Show-Start mit Verzögerung Frank Buschmann geht bei RTL mit „The Wall“ ins Rennen. Seine Kandidaten können im Idealfall Millionen abräumen.

RTL-Moderator Frank Buschmann ist bereit für die Premiere seiner neuen Show „The Wall“. Die sollte bereits Freitag starten, wird aber wegen des U 21-EM-Finales auf Sonnabend verlegt. © dpa

Gerade erst kommt er zurück von den Aufzeichnungen aus Paris, seine Stimme ist noch ein bisschen heiser. Und schon geht’s für Frank „Buschi“ Buschmann ab zum Interview-Marathon in der Kölner RTL-Sendezentrale. Es gibt einiges zu erzählen: Ab Samstag moderiert der 52-Jährige für den Privatsender die neue Quiz-Gameshow „The Wall“. Buschmann versichert: „Das ist absolut mein Format, mir macht’s Spaß.“

Der Start der Show ist allerdings etwas holprig. Eigentlich war er für Freitagabend vorgesehen. Da das ZDF jedoch das EM-Finale der U21-Nationalmannschaft am Freitag ins Programm nahm, wich RTL mit der Buschmann-Premiere auf Sonnabend aus. In „The Wall“ hat pro Folge ein Kandidatenpaar die Chance, mehrere Millionen Euro zu bekommen. Beantwortet das Paar eine Quizfrage richtig, fällt ein grüner Ball eine große Wand herunter und landet in einer der Geldboxen am Boden. Der entsprechende Betrag wird zur Gewinnsumme dazuaddiert. Antwortet das Pärchen falsch, macht sich ein roter Ball auf den Weg. Die Summe der Box, in welcher der Ball landet, wird vom Gewinn abgezogen. „Wo der Ball landet, ist absolut dem Zufall überlassen, das ist auch für mich als Moderator hochspannend“, sagt Buschmann.

Das Format stammt aus den USA, für den amerikanischen Sender NBC wurde „The Wall“ nach kurzer Zeit zum Überraschungserfolg. Buschmann will trotzdem einiges anders machen: „Ich interpretiere meine Rolle etwas empathischer und emotionaler als der amerikanische Kollege. Die Produzenten waren teilweise überrascht, dass es von mir auch sehr ruhige Momente gibt. Ich leide total mit den Kandidaten.“

Für Buschmann ist es die erste große Samstagabend-Show, durch die er alleine als Moderator führen darf. Der aus Bottrop im Ruhrgebiet stammende Buschmann moderierte bisher für andere Sender Sportsendungen. RTL scheint an Buschmann und „The Wall“ zu glauben: Gleich sieben Folgen hat der Sender in Auftrag gegeben. Gedreht wurde in Paris, in den Originalstudios des amerikanischen Vorbilds. (dpa)

„The Wall“, Sa. 20.15 Uhr, RTL

