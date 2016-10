Sherlock Holmes im Kinosessel Der Fim „Das Versprechen – Erste Liebe lebenslänglich“ bietet den Kitzel, ein reales Verbrechen zu lösen.

Jens Söhring im Gerichtssaal. Er wurde vor 30 Jahren in den USA zu einer zweimal lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. © Foto

Man darf sich nicht ablenken lassen von dem kleinen Publikumsfänger auf den Plakaten: Daniel Brühl! In einem Film über Liebe und Verrat. Daniel Brühl liest ein paar Zeilen aus einem Brief vor. Mit Jens Söhring, der den Brief geschrieben hat, ließe sich wahrscheinlich kein so breites Publikum ins Kino lotsen. Zu lange, 30 Jahre, ist es her, dass Söhring verurteilt wurde: Zweimal lebenslänglich für den Mord am Ehepaar Haysom.

Mit „Das Versprechen – Erste Liebe lebenslänglich“ haben sich die preisgekrönte Journalistin Karin Steinberger und der ebenso ausgezeichnete Filmemacher Marcus Vetter des Falles angenommen. Steinberger beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verbrechen und hat regelmäßig publiziert über Söhring und dessen gescheiterte Versuche, seine Haft in Deutschland absitzen zu dürfen. Ihr Film ist deswegen ein sehr naher, ein durchaus parteiischer geworden. Er dokumentiert außerdem das letzte Interview, das der heute fast 50-jährige Söhring geben darf. Danach wird es still um ihn im Buckingham Correctional Center in Dillwyn, Virginia. Der Kontakt zu Medienvertretern ist ihm untersagt.

„Ich bin unschuldig“, betont Jens Söhring. Seit 30 Jahren sagt er nichts anderes. Einmal nur hat er gestanden, die Eltern seiner Geliebten Elizabeth geradezu hingemetzelt zu haben. Um Elizabeth zu retten vor der Todesstrafe, sagt er. Es war eine krude, elitäre Vorstellung von Romantik: Sein eigenes Leben wollte Jens geben, damit Elizabeth davonkommen kann. Weil er dachte, er sei unantastbar.

Vor 30 Jahren war der Fall ein Aufreger, der erste im amerikanischen TV übertragene Gerichtsprozess. Jens Söhring in der Rolle der „deutschen Bestie“. Optisch allerdings traf diese Bezeichnung nicht zu. Söhring, damals 18 und Sohn eines deutschen Diplomaten, entsprach vielmehr dem Klischee des blassen, Brille tragenden Strebers. Arrogant und besserwisserisch trat der junge Mann auf vor Gericht. Die Frau, für die er sein eigenes Leben geben wollte, belastete ihn schwer.

Beide hochbegabt, beide Stipendiaten an der Universität Virginia, hatten sich kennengelernt auf einer Party. Elisabeth Haysom, geheimnisvoll, wortgewandt, über allem und allen stehend, hatte Jens Söhring in ihren Bann gezogen. Haysom hatte ein Drogenproblem, was ihr Verhältnis zur Wahrheit etwas einschränkte. Söhring glaubte an ihre Geschichten. Sie schrieben sich Liebesbriefe, schwülstig und pathetisch. Sie steigerten sich hinein in eine Fantasie, dass ihre Eltern verschwinden sollten. Dann lagen die Eltern da: mit durchgeschnittener Kehle und niedergestochen. Ein Akt brutaler Gewalt, für den sich das ehemalige Paar seit 30 Jahren gegenseitig die Schuld zuschiebt. Zuvor aber flohen der Deutsche und die Amerikanerin nach Asien und Europa. In Großbritannien werden sie schließlich festgenommen, weil sie ungedeckte Schecks ausstellen. Als Amerika zusichert, keinen der beiden hinzurichten, liefert Großbritannien sie aus.

„Das Versprechen“ ist spannend. Es bedient einen Voyeurismus, der im Fernsehen auf allen Kanälen fruchtbar gedeiht: die Dokumentation und Aufarbeitung wahrer Verbrechen, das virtuelle Mit-Ermitteln nicht beim „Tatort“ sondern bei einem realen Mord. Der Film gewährt Einblick in die Mechanismen eines Verbrechens, in das Räderwerk der Justiz. Vor der Kamera sitzt einer, immer noch arrogant, aber geläutert, der behauptet, reingelegt worden zu sein von der (einzigen) Liebe seines Lebens. Reales Drama in Shakespearschen Dimensionen, Liebe, Hass und Ungerechtigkeit und ein Happy End, die Überstellung nach Deutschland, in greifbarer, dennoch unerreichbarer Nähe.

Die Filmemacher holen unbefragte Zeugen vor die Kamera und zitieren unveröffentlichte Dokumente. Unerhört. Sie legen nahe, dass die absolute Gewissheit, mit der der Staat Virginia behauptet, sein deutscher Gefangener sei schuldig, zumindest fragwürdig ist. Vor der Leinwand sitzt der Zuschauer und spielt Sherlock Holmes. Der Kitzel dabei ist so real wie der Mensch, dessen Schicksal hier verhandelt wird. Einzig Elizabeth Haysom, die wegen Anstiftung zum Mord zu 90 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, will sich nicht äußern. Sie hat offenbar abgeschlossen mit dem Fall.

