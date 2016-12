Selbst ist der Landmann Matthias Rompe zog mit der Familie aufs Land und schrieb einen Blog darüber. Nun ist sein „Berater“-Buch erschienen.

Und in seiner Hexenhausküche blubbert der Wein vor sich hin.

In der Küche stapeln sich Tiegel und Töpfe, in großen Glasbehältern schwappt selbst gemachter Wein. Auch sonst sieht es hier, auf dem Hof einer ehemaligen Genossenschaft in Diehsa nahe Görlitz, ein wenig aus nach Aussteigeridylle zwischen Gänsen und Hühnern. Aber Aussteiger ist Matthias Rompe nicht. Er, seine Frau und die drei Kinder sind auch keine Selbstversorger. „Wir sind Selbermacher.“ Der studierte Agraringenieur hat das Anwesen vor genau zehn Jahren mit seiner Partnerin gekauft. Nicht weil sie von irgendwo fliehen wollten. Sondern weil es sie genau hierher zog, aus der Stadt aufs Land, wie so viele.

Die Familie zieht sich bewusst nicht aus der Gesellschaft zurück. Muss sie auch gar nicht, es gibt genügend Anknüpfungspunkte in der Nachbarschaft. Ganz zufällig sind zwei von Rompes einstigen Mitstudenten von damals ebenfalls hergezogen. Die Supermärkte verkaufen auch hier Nudeln und Milch. Nur die freie Zeit läuft hier anders ab als in der Stadt.

Hier ist es einfacher, sich zu engagieren und den Kontakt nicht zu verlieren. Matthias Rompe ist Gemeinderat in seiner Wahlheimat Waldhufen. Einmal pro Woche hält er einen Männerabend ab, für den er bald einen Klubraum in der Scheune ausbauen will. Die Kinder gehen in Kita und Schule. Alles keine Revolutionen, aber für die Familie die gelebte Alternative zur Großstadt. Darüber, über das Leben auf dem Land, über die Herausforderungen und wie man sie meistert hat Matthias Rompe nun ein Buch geschrieben: „Unser Projekt Bauernhof“. Es soll kein Ratgeber sein, das wird schon mit dem Vorwort klar. An erster Stelle geht es um die Geschichte einer Familie, die auszog, das Landleben zu lernen. Ihr Abenteuer lässt sich in jedem der 100 Anleitungen fühlen und die Bilder holen einen direkt hinein ins bunte Familienleben.

Damals, nach dem Herzug, hat der Autor noch als Webdesigner gearbeitet und früh einen Blog geschaffen, damit die Dresdener Freunde auf dem Laufenden über sein neues Leben blieben. Das Projekt Landhaus sowie der digitale Wissensvorrat dazu im Netz wuchsen und gediehen. Bis irgendwann der Garten- und Landwirtschaftsverlag Ulmer, der im Jahr zuvor ein Buch über einen „Selbermacher-Förster“ veröffentlicht hatte, Matthias Rompe anfragte, ob er nicht ein Buch machen wolle. Er wollte.

Der Großteil davon entstammt also dem Netz. Inklusive zehn Gigabyte Fotos und natürlich seine ganz eigenen Einsichten, wie „Unser Projekt Bauernhof“ funktioniert. „Ich hätte mir gewünscht, so etwas zur Hand zu haben, als ich die Entscheidung getroffen habe, aufs Land zu ziehen“, sagt Rompe. So kann das Buch vielleicht eher als Berater denn als Ratgeber wirken. Denn es klärt übers Landleben auf, bevor man sich dafür entscheidet. Oder eben dagegen. Die Ratschläge orientieren sich daran, was auch vor einem solchen Lebensbeschluss Richtschnur sein sollte: an den Regeln des gesunden Menschenverstands. Der empfiehlt zum Beispiel, Listen anzufertigen darüber, welche Projekte im neuen Domizil warten, die Listen nach Wichtigkeit zu sortieren, ganz oben natürlich das Allerwichtigste. Etwa welche Leitungen im Haus zu legen sind, welche groben Schäden zuerst behoben werden müssen und wie man mit dem Geld so haushaltet, dass es in jedem Falle fürs Nötigste reicht. Danach erst ist Platz für die Herzensangelegenheiten, die Liebhaberprojekte, die Gestaltung.

Nach diesen Vorhaben hat Matthias Rompe seinen Blog benannt, nämlich Pimpmybauernhof.de. Pimpen bedeutet etwa den Feinschliff geben, Extras hinzufügen, die eigentlich entbehrlich sind, das Projekt aber zu etwas Besonderem machen. Aufs Landleben bezogen bedeutet Pimpen: besonderes Gemüse anzubauen, Obstweine selbst keltern, sie zu Essig zu veredeln. Oder eine Kombination aus Grill und Räucherkammer aus Blechfässern zu bauen, um Partys auf eine neue Stufe zu heben. Oder das Innere des Bauernhauses bis ins Detail so zu gestalten, wie es der Familie am besten passt. Oder ... Doch es bedeutet auch, nie fertig zu werden. Der Bauernhof bleibt Projekt. Durchdacht, durchgestaltet, aber ein ewiger Quell der Arbeit. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft: Das Leben bleibt dreckig, unfertig, anstrengend. Dafür sind die Grenzen des eigenen Könnens häufig die einzigen Kompromisse, welche die Familie eingehen muss.

Aber ein paar Dinge am Landleben versteht Matthias Rompe immer noch nicht. Etwa warum so viele Landbewohner das Gefühl haben, hängengeblieben zu sein, es nicht in die Stadt geschafft zu haben. „Unsere Generation hat in der Stadt nicht unbedingt die bessere Perspektive“, sagt er. Je nach Branche sind dort die Arbeitsaussichten mitnichten besser und die Mieten in jedem Fall höher. „Die Stadt ist der Ort gebrochener Versprechen“, sagt Matthias Rompe. Das Landleben hingegen hat für ihn gehalten, was es versprach. Und das ist mehr als nur Arbeit und Lohn.

Das Buch: Unser Projekt Bauernhof. 100 Anleitungen, Rezepte und Ideen für DIY und Selbstversorgung. Ulmer Verlag, 240 S., 29,90 Euro

www.pimpmybauernhof.de

