen.

Die Deutschen waren schon immer gut in Selbstgeißelung, aber seit sie nicht nur Globalisierungssieger, sondern auch Fußballweltmeister sind, kennt der Selbsthass keine Grenzen. Auch die sogenannten Patrioten sind im Grunde ja nur Verächter des bestehenden Systems. Wer kein Patriot ist, lässt sowieso kein gutes Haar an seinem Land. Sind wir eigentlich noch zu retten?

Ja, durchaus. Immer sonntags. Immer dann, wenn die bekannte Melodie durch die deutschen Wohnzimmer schallt, wenn sich Mama noch schnell einen Tee holt und Papa das Söhnchen ein letztes Mal ins Bett bugsiert. Wenn sich WGs auf der Couch zusammmenrotten und sich Einsame in verrauchten Kneipen vor die Bildschirme quetschen. Wenn der „Tatort“ kommt, darf man Lokalpatriot sein. Durch diese Dresdner Straße kann man doch gar nicht fahren, jene Düsseldorfer Ecke ist in Wahrheit gar nicht so schmuddelig, und seit wann kommt man in zehn Minuten von Friedrichshain nach Schönefeld? Die Münsteraner sind Scherzkekse, die Münchner nachdenklich, die Mecklenburger haben nichts zu lachen. Der „Tatort“ ist seit nunmehr 1000 Folgen Folie für föderale Befindlichkeiten, es ist der einzige Ort, an dem man sich selbst noch wiederfindet in einem Land, das so zerfasert ist wie ein Wollpulli im Wäschetrockner.

Denn der „Tatort“ bringt nicht nur die gegensätzlichsten Kollegen morgens in der Teeküche ins Gespräch, er ist das Film gewordene, nostalgische Kleinstaat-Deutschland, das es in Wirklichkeit kaum noch gibt. Im „Tatort“ können sich die Bundesländer wahlweise repräsentieren oder selbst geißeln, und die anderen müssen zuschauen. Weil jeder mal dran ist, diese Woche Thüringen und nächste das Saarland, muss auch niemand beleidigt sein, wenn er mal schlecht rüberkommt. Womit der „Tatort“ dann tatsächlich der Gesamtheit der Republik um ein Weites voraus wäre.

KONTRA: „Eine mürbe TV-Roulade, die immer fader wird“, sagt Oliver Reinhard

Deutschland lässt sich gern bedienen. Am liebsten mit traditioneller Hausmannskost, nicht zu fade, aber bitte auch nicht zu scharf. Und bloß keine Experimente! Auch sonntagabends vorm Sofa darf es zwar ruhig mal ein bisschen aufregend werden, sollte aber insgesamt gemütlich bleiben. Man will schließlich zum Finale des Wochenendes gepflegt runterkommen. Dafür ist Deutschlands älteste und populärste Krimireihe perfekt. Denn der „Tatort“ ist die Roulade mit Rosenkohl und weichkochenden Kartoffeln der bundesrepublikanischen Fernsehunterhaltung.

Ja, er war schon mal öder und schematischer, zwischen den Siebzigern und Neunzigern brachte eigentlich nur Prolopolizist Schimanski ein bisschen Wirbel in die bürokratische ARD-Krimimaschinerie. Und ja, die Figuren sind insgesamt etwas bunter, spannender, vielschichtiger geworden. Nicht zu vergessen der herrlich anarchistische Humor von Boerne und Thiel in Münster, von Lessing und Dorn in Weimar … Das war’s aber auch schon seit Jahrzehnten an wesentlichen Veränderungen, an wirklichen Neuerungen.

Die Krimigarküche „Tatort“ dünstet gemütlich vor sich hin, zumindest äußerlich, denn am Herd steht längst Kollege Schmalhans. Hatten die Teams vor zehn Jahren für eine Folge noch 1,5 Millionen Euro und 28 Tage Zeit, sollten 90 Minuten heute binnen 21 Tagen im Kasten und nicht teurer als eine Million sein. Das führt natürlich noch weiter hinein in die Einbahnstraße namens Mainstream. Und zunehmend zu miesen Drehbüchern.

Eigentlich sollte ein Blitzstrahl dazwischenfahren. Eine Tatort-Revolution ausbrechen. Die Reihe von wöchentlich auf vierzehntägig ausgedünnt und der Zwischenraum mit neuen kreativen Krimiformaten von neuen kreativen Krimimachern gefüllt werden. Aber gehen einzelne Teams mal andere Wege, etwa mit der durchgeknallten Wiesbadener Folge „Im Schmerz geboren“ mit Ulrich Tukur oder Til Schweigers Baller-Orgie „Willkommen in Hamburg“, dann herrscht auf den Fernsehsofas gleich ein Husten, Prusten und Verschlucken, dass man glaubt, es müsse bald die Polizei samt Spusi kommen.

Deshalb ruht sich der „Tatort“ nach jedem Wagnis für mindestens ein Jahr von seinem eigenen Mut aus, im wärmenden Krimikulturmief der Siebziger. Wir miefen mit ihm. Und erfreuen uns weiter an der längsten Roulade der Welt.

