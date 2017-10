TV-Tipp Sex, Lügen und Brandbeschleuniger Gute Unterhaltung: Der neue „Usedom-Krimi“ ist ein vielschichtiges Drama und spannend bis zum Schluss.

Gutes Team: Ex-Staatsanwältin Lossow (Katrin Sass, l.) und deren Tochter – Polizistin Julia (Lisa Maria Potthoff). © ARD

Kommissarin Julia Thiel weiß schon lange, dass Usedom nicht so idyllisch ist, wie viele Touristen glauben. Diesmal muss sie sich um einen Fall kümmern, der weit in die Vergangenheit zurückreicht und gleichzeitig viel mit ihrer ganz persönlichen Gegenwart zu tun hat. Die Ermittlungen, bei denen sich Thiel mal wieder von ihrer Mutter Karin helfen lassen muss, sind so spannend wie die Auflösung überraschend. „Nebelwand“ heißt der sehenswerte neue „Usedom-Krimi“.

Der Titel ist mit Absicht vieldeutig: Eine Nebelwand war angeblich für einen Unfall auf der Ostsee verantwortlich, bei dem zehn Jahre zuvor ein Ehepaar in einer Jolle getötet wurde, nur ihr Sohn Jakob hat damals überlebt. Und der scheint nun nach Usedom zurückgekommen zu sein und nennt sich inzwischen Jäckie. Vielleicht will er den Tod seiner Eltern rächen. Denn die Hintergründe des Unglücks damals sind vertuscht worden, die Wahrheit ist wie hinter einer Nebelwand versteckt.

Jäckie aber weiß Bescheid und hat unter den Lügen lange genug gelitten. Kaum ist er wieder auf der Insel, brennt im Hafen eine Segelyacht aus, und eine Obdachlose kommt dabei fast ums Leben. Dass es Brandstiftung war, steht schnell fest: Jemand hatte eine Weinflasche mit Brandbeschleuniger aufs Deck geschleudert.

Starke Figuren hat der „Usedom-Krimi“ mit der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow – die selbst einige Jahre im Gefängnis saß – und ihrer Tochter, der selbstbewussten Polizistin Julia Thiel, sowieso. Und mit Katrin Sass („Weissensee“, „Good Bye, Lenin!“) und Lisa Maria Potthoff („Männerhort“, „Der letzte Kronzeuge“) sind die Rollen perfekt besetzt mit Frauen, die alle Männer neben sich blass aussehen lassen, Kollegen und Ehegatten eingeschlossen.

In „Nebelwand“, dem inzwischen vierten „Usedom-Krimi“, bekommen die beiden Schauspielerinnen allerdings Konkurrenz durch den Nachwuchs. Da ist zum einen Jäckie, der nach dem Tod seiner Eltern schlimme Jahre im Heim und in Pflegefamilien hinter sich hat, von Oskar Bökelmann (Jahrgang 1997) mehr als überzeugend gespielt.

Seine Bekannte Simone würde alles für ihn tun, weil er der Einzige ist, der sie nicht von oben herab behandelt. Lena Urzendowsky (Jahrgang 2000) ist für die Rolle der sensiblen, aber genauso aggressiven 17-Jährigen ebenfalls genau die Richtige. Und Emma Bading (Jahrgang 1998) spielt Karin Lossows Enkeltochter Sophie. Diesmal hat sie einen starken Auftritt als verletzliche Teenagerin, die sich einerseits in Jäckie verliebt und andererseits herausfindet, dass an dem vertuschten Segelunfall auch ihr eigener Großvater beteiligt war. Und so ist „Nebelwand“ nicht einfach ein Krimi, bei dem am Ende die Polizei den bösen Täter dingfest macht, sondern ein vielschichtiges Drama und tatsächlich großes Kino. (dpa)

„Usedom-Krimi: Nebelwand“, 20.15 Uhr, ARD

