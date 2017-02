Sie lächeln, und das tut gut Prominente Künstler erinnern mit einer neuen, alten Platte an Manfred Krug, der an diesem Mittwoch 80 geworden wäre.

Die Songs waren ausgesucht, die Arrangements geschrieben, und das Filmorchester Babelsberg hatte einen dicken Klangteppich ausgerollt – noch einmal wollte Manfred Krug sein Publikum mit einer neuen Platte überraschen. Doch der Tod war schneller. Der großartige Schauspieler und Sänger starb am 21. Oktober 2016. An diesem Mittwoch wäre er achtzig geworden. Seine Kollegen feiern diesen Tag mit einem besonderen Geschenk.

Bekannte Sänger und Schauspieler haben das Projekt, das Krug begonnen hat, fertiggestellt. Sie interpretieren seine Lieder. Es sind Lieder, für die er selber die Texte schrieb, unter eigenem Namen oder unter dem Pseudonym Clemens Kerber.

Der älteste Titel stammt von der B-Seite der zweiten Single von 1964. Die Prinzen haben sich dafür vors Mikrofon gestellt. Sie singen von einem ratlosen Warten im Garten. Die Schöne ist schon vergeben zu früher Stunde. „An ihrem roten Munde ein and’rer Mann, was fang ich an.“ Da ist diese zarte Melancholie schon zu hören, die auch spätere Titel prägte und so gar nicht zu passen schien zu dem Raubein und Draufgänger Krug. „Er war auch sehr sensibel“, sagt Uschi Brüning. Sie stand in den Siebzigern mit ihm auf der Bühne und dann ein halbes Leben später noch einmal. Auf der Platte singt sie „Die Nacht ist um“. Und dass das Leben wohl nie den Träumen glich.

Weniger bekannte Texte von Manfred Krug stehen neben solchen, die beinahe Klassikerstatus haben. Jan Josef Liefers beginnt mit „Sonntag. Häng den Pelz in den Spind …“. Auch Axel Prahl, Ulrich Tukur, Heinz Rudolf Kunze, Gunter Gabriel und einige andere tragen zu diesem Best-of-Album bei. Sie versuchen gar nicht erst, das Vorbild zu imitieren. Sie suchen ihren eigenen Weg, und das wäre in jedem Fall hörenswert – würde man nicht das Original immer mithören. Es bleibt unerreicht. Und vielleicht zeigt erst der Vergleich, was den speziellen Krug-Sound ausmacht: eine unglaubliche und grundsätzliche Leichtigkeit.

Dabei gibt es die Schwermut auch, die Sentimentalität und die Traurigkeit, doch ein selbstironischer Hauch fängt das auf. Hinzu kommt das, was einer hat oder nicht hat: Charisma. Diese Stimme konnte verführen, sodass sich Zuhörerinnen jeden Alters gern trösten ließen von einem Song wie „Sie, pardon, ich hab Ihre Tränen gezählt, warum weinen Sie …“. Der Hamburger Musiker Stefan Gwildis hat ihn mit rauchiger Stimme neu eingesungen.

Manfred Krug fiel schon früh durch seinen Gesang auf. Als Stahlschmelzer am Ofen schmetterte er schon mal einen Operettenhit. Mit Mitte zwanzig machte er sich einen Namen als Jazzsänger. Er sei der Ersatz gewesen für alle jene, sagte er später, die nicht in die DDR kommen konnten oder wollten. Sänger wie Ray Charles oder Stevie Wonder nahm er zum Maßstab, als er in den Siebzigern vier Platten mit dem Bandleader Günther Fischer aufnahm und etwas ganz Eigenes kreierte. Jazz war für ihn „eine der schönsten Kulturerfindungen des amerikanischen Brudervolkes“.

Mit dieser Karriere war Schluss nach der Ausreise 1977. Der Westen interessierte sich für den Schauspieler, nicht für den Sänger. Das änderte sich erst mit dem „Tatort“, als Manfred Krug mit Charles Brauer in den Drehpausen swingte. Auf der Platte singt Brauer mit Bill Ramsey das Lied von dem einen Ton, dem aber noch eine ganze Menge anderer Töne für die Schöne folgen, glücklicherweise.

