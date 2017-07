Showtime in der Semperoper Disneys Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ kehrt nach Dresden zurück. Wer es sehen will, muss sich beeilen.

Im Zeichen der Rose: Zwei Herzen, die sich finden, obwohl deren Träger unterschiedlicher kaum sein könnten. Meint man, denn der Märchenkenner weiß es besser: Die Schöne und das (verwunschene) Biest sind Seelenverwandte. © Stefan Malzkorn

Das Ensemble der Semperoper ist in den Theaterferien, aber auf der Bühne des Dresdner Opernhauses läuft ein Musical-Hit: Vom 13. bis 30. Juli ist „Die Schöne und das Biest“ aus dem Hause Disney zu erleben. Das Budapester Operetten- und Musicaltheater mit mehr als 100 Mitwirkenden gestaltet die Show, zu der es an vielen Tagen nur noch Restkarten gibt.

„Die Schöne und das Biest“ erzählt die aus dem Französischen kommende Liebesgeschichte der schönen Belle und eines verwunschenen Prinzen. Als der Zeichentrickfilm 1991 in die Kinos kam, wurde er zu einem der größten Erfolge des Hauses Walt Disney. So hinreißend wurde die Geschichte gestaltet, denn nicht nur der Prinz ist verwandelt, sondern mit ihm sein Gefolge, das zu gewitztem Hausrat wie Teetassen, Gabeln und Möbeln wird. So ist Lumière, der Oberkellner des Schlosses, dann ein Kerzenständer, Hausmeister Herr von Unruh eine Uhr und Operndiva Madame de la Grande Bouche eine Barockkommode.

Ähnlich liebreizend wie die Personage gelang die Musik mit traurigen und sehnsüchtigen Weisen. Als erste Zeichentrickproduktion überhaupt gab es in der Kategorie „Bester Film“ eine Oscar-Nominierung. Darüber hinaus erhielt er für seinen Soundtrack fünf Grammys sowie zwei Academy Awards. Ganz klar, dass sich der Broadway der Vorlage annahm. 1994 feierte die Musicaladaption Premiere und eroberte von dort aus viele Bühnen der Welt. Bereits 2012 begeisterte das auf internationale Musicals spezialisierte Budapester Theater mehrere Wochen das Dresdner Publikum in der ausverkauften Semperoper. Nun kommen die Ungarn erneut mit ihrer Inszenierung, die originelle Charaktere, romantischen Gesang und große Tanzeinlagen bietet. Nicht nur die Helden singen und tanzen, sondern auch Schränke, Leuchter und Teetassen.

Der Aufwand ist beachtlich: Zwei Tonnen wiegt allein das magische Schloss-Bühnenbild. So wird ein farbenfrohes Familienstück möglich. Das steigert sich von Szene zu Szene und überrascht mit einem auch poetischen wie technisch raffiniert gestalteten Finale, wenn sich das Biest in einen schönen Prinzen zurückverwandelt.

Erstaunlich ist zudem: Die Inszenierung ist auf Deutsch. Alle Darsteller singen deutlich und akzentfrei ihre Lieder wie „Wer hätt’s gedacht“, „Mensch wieder sein“ und die geniale Titelmelodie „Märchen schreibt die Zeit“.

„Die Schöne und das Biest“ vom 13. bis 30. Juli in der Semperoper; Restkarten bieten die SZ-Treffpunkte.

Kartentel. 0351 48642002

