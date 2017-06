Senta Berger in Höchstform Der Krimi- Zweiteiler „Verlorene Sicherheit“ erschüttert im ZDF. Ist Kriminalrätin Prohacek am Ende ihrer Kräfte?

Im zweiten Teil des Krimis „Verlorene Sicherheit“ ist Kriminalrätin Eva Prohacek befangen. Vor 13 Jahren hatte sie den Hauptverdächtigen bei sich aufgenommen. © ZDF

München, am Odeonsplatz – der Festumzug zur Theresienwiese ist im vollen Gange. Plötzlich eine Explosion, die Pferde vor den Wagen gehen durch, zu hören sind Schreie statt Blasmusik. Es gibt 47 Tote und viele Verletzte.

13 Monate später, rund sechs Wochen vor der bayerischen Landtagswahl, treten die internen Fahnder, Kriminalrätin Dr. Eva Prohacek (Senta Berger) und Hauptkommissar André Langner (Rudolf Krause), auf den Plan. Erst jetzt ist ein Video aufgetaucht, und so sollen sie herausfinden, warum der Polizist Cem Okday (Sohel Altan Gol) kurz vor dem Anschlag den Lieferwagen mit der Bombe passieren ließ und dann auch noch seinen Posten verließ.

Doch die erfahrene Ermittlerin ist befangen. Sie kennt den jungen Familienvater sehr gut: Vor 13 Jahren hatte sie Cem bei sich aufgenommen, als er aus der Türkei nach Deutschland gekommen war. Sie wurde zu seinem Vormund bestellt – was in der Reihe bereits thematisiert wurde. Die Ermittlungen belasten sie jetzt sehr, Eva Prohacek wirkt erschöpft und erleidet schließlich einen stummen Schlaganfall.

Es ist also viel drin in diesem Krimi, den Regisseur Andreas Herzog aber trotz der zwei Teile übersichtlich zu erzählen weiß. Politiker üben Druck auf die Politiker aus, der Verfassungsschutz ist in den Fall verstrickt. Dabei ist der Hauptschurke schon früh erkennbar – wenn der Zuschauer denn ganz genau hinguckt. Im Mai verfolgten den Zweiteiler auf Arte 1,9 Millionen Menschen. Nun kommt der packende Krimi ins ZDF-Hauptprogramm.

Senta Berger spielt die Prohacek in Höchstform. Die 180 Minuten dieses plausiblen und aktuellen Falles trägt sie nahezu allein und mit Bravour. Dennoch hat sie kürzlich angekündigt, dass die Kriminalrätin ja schließlich eine Beamtin sei und sich nach nunmehr 27 Episoden in 15 Jahren in den baldigen Ruhestand verabschieden werde. Ein besonders brisanter Fall solle aber noch dieses Jahr gedreht werden.

„Unter Verdacht“: Sonnabend, 20.15 (Teil 1) und 21.45 (Teil2), ZDF

