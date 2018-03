Show im Schongang Beim Konzert in der Dresdner Messe lassen es Sunrise Avenue behutsam angehen. 8 000 Fans machen umso mehr Rabatz.

Das Jubelkreischen zur Begrüßung dürfte für Samu Haber inzwischen routiniert mitgenommenes Ritual sein. Als Sänger der finnischen Poprock-Combo Sunrise Avenue, vor allem aber als grundsympathischer Coach in der Castingshow „The Voice of Germany“ sammelte er hierzulande so viele weibliche Fans, dass diese bei jedem Auftritt die unüberhörbare Mehrheit stellen. So auch beim Konzert in der Dresdner Messe, wo am Freitag 8 000 zahlende Gäste von Anfang bis Ende mächtig Rabatz machten. Und selbstverständlich fanden sich auch hier genug Frauen, die stimmlich alles gaben, um Haber würdig wie lautstark zu empfangen.

Der 41-Jährige und seine vier unaufgeregt agierenden Kollegen ließen es wiederum behutsam angehen. Ihre prinzipiell sehr balladesk angelegten, nur selten wirklich straff rockigen Popsongs lassen sich sowieso nicht zur Brutalo-Live-Klangwalze aufmotzen. Vor allem aber fanden die Tontechniker offensichtlich ein bislang ungetestetes Mittel gegen die normalerweise alles zerstörende Akustik dieser Halle: Sie fuhren das Ganze auf eine Lautstärke runter, bei der sich kein Härchen im Basswind bewegte, kein einziger Beat bis in den Magen durchschlug. Dafür war – ein kleines Wunder! – jedes Wort zu verstehen, jeder Akkord als solcher zu erkennen, wurde der sanfte Klavierton nicht vom Bassbrüllen gefressen. Ein Schongang für die Ohren, bei dem die Musik tatsächlich mal zu ihrem Recht kam.

Publikum im Anhimmel-Modus

Pech nur für alle, die es nicht so mit dem Englischen haben. Haber erzählte zwischenrein eine Menge putziger Anekdoten, mied dabei aber konsequent das Deutsche. Etwas überraschend bei einem Künstler, der die Sprache, nachgewiesen unter anderem durch „The Voice of Germany“-Auftritte, drauf hat. Andererseits egal, wenn frau sowieso längst in den Anhimmel-Modus geschaltet hat. Dem auf Romantik getrimmten Show-Konzept sei Dank.

Illustriert von teils etwas kitschigen Wolkenfetzen-vor-apfelsinenrotem-Himmel-Videoschnipseln, servierte die Band jede Menge Songs vom Anfang Oktober veröffentlichten fünften Studioalbum „Heartbreak Century“, ließ es dazu funkeln und flammen, nur seltenst heftig blitzen. Was nicht direkt zu Herzen gehen sollte, war als Mitsingstimulanz gedacht. Und funktioniert perfekt. Jede Menge Massenchöre, dazu kollektives Ausrasten bei den vergleichsweise spät eingestreuten Riesenhits „Hollywood Hills“ und „Fairytale Gone Bad“. Die durchgängige Rundum-glücklich-Stimmung verpasste der sterilen Halle eine kurzfristige Aufwertung, ein kleines, feines Leuchten, das nach knapp zwei Stunden jäh wieder in kaltes Weiß kippte.

