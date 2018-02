Berlinale-Tagebuch Sex, Gewalt und eine kühl inszenierte Flucht Zwischenstand beim Filmfestival: Starke wie schwache Frauen stehen diesmal im Mittelpunkt.

Auch im eher auf TV-Format getrimmten Film „Eva“ einnehmend wie immer: Isabelle Huppert. © dpa

Willkommen im Wilden Westen: Samuel (Robert Pattinson) will seine entführte Verlobte Penelope aufspüren und befreien. Nicht nur dabei soll ihm der versoffene Parson Henry helfen, nach der Rettung will Samuel auch gleich eine Trauung durch den Gottesmann. Nur: Penelope will gar nicht errettet werden, wurde auch nicht entführt und sieht ihr Leben durch Samuels blutige „Befreiung“ und seine herbeigefieberte Liebe prompt zerstört.

Wenig besser ergeht es der Prostituierten Eva (Isabelle Huppert) in einer heutigen französischen Kleinstadt: Eine Zufallsbegegnung mit Bertrand bringt nichts als Ärger und Schmerz. Der Ex-Stricher, mit einem ergaunerten Theaterstück zum Star-Autoren aufgestiegen und verzweifelt dabei, ein neues Stück zu schreiben, verfällt der kühlen, selbstbewussten Frau, bald redet er erst sich, dann auch ihr ein, dass sie eine ganz besondere Beziehung haben. Doch Bertrand ist schwach und verlogen und macht alles kaputt. Die Frauen in „Damsel“ von David und Nathan Zellner und Benoît Jacquots „Eva“ nehmen das Schicksal aber nicht kampflos hin, sowohl Samuel wie Bertrand erhalten ihre Strafe.

Beide Filme gehören nicht zum Besten, was die Berlinale bislang zu bieten hatte: Der Zellner-Film ist zu drucklos, in Tonfall und Perspektive zu schwankend inszeniert, wobei Pattinson mit komödiantischem Talent auftrumpft. Jacquot kommt trotz einer einnehmenden Huppert nicht über TV-Film-Format hinaus.

Ambitioniert oder stümperhaft?

Doch Frauen stehen bisher im Wettbewerbsprogramm eigentlich immer im Mittelpunkt – ob in der zärtlich erzählten Geschichte einer weiblichen Selbstfindung aus Paraguay, „Las herederas“ von Marcelo Martinessi oder in dem italienischen „Figlia Mia“, der eine behütet aufgewachsene Zehnjährige mit ihrer wahren Mutter, einer labilen Trinkerin, konfrontiert. Auch in dem schwedischen Film „Toppen av ingenting“ von Måns Månsson und Axel Petersén geht es um eine Frau: Die 68-jährige Nojet erbt nach dem Tod ihres Vaters ein Mietshaus. Das entpuppt sich als Problem-Immobilie, von ihrem Bruder und Neffen herabgewirtschaftet und voller Mieter ohne richtigen Mietvertrag.

Dieser Besitz (und der Film) wird bald eher zu einem schlechten Drogen-Trip. Der schwedische Film polarisiert – ist das mutig und ambitioniert oder doch nur gestümpert? Månsson und Petersén gelang in jedem Fall ein anstrengender, strapaziöser Film. Zumindest für eine ausladende Sexszene, bei der die 68-jährige Protagonistin lange nackt auf dem Gesicht eines jüngeren Geschäftspartners sitzt, bleibt ihr Film haften, so oder so.

Auch Christian Petzolds „Transit“, erster deutscher Wettbewerbsbeitrag dieses Jahrgangs, bleibt in der Erinnerung und im Gespräch. Petzold überträgt den gleichnamigen, teilbiografischen Roman von Anna Seghers aus dem Jahr 1944 in eine nicht genauer definierte Jetzt-Zeit. Hier flieht Georg (hervorragend: Franz Rogowski) durch Paris und bald nach Marseille, wie zahllose andere vor nicht näher beschriebenen Invasoren und drohender Festnahme, Deportation, Tod.

Auf dem Seeweg und unter der angenommenen Identität eines toten Autors will er das Land verlassen, aber das Hoffen auf Papiere, Visa, Transit-Dokumente wird erschwert. Paul lernt andere Flüchtende kennen, darunter einen Arzt und Marie, die auf ihren Mann wartet – eben jenen Schriftsteller, den Georg jetzt auf den Ämtern spielt, um rauszukommen.

In klaren Bildern verfremdet Petzold Seghers Vorlage und macht sie quasi universell: Flucht bleibt Flucht, unabhängig davon, wie widersprüchlich in seinem „Transit“ Details oder Deutungsversuche bleiben.

Die für Petzold typische Kälte raubt dem Thema seine Hysterie. Aber vielleicht auch seinen Bezug zum Hier und Jetzt: Ob eine konkretere Bezugnahme und eine Parallele zwischen den Flüchtenden von einst und den Flüchtlingen jetzt nicht besser, wichtiger gewesen wäre, bleibt bei Petzolds Film dem Zuschauer überlassen.

