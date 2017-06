Sie sind das Volk Der Dresdner Theaterplatz ist in Verruf geraten. Das Staatsschauspiel gibt ihm seine Würde zurück.

In dieser Inszenierung gibt es einen einzigen „echten“ Schauspieler. Ansonsten wird „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ in der Dresdner Innenstadt durchweg von Laien bestritten. © Klaus Gigga

Ein belasteter Ort. So gülden die Semperoper dagegenhält, so stolz König Johann von Sachsen von seinem Ross dreinblickt, so pittoresk die Hofkirche gegenüber wirkt – der Theaterplatz hat seine Unschuld verloren. Früher dachte man beim Betrachten der Oper schlimmstenfalls an die Radeberger-Werbung. Heute ist er Symbol für das Wiederaufkeimen des Rechtspopulismus in Deutschland. Die Zeiten der großen asylfeindlichen Veranstaltungen hier sind zwar vorbei, aber man wird den Ort noch lange verbinden mit den peitschenden Parolen und dem schwarz-rot-goldenen Flaggenmeer vor der winterlichen Semperoper. Der Theaterplatz ist Pegida-Platz.

Und jetzt? Im Sommer 2017? Schlendert ein Tourist von Denkmal Richtung Semperoper und schaut sich nicht um. Steht da eine Frau und scheint auf jemanden oder ewas zu warten. Alles wie immer also. Doch es erklingt sphärische Traummusik dazu, und dann taucht wie aus dem Nichts dieser Clown auf, mit einem mächtigen Kostüm und einer roten Nase. Er hält ein Handy am Selfie-Stick. Die tief stehende Sonne taucht das Herz Dresdens langsam in Honiggelb. Eine Stimmung wie ein Gedicht.

Flitzer vor der Semperoper

Es ist die Premiere von „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“, das Staatsschauspiel Dresden ist damit auf dem Theaterplatz zu Gast. Das Stück von Peter Handke kommt ohne Sprache aus. Eine Handlung oder Dialoge gibt es nicht, vielmehr reihen sich alltägliche Situationen aneinander, überraschende Momente ereignen sich, menschliche Begegnungen finden statt. Alles ohne Text.

Es ist eine Hommage an Dresden, dass das Staatsschauspiel dieses Theaterstück an genau diesem Ort als letzte große Inszenierung der Spielzeit präsentiert. Im Juli endet die Interimsintendanz von Jürgen Reizler, der ein Jahr lang noch ein großes Stück des Geistes aus der Schulz-Ära weitergetragen hatte. Ab September kommt dann der echte Bruch: Der neue Intendant Joachim Klement tritt sein Amt an.

Darum ist es kein Zufall, sondern ein bewusster und sehr liebevoller Wink, wenn „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ in Dresden nicht von Profis gespielt wird. Stattdessen hat Regisseur Uli Jäckle wochenlang rund 120 Dresdner Bürger proben lassen. All jene, die am Sonntagabend bei strahlendem Sonnenschein zu Traummusik den Theaterplatz betreten, sind also ganz normale Leute. Sie spielen Verwirrte und Verliebte, Schleichende und Rennende, Nonnen und Polizisten, Sportler und Spaziergänger. Das Publikum sitzt in einem Halbkreis drumherum, der Theaterplatz ist nicht abgesperrt. Es könnte ihn theoretisch jeder betreten, laut Programmheft ist es sogar erwünscht, dass sich noch mehr Szenen als die einstudierten ergeben. Doch was sich da ereignet, wirkt trotz der großen Fläche so intensiv, dass sich zwar Schaulustige um den Platz gruppieren, ihn aber niemand außer der Schauspieler wagt zu betreten.

Oder doch? Der Mann mit dem Sessel, sicher, der gehört zum Stück. Die Frau im roten Abendkleid auch. Aber der ganz normale Typ mit der Kamera? Die Mutter mit dem Kind? Spielen die mit? So schlicht ist die Choreografie bisweilen, so alltäglich, dass alles möglich ist. Man fühlt sich wie in einem lebendigen Wimmelbuch, ständig ereignet sich etwas Neues, Amüsantes, Trauriges, völlig Alltägliches. Dann wieder entstehen Bilder von großer Poesie: Wenn sich die beiden Kästen mit den aufflatternden Tauben öffnen. Wenn die Gruppe Radfahrer den Platz umkreist, in allen Tonlagen klingelnd. Wenn ein Schiff mit einem Halbnackten darauf über den Platz geschoben wird. Das ist übrigens der einzige „echte“ Schauspieler“ des Abends: Claudius von Stolzmann. Er spielt keine wichtigere Rolle als alle anderen Darsteller des Abends, auch das ein Zeichen. Okay, er hat weniger an. Er ist auch der Flitzer, der später über den Theaterplatz rast. Wer nicht schnell genug guckt, kriegt nur dessen nackte Hinterseite zu sehen.

Ein ratloser Papageno

Irgendwann schlägt die Stimmung um, bricht die Harmonie. Da weht der Wind die Bäumchen in ihren Töpfen um. Dort streiten sich zwei. Hier gelingt es einer Frau im Kostüm nicht, ihre AfD-Fahne aufzustellen. Die Nonne hat einen Elefanten herbeigerollt. Der Muezzin ertönt und sie kniet zum Gebet nieder. Das ist merkwürdig und natürlich komisch, aber man kann sich gar nicht lang damit befassen, weil gleich schon die nächste Szene beginnt. Das lesbische Pärchen hat sich offenbar gestritten. Jedenfalls knallt es. Dazu kommen schräg geschnitten Gesprächsfetzen und dissonante Geräusche aus den Lautsprechern.

Warum das alles funktioniert? Warum ist man nie gelangweilt von den alltäglichen, bisweilen absurd unzusammenhängenden Szenen? Die Antwort liegt wortwörtlich im Auge des Betrachters. Denn wer es schafft, sich ohne Anspruch an Vollständigkeit auf diesen Reigen des Daseins einzulassen, der wird Teil eines fließenden Gebildes. Man könnte ja auch mitmachen.

Ein paar Kinder lassen ihre Drachen steigen. Eine muslimische Familie stellt der AfD-Frau die Fahne auf. Ein ratloser Papageno starrt auf einen leeren Vogelkäfig. Und ein älterer Herr ringt vor einem stummen Mikro um Worte. Gemeinsam mit den Zuschauern werden sie alle Teil einer simplen Choreografie namens Menschsein. Denn ja, es ist so einfach: In dieser Stadt, an diesem Ort, leben Menschen. Mal schlecht, mal recht, allen Parolen zum Trotz. Sie sind das Volk und sie wollen es gut haben. Indem das Staatsschauspiel Dresden der Alltäglichkeit an genau diesem Ort Raum gibt, gibt es dem Theaterplatz seine Würde zurück. Was für ein Abschied.

„Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ läuft insgesamt noch vier Mal auf dem Theaterplatz: am 16., 17., und 19. Juni, je 19.30 Uhr, und am 18. Juni um 17 Uhr. Karten: 0351 4913555

