Sie ist Europas Antwort auf Hollywood Emma Thompson brilliert in vielen Rollen. Arte widmet der Schauspielerin einen TV-Abend.

Platz für Nähe, aber keine Liebe – da sie Angestellte sind: Butler Stevens (Anthony Hopkins) und die Haushälterin Miss Kenton (Emma Thompson) arbeiten gemeinsam auf dem Anwesen Lord Darlingtons. © Columbia Pictures/Arte

Sie kann Hexe, Mutter und Feministin; Gräfin, Proletarierin und Verführerin. In mehr als vierzig Filmen bewies Emma Thompson, 57, ihre erstaunliche Wandlungsfähigkeit. „Lass dich nie über dein Äußeres definieren“, sagt sie. „Du musst als Person mit Charakter und Grips wahrgenommen werden.“ Die englische Schauspielerin und Autorin erhielt einen Oscar für ihre Rolle in „Wiedersehen in Howards End“ von 1992 und einen zweiten Oscar für das Drehbuch der Romanverfilmung „Sinn und Sinnlichkeit“ von 1995.

Arte schenkt der Ausnahmedarstellerin einen Abend. Er beginnt mit dem Spielfilm „Was vom Tage übrig blieb“ (1993), der für acht Oscars nominiert wurde. Das Drama erzählt eine der schönsten und traurigsten Liebesgeschichten des Kinos. Butler Stevens (Anthony Hopkins) und Haushälterin Miss Kenton (Emma Thompson) sind Angestellte auf dem Landschloss eines nazifreundlichen britischen Lords. Stevens ist ein streng korrekter Mann mit besten Manieren. Miss Kenton eine selbstbewusste Frau mit spitzer Zunge. Beide unterdrücken ihre aufkommenden Gefühle füreinander. Beziehungen zwischen den Dienstboten sind unerwünscht. Ein Film voller Emotionen, der nie in Kitsch ausrutscht.

Im Anschluss läuft das sehr persönliche Porträt „Die vielen Gesichter der Emma Thompson“ von Dokumentaristin Sabine Lidl. Vorgestellt wird eine geistvolle, nachdenkliche und bodenständige Persönlichkeit mit viel Sinn für Politik, Familie und Humor. „Bleibe dir selbst treu“, lautet ihre Maxime. Emma Thompson verkörpert in vielen Filmen überzeugend Frauen, die in einer konservativen Gesellschaft für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Ausführlich spricht sie über ihre jüngste Arbeit in der Fallada-Verfilmung „Jeder stirbt für sich allein“, die derzeit im Kino läuft. Sie spielt die Anna Quangel, die mit ihrem Mann Postkarten gegen das Hitler-Regime verteilt und hingerichtet wird. „Ich habe schon lange nichts Vergleichbares mehr gemacht, was ich so tiefgehend fühle“, sagt sie.

„Was vom Tage übrig blieb“, So. 20.15 Uhr & „Die vielen Gesichter der Emma Thompson“, 22.25 Uhr, Arte

zur Startseite