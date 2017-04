Show gegen Show gegen Show Drei Sender setzen auf große Unterhaltung, doch alle haben ein anderes Publikum im Visier.

Gediegene Moderationen und Show: Ranga Yogeshwar (l.) und Frank Elstner präsentieren eine weitere Ausgabe der ARD-Sendung „Die große Show der Naturwunder“. Foto: dpa © dpa

Heidi Klum, Johannes B. Kerner sowie das Duo Ranga Yogeshwar und Frank Elstner eint an diesem Donnerstag ein Gedanke: Sie alle wollen mit ihren Shows ab 20.15 Uhr die Konkurrenz ausstechen, wenn auch mit verschiedenen Methoden. Yogeshwar und Elstner thematisieren die Natur, Kerner geht konsequent auf das Genre Quiz, und Klum schickt junge Kandidatinnen auf den Laufsteg. Wer das Rennen macht, werden die Einschaltquoten zeigen.

„Die große Show der Naturwunder“ (ARD): Gerade ist Frank Elstner 75 Jahre alt geworden und hat auch schon mehrfach betont, das Fernsehen dem Nachwuchs zu überlassen. So ganz kann es der Altmeister aber nicht lassen. Mit dem bewährten Kompagnon Ranga Yogeshwar wägt Elstner das „Pro und Contra Ökovorbild“ ab. Wie immer tragen die prominenten Gäste zum Thema der Sendung bei. So setzt sich Schauspielerin Natalia Wörner für Eichen und Buchen im Kölner Stadtwald ein, Schauspielerkollege Antoine Monot interessiert das autonome Fahren. Quotenerwartung: um die vier Millionen Zuschauer.

„Der Quiz-Champion“ (ZDF): Johannes B. Kerner bietet ein tolles Preisgeld von 100 000 Euro. Das Prinzip der Show: Bei den Wettkämpfen stehen sich die Herausforderer und fünf prominente Experten gegenüber. Wer besser als die Experten antwortet, steht im Finale. In der ersten Show gehören zu den prominenten Fachleuten: Guido Cantz (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Marcel Reif (Sport), Katharina Thalbach (Literatur und Sprache) und Guido Knopp (Zeitgeschichte). Quotenerwartung: auch um die vier Millionen.

„Germany’s next Topmodel“ (Pro 7): Der Laufsteg-Klassiker fürs junge Publikum mit der strengen Lehrmeisterin Heidi Klum geht allmählich in die entscheidende Phase. Noch neun Nachwuchs-Models träumen vom Sieg. Dafür müssen sie im Foto-Shooting als „Alice im Wunderland“ eine gute Figur machen. Quotenerwartung: etwa 2,5 Millionen – aber: Mit den Abrufen aus dem Netz kommen in der Regel pro Folge rund eine Million Fans dazu, die mobilen Nutzungen auf Smartphone oder Tablet sind da noch nicht eingerechnet. (dpa)

zur Startseite