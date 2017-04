TV-Tipp Sieh mir auf die Falten, Kleines „The Story of my Life“ auf Vox lässt Promi-Paare künstlich altern. Der Anblick entlockt manchen Stars sogar Tränen.

Das Model Nathalie Volk und der Unternehmer Frank Otto sind in der neuen Vox-Show „The Story of my Life“ dabei und werden per Computertrick gealtert. © dpa

Wo Frank Otto und Nathalie Volk als eines der derzeit schillerndsten Promi-Paare Deutschlands auch auftauchen, geht es schnell ums Alter. Knapp 40 Jahre trennen den Medienunternehmer und das Model. Er, Spross der Hamburger Versandhaus-Dynastie und 59 Jahre alt. Sie, Tochter einer Lehrerin und gerade mal 20. Diverse Medienbeteiligungen auf seiner Seite, Medienauftritte in „Germany’s Next Topmodel“ und „Dschungelcamp“ auf ihrer. Inzwischen stehen sie zusammen vor der Kamera, bei Vox etwa in der Auswanderer-Reihe „Goodbye Deutschland“ – ohne tatsächlich auszuwandern. Beim selben Sender gehören sie nun zu sechs prominenten Paaren, die in der Talkshow „The Story of my Life“ ziemlich alt aussehen.

In der Vox-Reihe schminken Maskenbildner die Protagonisten einzeln um Jahrzehnte älter, bevor sie dann wieder mit ihren Partnern konfrontiert werden. Los geht es mit Boris Becker und seiner Frau Lilly, in den weiteren Folgen treten Rebecca Mir und Massimo Sinató, Thomas Heinze und Jackie Brown, Fabian Hambüchen und Marcia Ev, Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters auf. Sechs Folgen sind geplant, Volk/Otto sind als Vorletzte am Start – mal um 20 Jahre gealtert, dann um 40. Unter Berücksichtigung von Lebensstil, Ernährung, Genen und Krankheiten sollen die Teilnehmer möglichst realistisch altern.

Zuerst aber philosophiert Moderatorin Désirée Nosbusch (52) mit ihren Gästen über Lebensgeschichten, Höhen und Tiefen der Beziehung, Öffentlichkeit und das Leben im Allgemeinen. Dann der Schnitt – und der Zuschauer sieht die Kandidaten in der Maske. Nathalie Volk erzählt über ihren zunächst auf 79 gealterten Frank: „In der ersten Phase war es sehr emotional für mich und ich habe angefangen zu weinen, weil ich hoffe, dass ich Frank auch in dem Alter noch in die Augen sehen werde.“ Tränen, die Frank Otto erst einmal irritierten: „Ich war in dem Moment etwas erschrocken, aber ich habe dann gemerkt, es sind Tränen der Rührung.“ (dpa)

„The Story of my Life“, 20.15 Uhr, Vox

