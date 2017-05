Sie küssen und sie schlagen sich Zügellos bricht ein Jugendlicher in das Leben seiner Mutter ein. Arte zeigt das hochemotionale Drama „Mommy“ des gefeierten Jungstars Xavier Dolan.

Ein enges Verhältnis hat Steve (Antoine Olivier Pilon) zu seiner Mutter (Anne Dorval). Was man kaum glauben kann, wenn sich die beiden in anderen Szenen angiften. © Arte

Sie haben keine Lust auf das Such-den-Mörder-Ratespiel beim Sonntagskrimi im Ersten? Sie wollen lieber ein Charakterdrama sehen mit Figuren, die sich einprägen? Sie schrecken nicht zurück vor heftigen Stimmungsausschlägen? Dann ist der Abendfilm auf Arte die erste Wahl. Der kanadische Regisseur Xavier Dolan war gerade mal 25, als er vor drei Jahren mit „Mommy“ zu den Filmfestspielen nach Cannes reiste. Mit einem Jurypreis kehrte er heim. Als Wunderkind galt er schon vorher.

„Mommy“ erzählt von einer Mutter-Sohn-Beziehung, in der es kracht. „Dreckige Nutte, Schlampe, fick dich!“, schreit der Spross seine Schöpferin an. Dann würgt er sie. Steve, pubertätsgerecht unterwegs mit weißem Unterhemd, Silberkette und Longboard, kriegt regelmäßig diese Anfälle. Er ist verhaltensgestört. Nach einem Heimaufenthalt zieht er wieder bei seiner Mutter ein. Die hat nach dem Tod des Kindsvaters und Jobverlust schon genug um die Ohren – und jetzt auch noch diesen Querschläger, krank und unberechenbar. In manchen Momenten kümmert sich Steve rührend, ja liebhaberisch um seine Mama. Einschließlich unsittlicher Berührungen.

Beeindruckend entfaltet der junge Darsteller Antoine Olivier Pilon die Verhaltensskala von Steve von zart bis brutal. Anne Dorval spielt die Mutter über weite Strecken so umtriebig und schlagfertig, dass deren Verzweiflung lange nur schemenhaft spürbar ist. Sie und ihr Sohn halten durch, weil eine Nachbarin (Suzanne Clément) in ihr Leben tritt, die als Mischung aus Krankenschwester, Nachhilfelehrerin und bester Freundin Halt gibt.

Die heftigen Gefühlsumschwünge setzen den Plot unter Spannung, manchmal bis an den Rand des Erträglichen. Die schroffen Klippen umspült Regisseur Dolan mit Wogen der Euphorie. In solchen Szenen läuft Breitwandpop, und man sieht zum Beispiel, wie Steve die Straße entlangskatet, seine Einkaufstüte plündert und das Gemüse zum Ärger der nachfahrenden Autos in die Luft wirft.

„Mommy“, am Sonntag auf 20.15 Uhr, Arte. Direkt im Anschluss zeigt eine Doku, wie der Spielfilm entstand.

