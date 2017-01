Selbstgefällige Museen Marion Ackermann, Chefin der Staatlichen Kunstsammlungen, will künftig stärker in die Gesellschaft hineinwirken.

Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, hält eine Selbstreflexion der Museen in der aktuellen gesellschaftlichen Situation für wichtiger denn je. Konzepte, Programme und Angebote müssten stärker kritisch geprüft werden. „Die Museen waren viel zu selbstgefällig, anders als die in der Gesellschaft immer stärker präsenten Theater.“ In den Museen sei es in den letzten Jahren mehr um die Erforschung und Beschreibung der Künstler und die enge Verbindung mit dem Kunstmarkt gegangen. „Zu oft holte man bekannte Größen in die Museen, um die eigene Marke zu stärken.“

In Dresden existiere eine äußerst starke Identifikation mit der Kultur, die auf allen Ebenen der Politik und Gesellschaft eine enorme Rolle spiele. „Das ist ein sicheres Fundament in politisch komplexen Zeiten, auf dem wir aufbauen und positiv in die Gesellschaft hineinwirken können“, sagte Ackermann, die die SKD seit November 2016 führt. „Es ist unsere Verpflichtung, das mit unseren Mitteln zu tun.“

Aus der geografischen Lage Dresdens folge, „dass wir engagiert unsere Beziehungen auf der Ebene der Museen in Ländern wie der Ukraine oder der Türkei stärken und ausbauen“. Auch eine stärkere Ausrichtung auf die Nachbarn Tschechien, Polen und Ungarn ist geplant. „Es gibt starkes Interesse Prager Museen, etwa der Nationalgalerie, an einer engen Kooperation und bereits konkrete Anliegen.“ So könne in Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte auf beiden Seiten die Zeit des Sozialismus intensiv neu erforscht werden. Die geplante sanierungsbedingte Teilschließung der Prager Nationalgalerie ermögliche Leihgaben und auch an die Verzahnung der Freundeskreise sei gedacht.

Auch mit Polen und Russland bestünden historische Verbindungen und ein intensiver Austausch. „Wenn fundamentale europäische Werte wie Freiheitsrechte infrage gestellt oder angetastet werden, ist es unsere elementare Verpflichtung, als Kulturinstitutionen grenzübergreifend in gemeinsamen Projekten Kunst und Geschichte in den Blick zu nehmen, am Projekt Europa entschieden festzuhalten und es weiterzuentwickeln.“ (dpa)

Marion Ackermann ist am 16. Januar, 19 Uhr,

Gesprächsgast in der Sächsischen Akademie der Künste,

Palaisplatz 3 in Dresden.

zur Startseite