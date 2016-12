Sei frech und wild – und hör’ gefälligst Natürlich brauchen Kinder viel Liebe, aber auch klare Grenzen. Eine persönliche Entgegnung auf zu wenig Erziehung.

Ruhe! Einfach nur Ruhe, ein bisschen wenigstens. Möchte ich sagen, rufen, schreien. Zugegeben: Manchmal mache ich das auch, wenn sich meine Kinder mal wieder lauthals streiten. Es geht meistens um belanglose Sachen wie die Einschlafgeschichte oder wer wen zuerst geärgert hat. Mir aber geht es dann immer ums Prinzip – und später, im Stillen, um die Frage: Bin ich jetzt ein schlechter Vater und gehöre zu den Tyrannen-Eltern, von denen meine Kollegin Johanna Lemke vor knapp zwei Wochen schrieb?

Lasst eure Kinder frei. So lautete ihre Überschrift, und das war schon die erste Provokation. Als wenn ich meine einsperren würde! Und dann erst die These, sie würde mit ihren Kindern die Dinge erzieherisch wertvoll ausdiskutieren, statt kurz und bündig mal eine Strafe anzudrohen, wie es alltäglich ist auf den Spielplätzen, die sie als Kabinett der Grausamkeiten bezeichnet. Ich weiß, die Kollegin hat es bestimmt nicht so gemeint, auch bei ihr ging es ums Prinzip. Ein bisschen auf den Fuß getreten habe ich mich aber schon gefühlt. So nach dem Motto: Ertappt!

Was soll die ganze Theorie?

Was wird in diesen aufgeregten Zeiten nicht alles gesendet und geschrieben, vor allem auch über Kindererziehung. Die einen fordern vehement weniger und andere die guten alten, autoritären Zeiten zurück.

Schon dieses Klischee- und Schubladendenken stört mich. Was es nicht alles gibt! Erziehungsstile von antiautoritär, egalitär und laissez-faire über demokratisch, negierend bis autoritär; dazu Kuschelpädagogik, Leistungsprinzip, Helikopter-Eltern … Was soll das alles?

Ich erziehe meine Kinder, wie ich es für richtig halte. Kuscheln gehört unbedingt dazu, natürlich auch diskutieren – aber mit klaren Grenzen. Ob das nun als autoritär oder antiquiert gilt, ist mir ziemlich egal. Ich vertraue da keinen Ratgebern, Stichwort Theorie und Praxis, ich handele lieber instinktiv. So etwas wie mütterliche Intuition gibt es im Zeitalter von Gleichberechtigung ja ganz sicher auch für Väter.

Und ja, ich bin überzeugt davon, dass zu guter Erziehung auch Grenzen gehören, klare Grenzen, und dass Kinder diese sogar benötigen: für Orientierung und Hilfe, sozusagen als Leitplanken des Lebens, um eigene Werte zu entwickeln. Diskutieren allein nützt da nichts.

Obwohl, oft tun wir genau das. Erst neulich habe ich mich mit meinem bald Neunjährigen – Fußballfan durch und durch wie scheinbar alle Jungs in seinem Alter – wieder intensiv über die Bewertung der Dynamo-Spieler in der SZ unterhalten, was fast zum Streitgespräch ausartete. Sein Hobby hat er sich übrigens komplett allein ausgesucht, ohne jegliche Einmischung seiner Eltern. Eine Vier, belehrte er mich also, könne Dynamos Marvin Stefaniak niemals bekommen. Dafür wäre der viel zu gut. Ich habe ihm Stefaniaks Fehlpässe entgegengehalten, er mit den Vorlagen gekontert. Es ging hin und her. Und Spaß gemacht hat es außerdem.

Doch der hat ein Ende, wenn es um die Hausaufgaben geht, ums Fernsehen, Zähneputzen – oder eben die Frisur von Pierre-Emerick Aubameyang. Das ist ein Fußballer von Borussia Dortmund, ziemlich gut und extrovertiert. Sein Haarschnitt lässt Kinder träumen, verdient aber diesen Namen nicht. Ende der Diskussion! Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn mein Sohn zehn, elf, 15 Jahre alt ist.

Miteinander reden – unbedingt. Kaputtdiskutieren geht jedoch gar nicht. Ich habe ohnehin das Gefühl, manches Mal viel zu viel zu erklären.

Der Versuch, mit Kindern auf Augenhöhe zu leben, funktioniert ja schon rein anatomisch nicht – zumindest wenn man ein Rückgrat hat. Es geht dabei auch gar nicht darum, als Eltern alles ungestört machen zu wollen, so wie in dem Leben zuvor ohne Kinder. Denn Kinder stören ja nicht. Sie verstören einen eher, wenn sie nur das hören, was sie wollen.

Gehorsam ist sicher ein hartes Wort. Klingt nach militärischem Drill, nach Rohrstock und Erziehungsmaßnahmen, die keiner braucht. Doch steckt in Gehorsam nicht auch Hören drin? Und ist Führung per se etwas Schlechtes? Ich glaube das nicht. Muss ein freundlich vorgetragenes „Geh jetzt bitte deine Zähne putzen“ oder „Räum deine Spielsachen in den Schrank“ nicht reichen, spätestens beim dritten Mal mit einigem Nachdruck formuliert? Ehrlich gesagt, dulde ich dann wenig Widerspruch. Auch keine Ausreden, mögen sie noch so clever formuliert sein. Und wenn meine fünfjährige Tochter grundlos eine Heul-Arie beginnt, macht mich das rasend. Ich könnte darüber lachen, und das gelingt mir auch – selten.

Wie soll ein Kompromiss aussehen?

Dummerweise haben die Kinder zudem noch ein Stück meines Temperaments abbekommen, was in solchen Situationen nicht förderlich ist. Beim Aufeinanderprallen von Sturköpfen helfen selbst Kompromisse, wie meine Kollegin vorschlug, nicht. Wie sollen die am Waschbecken auch aussehen? Nur einmal täglich Zähne putzen? Immer ein bisschen? Lediglich oben?

Um nicht missverstanden zu werden: Auch ich möchte aufgeweckte, interessierte, selbstbewusste Kinder. So wie es Astrid Lindgren über ihre Pippi Langstrumpf gesagt hat: Sei frech und wild und wunderbar! Finde ich herrlich herausfordernd. Denn das eine (Charakter) schließt das andere (Erziehung) ja nicht aus.

In einem Punkt hat meine Kollegin aber völlig recht: Kinder sind das Beste, was uns passieren kann. Konkret heißt das für mich und meine Kinder kurz vorm Schlafengehen: Wenn ihr keine Zähne putzt, lasse ich den CD-Player mit der Einschlafgeschichte aus. Das mag Erpressung sein, funktioniert aber erstaunlicherweise immer wieder.

