Seit ich lebe, bin ich tot Vergangenheit macht Zukunft unmöglich: Jana Hensel erzählt in ihrem ersten Roman von einer komplizierten Liebe.

Jana Hensel wurde 1976 im sächsischen Borna geboren und 2002 durch ihr Buch „Wir Zonenkinder“ bekannt. © Michael Mann

Sie sieht im schwarzen Seidenkleid ebenso gut aus wie in Jeans. Er trägt einen blauen Anzug mit weißem Hemd und könnte mit seinem silbernen Rollkoffer auch ein New Yorker Anwalt sein. Weil so viel Klischee nicht reicht, legt Jana Hensel gern noch was drauf mit einer deutschen Gedankenschwere, die mit Lebenslust bitte wenig zu tun haben sollte.

Die Schriftstellerin stammt aus Borna bei Leipzig und ist gerade 41 geworden. Als Journalistin hat sie sich einen Namen gemacht. Ihr Erinnerungsband „Zonenkinder“ wurde ein Bestseller mit bemerkenswerten 350 000 Exemplaren. Seitdem befasst sich Jana Hensel immer wieder mal mit der Alltagskultur in der DDR. An diesem Montag erscheint ihr erster Roman „Keinland“. Dieses Land existiert für Nadja und Martin eine kurze Zeit lang als Traum.

Leben in lauter Widersprüchen

Die Autorin möbliert ihn mit Kapitelüberschriften wie „Wälder“, „Bäche“, „Meere“. Was gegen ein gemeinsames Leben spricht, erörtert sie in einem hin und her streifenden Erzählen, das vom Erinnern lebt. Denn als die Icherzählerin Nadja morgens erwacht, ist Martin samt Rollkoffer weg, vorübergehend oder lebenslänglich, wer weiß das schon so genau.

Mit dieser Szene beginnt der kleine Roman, der die große deutsche Geschichte thematisiert mit all den Schuldgefühlen, Vorurteilen und Missverständnissen, die bis heute nachwirken. Mit diesem Bündel belädt Jana Hensel ihre beiden Hauptfiguren. Was wird das, wenn sie aufeinandertreffen? Wie viele Widersprüche halten sie aus? Was fangen sie mit ihren so unterschiedlichen Erwartungen und Erfahrungen an?

Nadja, eine junge Ostberliner Journalistin, gerät eher zufällig an den älteren Martin Stern. Er leitet eine Agentur für deutsch-israelische Wirtschaftsberatung. Sie reist zu ihm nach Tel Aviv, weil sie eine Reportage schreiben soll über Länder, in denen noch eine Mauer steht. Es sieht nach Liebe auf den ersten Blick aus – auch wenn er da schon Nein sagt. Sie sagt Ja: „Mit Liebe geht das, habe ich gedacht, mit Liebe geht doch alles, habe ich gesagt und auf den nächsten Tag gewartet.“ In diesem melodischen Singsang sind die Sätze geschrieben. Wortketten werden so oft wiederholt, bis sie wie eine Litanei den Glauben an das Wünschbare fesseln. Darauf kann man sich einlassen. Man kann es aber auch als Marotte bedauern, die den pathetischen Grundton verstärkt.

Am Ende wird Nadja begreifen, dass ihre Liebe nicht reicht. Dabei gibt sich die junge Frau wirklich Mühe. Sie zeigt sich so nachsichtig, kompromissbereit, geduldig, anschmiegsam, tolerant und reizend, dass es beinahe wie eine Parodie wirkt. Der Roman ist aber keine Parodie. Jana Hensel meint es todernst. Sie schreibt eine Parabel auf den Satz, dass das Vergangene nicht tot, ja nicht einmal vergangen ist. Dieser Satz von William Faulkner hat zwar schon etwas Moos angesetzt, Christa Wolf begann ihr Buch „Kindheitsmuster“ damit, trotzdem stimmt er ja immer noch.

Stets bringen zwei Menschen neben Hausschuhen und Schwiegermüttern ihre eigene Geschichte in eine neue Beziehung mit. Nadja schleppt die DDR mit sich herum. Sie nennt es das falsche Land. Sie vermisst nicht viel davon und kommt doch nicht davon los. Für solche Widersprüche hat die Autorin einen Nerv, darin ist sie gut. Jana Hensels Roman ist ein Widerspruchsbuch von der ersten bis zur letzten Seite. „Ich liebte es, Dinge zum ersten Mal zu tun, ich hasste es.“ Oder: „Ich liebe die deutsche Sprache, ich hasse sie.“

Deutlich sichtbar werden die Verwundungen, die sich die Figuren eingehandelt haben in der Konfrontation mit dem, was man Leben nennt. Die Rückblenden sind geschickt verschachtelt erzählt.

„Meine Vergangenheit hat mir nie gehört. Es ist die Vergangenheit von anderen“, sagt Martin. Was er mit sich herumträgt, ist geprägt durch den Holocaust. Dort verlor er seine Familie. Er kennt weder Auschwitz noch das Schtetl, aus dem sie stammt. Das Land, in das er 1990 von Frankfurt am Main aus zog, nennt er das heilige und hofft, dass es das heilende sei. Dieser Martin Stern ist die interessantere Figur. Ein Schmerzensmann, der mit sich selbst und mit der Welt hadert bis zur Selbstzerstörung. Seine Zerrissenheit gipfelt in dem Satz: „Seit ich lebe, bin ich tot.“

Nadja und Martin gehören zu den Nachgeborenen. Dass er nicht vergessen kann oder will, ist verständlich. Ihre Schuldgefühle sind es weniger. Sie werden auch nicht begründet. Der Schriftsteller Louis Begley würde sagen: Sie sollte zum Psychiater gehen. Begley hat die Judenverfolgung in Polen als kleiner Junge mit viel Glück und List überlebt. Er lehnt es ab, die nächste oder übernächste Generation haftbar zu machen für Mord und Leid. In Jana Hensels Roman will Nadja mit ihrer Liebe zu Martin darüber hinwegkommen, „dass meine Leute seine Leute in den Tod geschickt haben“. Einmal sieht es so aus, als sei das wörtlich zu nehmen. Die Wege der Vorfahren könnten sich gekreuzt haben. Doch der ungeheuerliche Satz bleibt bloß eine Metapher.

Erlösung wäre sentimental

Eine Erlösung kann die Autorin nicht bieten. Das wäre sentimental. Ihre Erzählerin häuft rhetorische Fragen auf: Wer war ich, wer war er, verstehst du das, warum verstehst du das nicht, wovor hast du Angst? Es ist ein Katalog der Vergeblichkeit und der Ratlosigkeit.

Die eher sparsame Handlung gewinnt einmal unvermittelt an Schärfe in einer Diskussion zwischen Martin Stern und hiesigen Managern. Im wohltemperierten Konferenzsaal brechen all die alten Vorurteile zwischen Deutschen und Juden auf. Nadja sitzt dabei und mischt sich nicht ein. Wenn sie eine Schuld trägt, liegt sie in diesem Schweigen. Die Autorin muss das nicht ausformulieren.

Jana Hensel: Keinland. Wallstein Verlag, 196 Seiten, 15,99 Euro

